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Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»

4.9
16 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Дубровника
Приглашаю вас на онлайн-экскурсию по замечательному городу на берегу Адриатического моря 🌊, по Дубровнику! Его часто называют «жемчужиной Адриатики» или «славянскими Афинами».

Самой интересной его особенностью является потрясающий старый город 🏙️, окружённый кольцом крепостных стен с лабиринтом атмосферных узких улочек и старинных зданий с красными черепичными крышами.

Я выйду в эфир с улиц Дубровника и покажу вам город в прямом эфире, с камеры моего мобильного телефона.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»

Что вы увидите

  • Городские стены
  • улица Страдун
  • площадь Лужа
  • церкви Святого Власия
  • Святого Игнация и Кафедральный собор
  • порт и многое другое тайное и интересное!
Приглашаю вас на онлайн-экскурсию по замечательному городу на берегу Адриатического моря 🌊, по Дубровнику! Этот город 🏙️ часто называют «жемчужиной Адриатики» или «славянскими Афинами». Самой интересной его особенностью является потрясающий старый город, окружённый кольцом крепостных стен с лабиринтом атмосферных узких улочек и старинных зданий с красными черепичными крышами. Этот город-крепость, единственный и неповторимый!
История города началась в далёком 7 столетии, а свой расцвет он получил в Средневековье, как морской торговый порт межу Западом и Востоком. Сегодня он живёт в ногу со временем, сохранив свой средневековый дух и дух Свободы, ценившейся больше, чем золото!
Я пройду по городу со своим смартфоном и покажу все его главные достопримечательности: никогда непокорённые городские стены, главную улицу Страдун и многочисленные узкие улочки, архитектурные шедевры сакральной архитектуры, старый порт, питьевые фонтаны.
Исторический центр Дубровника, включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил широкую известность и благодаря кинематографу. Здесь снимались и звёзды Голливуда, и звёзды Болливуда. А самое интересное то, что мы с вами вместе сможем угадывать места, которые стали съемочной площадкой для сериала «Игры престолов» и «Звёздные войны».
И какая же экскурсия ⛳ без загадывания желания! Мы вместе загадаем желание, соблюдая все меры социального расстояния!
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
  • Экскурсия
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья
Наталья
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16 отзывов оставили туристы

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