Приглашаю вас на онлайн-экскурсию по замечательному городу на берегу Адриатического моря 🌊, по Дубровнику! Этот город 🏙️ часто называют «жемчужиной Адриатики» или «славянскими Афинами». Самой интересной его особенностью является потрясающий старый город, окружённый кольцом крепостных стен с лабиринтом атмосферных узких улочек и старинных зданий с красными черепичными крышами. Этот город-крепость, единственный и неповторимый!

История города началась в далёком 7 столетии, а свой расцвет он получил в Средневековье, как морской торговый порт межу Западом и Востоком. Сегодня он живёт в ногу со временем, сохранив свой средневековый дух и дух Свободы, ценившейся больше, чем золото!

Я пройду по городу со своим смартфоном и покажу все его главные достопримечательности: никогда непокорённые городские стены, главную улицу Страдун и многочисленные узкие улочки, архитектурные шедевры сакральной архитектуры, старый порт, питьевые фонтаны.

Исторический центр Дубровника, включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил широкую известность и благодаря кинематографу. Здесь снимались и звёзды Голливуда, и звёзды Болливуда. А самое интересное то, что мы с вами вместе сможем угадывать места, которые стали съемочной площадкой для сериала «Игры престолов» и «Звёздные войны».

И какая же экскурсия ⛳ без загадывания желания! Мы вместе загадаем желание, соблюдая все меры социального расстояния!