Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

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Остров Корчула и город Корчула

Елена К.
Елена К. – Гид из Дубровника
Город 🏙️ Корчула, разместился на малом полуострове, острова Корула.

Город, является одним из самых красивых 🤩 средневековых городов на Адриатическом побережье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €300 за экскурсию

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Остров Корчула и город Корчула
Остров Корчула и город Корчула
Наше путешествие начнется из города Дубрвника (вашего отеля) в сторону центральной части Хорватии. Мы будем передвигаться по живописным местам Южной Далмации и увидим множество островов, которые окружают Дубровник. Мы увидим старый средневековый город 🏙️ Стон с знаменитой «китайской стеной " мы увидим фермы устриц, плантации винограда и частные винные заводы. Корабликом переплывем залив (15–20 минут) и окажемся на острове 🏝️ и городе Корчуле.
Город Корчула, разместился на малом полуострове, острова Корула. Город, является одним из самых красивых 🤩 средневековых городов на Адриатическом побережье. В 3 веке до н. э. на острове поселяются греки и дают ему название по густым хвойным лесам Korkyra Melaina — Черная Корчула. Старая часть города окружена внушительными и величественными крепостными стенами.
А знаете ли Вы, что в этом городе родился знаменитый мореплаватель Марко Поло и мы обязательно увидим дом, этого знаменитого во всем мире человека. И откроем загадку, почему же крепостные стены города, построены в форме рыбы и узнаем еще очень много интересного о жизни и быту Корчуланского народа.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт и водитель
  • катер.
Что не входит
  • Музеи
  • питание
Остров Корчула и город Корчула
Остров Корчула и город Корчула

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена К.
Елена К.
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Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

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