Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

Наше путешествие начнется из города Дубрвника (вашего отеля) в сторону центральной части Хорватии. Мы будем передвигаться по живописным местам Южной Далмации и увидим множество островов, которые окружают Дубровник. Мы увидим старый средневековый город 🏙️ Стон с знаменитой «китайской стеной " мы увидим фермы устриц, плантации винограда и частные винные заводы. Корабликом переплывем залив (15–20 минут) и окажемся на острове 🏝️ и городе Корчуле.

Город Корчула, разместился на малом полуострове, острова Корула. Город, является одним из самых красивых 🤩 средневековых городов на Адриатическом побережье. В 3 веке до н. э. на острове поселяются греки и дают ему название по густым хвойным лесам Korkyra Melaina — Черная Корчула. Старая часть города окружена внушительными и величественными крепостными стенами.

А знаете ли Вы, что в этом городе родился знаменитый мореплаватель Марко Поло и мы обязательно увидим дом, этого знаменитого во всем мире человека. И откроем загадку, почему же крепостные стены города, построены в форме рыбы и узнаем еще очень много интересного о жизни и быту Корчуланского народа.