Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

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Средневековый город Стон и устричные фермы

Елена К.
Елена К. – Гид из Дубровника
Средневековый город Стон и устричные фермы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Средневековый город Стон и устричные фермы
Средневековый город Стон и устричные фермы
В 60 км от Дубровника, на узком перешейке, связывающем материк с полуостровом Пелешац, находится старый городок Стон, с двумя поселениями. Соединенные небольшой дорогой длиной чуть больше километра, обе части Стона объединены единым фортификационным поясом стен и крепостей длиной 5, 5 километров- самым большим фортификационным комплексом в Европе.
В глубоком заливе вблизи находятся традиционные «морские сады», где выращиваются знаменитые плоды моря 🌊 — устрицы и мидии, снискавшие уважение не только в Хорватии, но и за рубежом своим качеством и вкусом.
Рестораны вблизи Стона богаты ассортиментом блюд с морепродуктами и винами 🍷 окрестного края. В ходе экскурсии 🧭 возможна организация дегустации устриц, обеда, а так же плаванье (лодкой) до устричных «садов»…
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортное средство с водителем
Что не входит
  • В ходе экскурсии возможна организация дегустации устриц
  • вин или обед
  • а так же плаванье (лодкой) до устричных «садо
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Средневековый город Стон и устричные фермы
Средневековый город Стон и устричные фермы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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