Елена К. проводит ещё 3 экскурсии

В 60 км от Дубровника, на узком перешейке, связывающем материк с полуостровом Пелешац, находится старый городок Стон, с двумя поселениями. Соединенные небольшой дорогой длиной чуть больше километра, обе части Стона объединены единым фортификационным поясом стен и крепостей длиной 5, 5 километров- самым большим фортификационным комплексом в Европе.

В глубоком заливе вблизи находятся традиционные «морские сады», где выращиваются знаменитые плоды моря 🌊 — устрицы и мидии, снискавшие уважение не только в Хорватии, но и за рубежом своим качеством и вкусом.

Рестораны вблизи Стона богаты ассортиментом блюд с морепродуктами и винами 🍷 окрестного края. В ходе экскурсии 🧭 возможна организация дегустации устриц, обеда, а так же плаванье (лодкой) до устричных «садов»…