Хорошие статьи об Испании
Вся информация об Испании в полезных статьях. О том, что делать в Испании, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, последние новости. А так же о достопримечательностях, климате, отелях, ценах, национальных блюдах и многом другом.
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Пальма-де-Майорка - фото, где находится, карта, видео, цены на отдых, отели, пляжи
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Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес
Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!
Мадрид — великолепная столица Испании, манит своей архитектурой, едой, не спешностью
Описание Мадрида — задача не из легких, ведь городу больше 1000 лет и за этот период он оброс огромной историей, неповторимыми достопримечательностями как архитектурными, так и природными. А еда... какая, здесь еда! Мадридцы хорошо понимают, как нужно питаться, развлекаться, да и вообще жить!
О поездках
15 интересных фактов о солнечной Испании
Узнайте об Испании несколько интересных фактов. Кто крупнейший производитель оливкового масла, какая самая почетная профессия в Испании, легализован ли нудизм в этой солнечной стране.
Выбери свой сезон для поездки в Барселону — все фестивали и события города на весь год
Переезд на ПМЖ в Испанию через покупку недвижимости + другие способы получения ВНЖ
Особенности покупки недвижимости в Испании — плюсы и минусы
Барселона зимой — рождество и другие праздники января и февраля
Поездка в Барселону осенью, в сентябре, октябре или ноябре
Как правильно эмигрировать в Испанию на ПМЖ
Желаете эмигрировать в Испанию на постоянное место жительство? Узнайте, как это сделать правильно, от бесплатных способов до самых затратных. Мы расскажем о вариантах, позволяющих переехать в Испанию на ПМЖ.
Как добраться до Испании — самолётами, пароходами я к тебе прорвусь, Mon amie!
Не знаем даже кто задается таким вопросом, но давайте мы подробно расскажем, каким способом можно попасть в Королевство Испания. Пожалуй, классический способ добраться до Испании - это самолет, но если вы живете рядом или не боитесь длительных путешествий, то можно и поездом, на пароме или авто
Как сделать визу в Испанию, перечень всех документов и требований
Какие документы и справки нужны для оформления визы без посредников, какой формат фотографии, нужна ли страховка и где можно подать заявление. Так же рассказываем какие бывают виды испанских виз (шенген), как оформить на ребенка, какие справки взять с работы и из банка. В общем, всё очень подробно!
Что посмотреть и сделать
По Испании вслед за Дон Кихотом, Сальвадором Дали и Альмодоваром
В Испании несчетное количество достопримечательностей и все их разом не опишет ни одна статья, а скучным списком все интересные места мы размещать не хотим, поэтому предлагаем вам пойти по стопам знаменитых испанцев и посетить города и достопримечательности которые связаны с их личностью, итак, поехали...
ТОП-10 лучших городов Испании – которые точно стоит посетить
В Испании очень много интересных и красивых городов, ведь все точно слышали о Мадриде, Барселоне, Севилье, Валенсии... Но это лишь самые популярные города о которых знает каждый турист, но посмотреть в Испании можно гораздо больше и порой качественнее, если знать куда заглянуть
ТОП 5 — лучших пляжей Барселоны
Едете в Барселону и думаете на какие пляжи стоит ходить туристу отдыхать и купаться в чистом море. Не думайте! Мы уже всё продумали за вас :) Топ 5 самых прекрасных пляжей каталонской Барселоны
Что едят в Испании – обзор испанской кухни
Обзор самых популярных испанских блюд в Испании. Ингредиенты основных блюд и десертов. Как подаются, какие особенности в испанской кухне, с чём едят и какая история у них. Подробно и со вкусом! Фото прилагаются
Как провести 1-2 дня в Севилье, маршрут для туриста
Самостоятельное путешествие в Севилью на 1-2 дня: достопримечательности, фото, описание, карты, туристические места, всё что нужно знать туристу для короткого посещения города
Кухня Севильи, лучшие национальные блюда
Сувениры и подарки из Мадрида
Находитесь в Испании, думаете, какие сувениры купить и привезти из Мадрида? Рассказываем о шоппинге, самых популярных и нужных подарках из столицы Испании, от посуды до хороших вин, с ценами и описанием
Где попробовать самые популярные десерты Мадрида
А мне так мало нужно для счастья - одно шоколадное мороженное 🍦! Испанцы умеют готовить десерты и ни в чем не уступают итальянцам. Но где найти кафе, чтобы попробовать самые вкусные? Не забивайте голову, мы уже нашли 7 заведений со сладостями, а голова понадобится, чтобы всё это в неё положить)
Где и что попробовать в Мадриде из национальной кухни
Испанская кухня — одна из самых вкусных кухонь мира и если вы сейчас в Мадриде, то мы для вас подготовили список кафе, где можно очень недорого отведать, что-то из национальной кухни, например, Чуррос в Шоколатерии Сан Гинес и вкуснейшие крокеты в районе Ла Латина. Контакты и цены из заведений у нас
5 недорогих, но уютных ресторанов Мадрида
У нас принято, что ресторан это очень дорого, поэтому мы называем недорогие рестораны, как кафе, но ведь даже MacDonalds считается рестораном по факту. Так вот, приготовили для туристов посещающих испанский Мадрид, 5 самых лучших и недорогих ресторанов, где можно вкусно поесть за небольшие деньги
15 вкусных испанских блюд, которые вы должны попробовать в Мадриде
Считаете, что едой вас не удивить, но вы ещё не были в Испании? Тогда вы сильно ошибаетесь, ведь испанская кухня одна их самых распространенных во всём мире, они действительно умеют и любят готовить. Чего стоит только Паэлья и её тысячи видов, а знаменитый Чуррос уже давно звезда всех фестивалей
4 лучшие однодневные поездки из Мадрида в окрестности столицы
Возле Мадрида много небольших, но очень красивых, которые точно стоит увидеть, если вы приехали в столицу Испании, но думаете, что она вас уже ничем не может удивить. До этих городков можно добраться от 1-го до 2-х часов, но увидеть их достопримечательности точно стоит! Фото и сами маршруты в статье
10 шикарных мест — которые вам обязательно нужно посетить в Мадриде
Если много времени, отклонитесь от туристического маршрута и прогуляйтесь по нашему списку самых крутых мест Мадрида. Даже небольшой испанский ресторанчик может удивить вас, а какие здесь рынки, обязательно посетите рынок Меркадо-де-сан-Мигель и парк Уорнер Бразерс. Цены, карты и фото, прилагаем
Список лучших достопримечательностей Мадрида и его окрестностей
Мадрид - это мекка искусства, культуры и всемирно известной гастрономии, а теперь все по порядку. Чего стоит только Королевский дворец в Мадриде, а Парк Буэн Ретиро, это же и вовсе природный памятник сотворенный человеком. К испанцам даже на ЖД вокзал Аточа можно ходить как в музей
Достопримечательности
Sagrada Familia – Храм Святого Семейства Антонио Гауди
Храм Саграда Фамилия, является самым знаменитым храмом Барселоны и, пожалуй, всей Испании. При этом храм до сих пор не достроен, а строить его начал еще в 1882 г. сам Антонио Гауди в своём уникальном авторском стиле без прямых углов и линий. Саграда является визитной карточкой Барселоны и его видно из любой точки города, поэтому для посещения обязателен. Расскажем его историю, уникальные фото и ещё много интересного
Водолечебница «Caldes de Boi» – крупнейшие минеральные источники в мире
Курорт с источниками основанный в 1826 г. заслужил большую славу во всём мире, но всё же не так популярен как Карловы Вары или источники в г. Минеральные воды. А зря, когда-то Кальдес де Бой даже попали в Книгу Рекордов Гинесса и испанцы точно знают куда нужно ехать с различного рода заболеваниями которые рекомендованы лечением термальной водой и различными SPA-процедурами
Церковь Сан-Клементе де-Таулл – обзор романской церкви и её истории
Сан-Клементе де-Таулл – испанская церковь занесенная в список ЮНЕСКО. Построена в далеком 1123 году, но по сей день хорошо сохранена для своего возраста. Рассказываем о истории её создания, восстановления, а её алтаре, фресках, арках, нахождении в Испании. И как обычно много интересных редких фотографий