Где и что попробовать в Мадриде из национальной кухни

Испанская кухня — одна из самых вкусных кухонь мира и если вы сейчас в Мадриде, то мы для вас подготовили список кафе, где можно очень недорого отведать, что-то из национальной кухни, например, Чуррос в Шоколатерии Сан Гинес и вкуснейшие крокеты в районе Ла Латина. Контакты и цены из заведений у нас