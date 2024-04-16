1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€269 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€154 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156€133 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Ка Реццонико в Венеции: экскурсия в мир венецианской знати 18 века
Почувствуйте атмосферу Венеции 18 века, исследуя богатую историю и уникальные экспонаты Музея Ка Реццонико
Начало: Во дворе кде старая гондола
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 апреля 2024Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
- ООля12 апреля 2024Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
- ИИлья7 апреля 2024Марко знает за Венецию, очень хороший русский язык, знание предмета. Очень понравилось.
- ИИлья5 февраля 2024Очень емкий и познавательный рассказ, прекрасное знание истории живописи и хронологии ее развития. Мы получили огромные удовольствие! Особый шарм - это как Кристина рассказывает - неповторимый стиль и эмоции!
- ЕЕлизавета1 мая 2023Мне 'посчастливилось' попасть на ливень стеной в Венеции, но от этого экскурсия стала наверно только более запоминающейся:) Марко - прекрасный
- ААнжелика16 апреля 2023Очень понравилась великолепная экскурсия "Венецианское искусство в Скуолах Гранде", которую провел Марко. Узнала много нового и интересного о творчестве Тинторетто
- ВВиктория6 ноября 2022Елена провела замечательную экскурсию по скрытым уголкам Венеции, терпеливо отвечала на все вопросы и корректировала экскурсию под нас. Время пролетело
- MMargarita1 ноября 2022Экскурсия с Еленой была восхитительная! Елена не только знающий обаятельный экскурсовод, она расспросила меня заранее, что интересует и подготовилась именно к
- ВВладимир20 октября 2022Марко, спасибо за Вашу качественную работу. Вы честно и эффективно используйте каждую минуту времени экскурсии и еще успеваете привнести свое личное отношение к истории и настоящему Венеции. Мы оценили Ваши усилия и рады, что познакомились с Вами
- ААлександр13 октября 2022Елена весьма образованый и знающий гид. Она умеет показать такую Венецию, о которой мало знают простые туристы. Елена интересно рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Искусство»
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