Искусство – экскурсии в Венеции

Найдено 9 экскурсий в категории «Искусство» в Венеции на русском языке, цены от €133, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211169 за всё до 4 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
269 за всё до 10 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
154 за всё до 6 чел.
Неизведанная Венеция
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156133 за всё до 4 чел.
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
219 за всё до 10 чел.
Понять шедевры Тициана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
299 за всё до 10 чел.
Музей Ка Реццонико - музей быта 18 го века
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей Ка Реццонико в Венеции: экскурсия в мир венецианской знати 18 века
Почувствуйте атмосферу Венеции 18 века, исследуя богатую историю и уникальные экспонаты Музея Ка Реццонико
Начало: Во дворе кде старая гондола
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 6 чел.
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Неизведанная Венеция
    Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
    Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа
  • О
    Оля
    12 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
  • И
    Илья
    7 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Марко знает за Венецию, очень хороший русский язык, знание предмета. Очень понравилось.
  • И
    Илья
    5 февраля 2024
    Галерея Академии: шедевры венецианских художников
    Очень емкий и познавательный рассказ, прекрасное знание истории живописи и хронологии ее развития. Мы получили огромные удовольствие! Особый шарм - это как Кристина рассказывает - неповторимый стиль и эмоции!
  • Е
    Елизавета
    1 мая 2023
    Венецианское искусство в Скуолах Гранде
    Мне 'посчастливилось' попасть на ливень стеной в Венеции, но от этого экскурсия стала наверно только более запоминающейся:) Марко - прекрасный
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    рассказчик, владеет и темой экскурсии, и конечно кучей смежных знаний о венецианских истории, нравах и быте, как сейчас, так и в разные минувшие эпохи.

  • А
    Анжелика
    16 апреля 2023
    Венецианское искусство в Скуолах Гранде
    Очень понравилась великолепная экскурсия "Венецианское искусство в Скуолах Гранде", которую провел Марко. Узнала много нового и интересного о творчестве Тинторетто
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    и других мастеров эпохи Возрождения. Марко сам очень увлечён темой, глубоко в нее погружён, а это всегда подкупает и вызывает уважение. Браво, Марко 👏

  • В
    Виктория
    6 ноября 2022
    Скрытая Венеция
    Елена провела замечательную экскурсию по скрытым уголкам Венеции, терпеливо отвечала на все вопросы и корректировала экскурсию под нас. Время пролетело
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    незаметно, мы получили море удовольствия, было так легко и интересно! Ницше и Бродский как будто гуляли рядом с нами. Мы далеко не все успели посмотреть, попробовать и узнать, поэтому обязательно вернемся в Венецию и надеемся снова встретиться с Еленой и посетить все её экскурсии (и, конечно, поплавать на каяках по Мурано). Спасибо от Лады и Виктории!

  • M
    Margarita
    1 ноября 2022
    Скрытая Венеция
    Экскурсия с Еленой была восхитительная! Елена не только знающий обаятельный экскурсовод, она расспросила меня заранее, что интересует и подготовилась именно к
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    той теме, которая мне была ближе к сердцу. Такой индивидуальный подход редко можно увидеть. От чтения стихов Бродского Еленой, до маленьких уютных кафе - всё было очень интересно, искренне и от души. Рекомендую Елену очень очень!!! Спасибо Елена, Спасибо Tripster за безупречный сервис! Я вас буду всем рекомендовать:) Маргарита

    Экскурсия с Еленой была восхитительная!
  • В
    Владимир
    20 октября 2022
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Марко, спасибо за Вашу качественную работу. Вы честно и эффективно используйте каждую минуту времени экскурсии и еще успеваете привнести свое личное отношение к истории и настоящему Венеции. Мы оценили Ваши усилия и рады, что познакомились с Вами
  • А
    Александр
    13 октября 2022
    Неизведанная Венеция
    Елена весьма образованый и знающий гид. Она умеет показать такую Венецию, о которой мало знают простые туристы. Елена интересно рассказывает
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    о полотнах Тициана и других знаменитых мастеров Венеции. Мы также получили массу полезных советов о том как эфективно провести время в Венеции. Спасибо Елена!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Искусство»

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  3. Венецианское искусство в Скуолах Гранде
  4. Галерея Академии: шедевры венецианских художников
  5. Неизведанная Венеция
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Искусство" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 133 до 319 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Искусство», 86 ⭐ отзывов, цены от €133. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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