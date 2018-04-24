Тель-Авив — это движение, море, это бизнес-столица, это белый город. Но кроме всего прочего, Тель-Авив — это уникальный ботанический сад! Я расскажу о том, когда и как проходило его озеленение, ведь это было одной из главных задач основателей — превратить пустынные пески в цветущий сад. А у вас появится возможность узнать Тель-Авив с необычной стороны — через историю его деревьев.

Программа

Наш маршрут будет проходить по историческому центру города. Мы пройдемся по самым “зеленым” местам, я покажу экзотические и декоративные растения, расскажу про самые старые деревья. Вы увидите укромные уголки центрального района, куда не заглядывают туристы. Я раскрою вам секреты боковых улочек и аллей. Вы познакомитесь с экзотическими растениями, привезенными в нашу страну со всех уголков света, и узнаете, как и по какой причине они появились в городе. Я покажу экологические бассейны с кувшинками и лотосами, вы узнаете историю самого старого дерева Тель-Авива и с какой целью в город из Палестины были доставлены эвкалипты. После этой экскурсии вы, совершенно точно, по-новому взглянете на Тель-Авив.

Начало маршрута — на бульваре Ротшильда. Бульвар Ротшильда — центральный бульвар исторического центра города, любимое место прогулок местных жителей и туристов. Бульвар засажен огромными фикусами, воздушные корни которых придают стволам причудливые очертания. Маршрут проходит по боковым улочкам центра города и оканчивается на площади возле театра А-Бима, одного из первых театров Палестины, созданного учениками Вахтангова.

Экскурсия пешая, маршрут несложный, с возможностью присесть и передохнуть.