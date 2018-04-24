Наш маршрут будет проходить по историческому центру города. Мы пройдемся по самым “зеленым” местам, я покажу экзотические и декоративные растения, расскажу про самые старые деревья. Вы увидите укромные уголки центрального района, куда не заглядывают туристы. Я раскрою вам секреты боковых улочек и аллей. Вы познакомитесь с экзотическими растениями, привезенными в нашу страну со всех уголков света, и узнаете, как и по какой причине они появились в городе. Я покажу экологические бассейны с кувшинками и лотосами, вы узнаете историю самого старого дерева Тель-Авива и с какой целью в город из Палестины были доставлены эвкалипты. После этой экскурсии вы, совершенно точно, по-новому взглянете на Тель-Авив.
Начало маршрута — на бульваре Ротшильда. Бульвар Ротшильда — центральный бульвар исторического центра города, любимое место прогулок местных жителей и туристов. Бульвар засажен огромными фикусами, воздушные корни которых придают стволам причудливые очертания. Маршрут проходит по боковым улочкам центра города и оканчивается на площади возле театра А-Бима, одного из первых театров Палестины, созданного учениками Вахтангова.
Экскурсия пешая, маршрут несложный, с возможностью присесть и передохнуть.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.
Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое. Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками. Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
Как только столицу не нарекали, а лучше всего её определяет название «первый израильский стартап». Я расскажу вам о молодом городе древнего народа и покажу первые дома, скромно скрывающиеся в тени небоскребов. А вы рассмотрите за прошлым и настоящим душу города и попробуете уловить непередаваемый дух Тель-Авива.
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Проехать по библейским местам, узнать о чудесах Христа и совершить омовение в Иордане
По долине Армагеддон — в горы Назарета! Вас ждет погружение в евангельские времена. Мы посетим место непорочного зачатия и места чудес Христовых. Я расскажу вам об удивительных историях и преданиях поселений с древними названиями. Вы узнаете о современных традициях библейской земли и прикоснетесь к святыням, с детства вам знакомым своими названиями.
Побывать там, куда не заходят туристы, и открыть историю палестинского города
Я покажу вам другой Тель-Авив: не такой известный, как старый Яффо, но такой же прекрасный. Как и в случае с Яффо, у арабского Аджами криминальное прошлое — и большое туристическое будущее. Роскошные виллы, церквушки, уютные дворики и сады: пока эти места остаются нетронутыми и потому сохраняют очарование. На экскурсии вы узнаете, как жил палестинский город в 19 веке, поймете, почему он оказался заброшен, и погрузитесь в его атмосферу.