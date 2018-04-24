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Цветущие бульвары, экзотические растения и старинные деревья — "зеленая" сторона песчаного города

Gali
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Тель-Авив — это движение, море, это бизнес-столица, это белый город.

Но кроме всего прочего, Тель-Авив — это уникальный ботанический сад! Я расскажу о том, когда и как проходило его озеленение, ведь это было одной из главных задач основателей — превратить пустынные пески в цветущий сад.

А у вас появится возможность узнать Тель-Авив с необычной стороны — через историю его деревьев.
182 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города

Программа

Наш маршрут будет проходить по историческому центру города. Мы пройдемся по самым “зеленым” местам, я покажу экзотические и декоративные растения, расскажу про самые старые деревья. Вы увидите укромные уголки центрального района, куда не заглядывают туристы. Я раскрою вам секреты боковых улочек и аллей. Вы познакомитесь с экзотическими растениями, привезенными в нашу страну со всех уголков света, и узнаете, как и по какой причине они появились в городе. Я покажу экологические бассейны с кувшинками и лотосами, вы узнаете историю самого старого дерева Тель-Авива и с какой целью в город из Палестины были доставлены эвкалипты. После этой экскурсии вы, совершенно точно, по-новому взглянете на Тель-Авив.

Начало маршрута — на бульваре Ротшильда. Бульвар Ротшильда — центральный бульвар исторического центра города, любимое место прогулок местных жителей и туристов. Бульвар засажен огромными фикусами, воздушные корни которых придают стволам причудливые очертания. Маршрут проходит по боковым улочкам центра города и оканчивается на площади возле театра А-Бима, одного из первых театров Палестины, созданного учениками Вахтангова.

Экскурсия пешая, маршрут несложный, с возможностью присесть и передохнуть.

Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gali
Gali
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 апреля 2018
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.

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