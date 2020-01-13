Что вас ожидает

Объемное впечатление о городе

В историческом центре, осматривая административные здания, вы узнаете, с чего все начиналось: как семнадцать семей положили начало истории Ришона, ставшего четвертым по величине городом Израиля, и как за полтора столетия из пустынной местности люди смогли создать настоящий оазис. Не обойдем вниманием Эдмона де Ротшильда, покровителя еврейского поселенческого движения, который значительно повлиял на экономическое развитие города. На главном проспект Моше Даян и в элитном районе вилл поговорим о почтенных жителях Ришона. Также вы проедете по деловому кварталу, где всегда кипит работа, и по территории комплекса лечебных центров Амаф Ха-Рофэ, где я расскажу об одной из лучших медицин в мире.

Любимые места отдыха горожан

Прогулки по набережной — неотъемлемая часть жизни местных и обязательный элемент знакомства с городом. Здесь вы оцените красивые морские пейзажи и сможете сделать замечательные снимки. По вашему желанию, я также я отвезу вас в главные центры развлечений. Вы посетите парк с аттракционами Суперлэнд, небольшой оазис с уютным кафе и прудом в центре города — парк Ган Ха-Иврит, развлекательный комплекс Yes planet на берегу озера c чудесными мостиками для прогулок. А для любителей понаблюдать за животными включу в программу зоопарк Хай Кеф.

Гибкий формат экскурсии и помощь в организации досуга

Я всегда готова составить маршрут, исходя из ваших интересов и пожеланий. В программу можно включить остановки на кофе, обед, покупки или фотографии. Я с радостью отвезу вас в торговый центр «для своих» и помогу заранее забронировать столик в изысканных ресторанах. Кроме того, подскажу кинотеатры, где показывают фильмы на русском или английском языках и расскажу о предстоящих концертах российских или местных артистов. А если в городе у вас намечается особое торжество — вы можете на меня рассчитывать в организации дней рождений и других праздников. Сюрпризы, фотосессии, полеты на воздушном шаре — мне есть, что вам предложить!