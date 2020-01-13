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Авто-пешеходная экскурсия по самым красивым и интересным местам респектабельного израильского города

Ирина
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Ирина – ваш гид
Ришон-ле-Цион — яркий пример трудолюбия и целеустремленности еврейского народа, а еще это родина национального гимна и флага.

Вы осмотрите элитные виллы в окружении эвкалиптов, парки-оазисы с прудами, передовые клиники, ухоженные проспекты и узнаете, как 17 семей при поддержке барона Ротшильда превратили пустырь в один из самых благоустроенных городов Израиля.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!

Что вас ожидает

Объемное впечатление о городе
В историческом центре, осматривая административные здания, вы узнаете, с чего все начиналось: как семнадцать семей положили начало истории Ришона, ставшего четвертым по величине городом Израиля, и как за полтора столетия из пустынной местности люди смогли создать настоящий оазис. Не обойдем вниманием Эдмона де Ротшильда, покровителя еврейского поселенческого движения, который значительно повлиял на экономическое развитие города. На главном проспект Моше Даян и в элитном районе вилл поговорим о почтенных жителях Ришона. Также вы проедете по деловому кварталу, где всегда кипит работа, и по территории комплекса лечебных центров Амаф Ха-Рофэ, где я расскажу об одной из лучших медицин в мире.

Любимые места отдыха горожан
Прогулки по набережной — неотъемлемая часть жизни местных и обязательный элемент знакомства с городом. Здесь вы оцените красивые морские пейзажи и сможете сделать замечательные снимки. По вашему желанию, я также я отвезу вас в главные центры развлечений. Вы посетите парк с аттракционами Суперлэнд, небольшой оазис с уютным кафе и прудом в центре города — парк Ган Ха-Иврит, развлекательный комплекс Yes planet на берегу озера c чудесными мостиками для прогулок. А для любителей понаблюдать за животными включу в программу зоопарк Хай Кеф.

Гибкий формат экскурсии и помощь в организации досуга
Я всегда готова составить маршрут, исходя из ваших интересов и пожеланий. В программу можно включить остановки на кофе, обед, покупки или фотографии. Я с радостью отвезу вас в торговый центр «для своих» и помогу заранее забронировать столик в изысканных ресторанах. Кроме того, подскажу кинотеатры, где показывают фильмы на русском или английском языках и расскажу о предстоящих концертах российских или местных артистов. А если в городе у вас намечается особое торжество — вы можете на меня рассчитывать в организации дней рождений и других праздников. Сюрпризы, фотосессии, полеты на воздушном шаре — мне есть, что вам предложить!

Организационные детали

  • Трансфер по городу включен в стоимость экскурсии
  • Я также могу встретить вас в любом городе Израиля за дополнительную плату. Из Тель-Авива (ближайшего крупного города, всего в 15 км) — 20 евро туда и обратно
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, мне 31 год, 6 из которых я живу в Израиле и каждый день продолжаю удивляться многогранности такой маленькой, но безумно интересной и противоречивой, страны! Я с удовольствием покажу интересные места, закажу билеты на мероприятия и организую развлекательную программу на любой вкус. Посоветую и закажу столик в кафе или баре, отвезу на шоппинг или музей. Расскажу о жизни и простых буднях местных жителей. Единственное, что не буду обещать — это исторические факты и академические сведения из книг и учебников, зато гарантирую взгляд изнутри и полное погружение в современную жизнь общества государства Израиль!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 января 2020
Были на экскурсии семьей из 4-х человек. Огромный респект Ирине! Продуманный маршрут, интересный рассказ, позитивный настрой и доброжелательность. Экскурсия длилась дольше запланированного времени, в конце не хотелось расставаться. Ирина настолько приятный человек, что в следующий приезд в Израиль с удовольствием бы встретились с ней еще, чтобы просто поболтать или посидеть в кафе. Очень рада нашему знакомству. Считаю, что мы в Израиле приобрели еще одного доброго знакомого. Более того, у нас были вопросы, не относящиеся к экскурсии, так Ирина на следующий день написала мне письмо с советами и рекомендациями по Израилю. А в конце нашей встречи сделала нам презент в виде очень вкусных кексов)) Однозначно рекомендуем Ирину как экскурсовода!

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