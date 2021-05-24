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Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива

4.5
13 отзывов
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Тель-Авива
Поездка из Тель-Авива на один из самых популярных курортов на берегу Мёртвого моря 🌊.

Вы точно оцените знаменитые лечебные свойства этого места.

В SPA «Эйн-Геди» вы сможете искупаться в бассейнах с серной водой из горячих источников, полечиться целебными грязями, наконец, поплавать в знаменитом море.

Вы проведёте замечательный день без суеты, наполненный отдыхом и покоем.

На территории SPA также есть магазин с фирменной косметикой.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $45 за человека

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Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива

Что вы увидите

  • оздоровительный комплекс SPA Эйн-Геди
  • магазин фабрики косметики Мертвого моря
Однодневная поездка в оздоровительный комплекс SPA Эйн-Геди, одно из самых популярных мест отдыха на берегу Мертвого моря 🌊. Грязь Mертвого моря уникальна и, как смеют утверждать ученые, аналогов ей в мире нет.
В кондиционируемом помещении расположены 2 бассейнa с серной водой, которая наполняется из горячих источников Эйн-Геди. Здесь же находятся комнаты отдыха, массажные кабинеты, душ, киоск, туалеты. Рядом под открытым небом расположен бассейн с пресной водой, солнцезащитные навесы, шезлонги, уголок для пикника, ресторан и, конечно же, минеральные лечебные грязи (бесплатно).
На территории СПА комплекса находится фирменный магазин фабрики косметики Мертвого моря.
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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13 отзывов оставили туристы

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