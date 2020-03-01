Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

Что вас ожидает

Тель-Авив и его окрестности — знакомство с достопримечательностями

Мы проедем мимо главных локаций динамичного Тель-Авива. Вы увидите бизнес-центры и музеи, иностранные посольства и храмы необычной архитектуры. Услышите о судьбе города и прогуляетесь по Часовой площади — Кикар а-Шаон. Я объясню, когда она появилась и в честь кого возвели главное сооружение площади — Часовую башню. Mы отправимся в посёлок Абу-Гош, где находится монастырь Богоматери Ковчега Завета, стоящий на высоком холме. Я расскажу о статуе на крыше обители и открою, почему монастырскую гору иногда называют горой Элиазара. Кроме того, я покажу вам «Мини-Израиль» — уменьшенную копию страны. Вы рассмотрите около четырёхсот реалистичных воссозданных достопримечательностей и поймёте, в чём уникальность этого проекта.

Яффо — церковь Святого Петра и улочки города

Некогда главный порт Израиля, сегодня исторический центр Тель-Авива — Яффо очарует вас атмосферой старины. Вы откроете многовековую историю города и его предания. Узнаете, как он связан с Ноевым ковчегом и героем древнегреческой мифологии, Персеем. Побываете на Мосту желаний и в главной святыне Яффо — церкви Святого Петра. Я поделюсь деталями её непростых хроник и открою, кто посещал церковь по пути в Египет. Вы полюбуетесь библейскими мотивами в её интерьере, а если повезёт, то попадёте на службу на английском, испанском или итальянском языке. Конечно, я посоветую интересные места Яффо: улочки, где можно встретить творческую богему, лучшие рестораны и подземный музей, хранящий множество артефактов. А в завершение экскурсии мы посетим выставку местных ювелирных украшений, которые можно будет купить.