Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

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Увидеть знаковые места Тель-Авива и проникнуться духом древнего Яффо

Yulia
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Yulia – экскурсионное агентство
Израиль — это маленькая страна с огромным культурным наследием.

Предлагаю вам открыть её историю и легенды.

Я расскажу о современном Тель-Авиве и покажу следы прошлых столетий на улочках древнего города-порта — Яффо.

На экскурсии вы познаете яркий израильский колорит.
46 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в Тель-Авиве
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Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо

Что вас ожидает

Тель-Авив и его окрестности — знакомство с достопримечательностями
Мы проедем мимо главных локаций динамичного Тель-Авива. Вы увидите бизнес-центры и музеи, иностранные посольства и храмы необычной архитектуры. Услышите о судьбе города и прогуляетесь по Часовой площади — Кикар а-Шаон. Я объясню, когда она появилась и в честь кого возвели главное сооружение площади — Часовую башню. Mы отправимся в посёлок Абу-Гош, где находится монастырь Богоматери Ковчега Завета, стоящий на высоком холме. Я расскажу о статуе на крыше обители и открою, почему монастырскую гору иногда называют горой Элиазара. Кроме того, я покажу вам «Мини-Израиль» — уменьшенную копию страны. Вы рассмотрите около четырёхсот реалистичных воссозданных достопримечательностей и поймёте, в чём уникальность этого проекта.

Яффо — церковь Святого Петра и улочки города
Некогда главный порт Израиля, сегодня исторический центр Тель-Авива — Яффо очарует вас атмосферой старины. Вы откроете многовековую историю города и его предания. Узнаете, как он связан с Ноевым ковчегом и героем древнегреческой мифологии, Персеем. Побываете на Мосту желаний и в главной святыне Яффо — церкви Святого Петра. Я поделюсь деталями её непростых хроник и открою, кто посещал церковь по пути в Египет. Вы полюбуетесь библейскими мотивами в её интерьере, а если повезёт, то попадёте на службу на английском, испанском или итальянском языке. Конечно, я посоветую интересные места Яффо: улочки, где можно встретить творческую богему, лучшие рестораны и подземный музей, хранящий множество артефактов. А в завершение экскурсии мы посетим выставку местных ювелирных украшений, которые можно будет купить.

Организационные детали

  • Возможен трансфер из Хайфы, Нетании, Ашдода, Ашкелона и других городов, уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Это автобусная групповая экскурсия.
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо
Групповая экскурсия: Тель-Авив — Яффо

Экскурсия проводится в среду в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Тель-Авиве.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yulia
Yulia
Меня зовут Юлия и я представляю одну из крупнейших израильских туристических компаний. Наша специализация — русскоязычные экскурсии по стране. Мы успешно знакомим туристов с Ближним Востоком более 10 лет и гарантируем интересные прогулки и туры в Израиле и Иордании.
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Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

Ежедневная прогулка по Тель-АвивуЕжедневная прогулка по Тель-АвивуЕжедневная прогулка по Тель-Авиву
30 за человека
2 часа
27 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны. Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву. В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами. Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
Полюбить настоящий Тель-АвивПолюбить настоящий Тель-АвивПолюбить настоящий Тель-Авив
От 75 за экскурсию
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76 отзывов
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Яффо — шкатулка с секретамиЯффо — шкатулка с секретамиЯффо — шкатулка с секретами
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Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
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От Старого Яффо к новому Тель-АвивуОт Старого Яффо к новому Тель-АвивуОт Старого Яффо к новому Тель-Авиву
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Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города
Пешая прогулка по Тель-Авиву и его родителю — Яффо — это лучший способ исследовать эти места. Я покажу туристические и секретные места двух городов и открою их истории. Вы узнаете, где находится американская колония и что делал русский барон в наших палестинах. Прочувствуете прошлое и современность израильской земли.
Тайны старого ЯффоТайны старого ЯффоТайны старого Яффо
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10 отзывов
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал
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Город, который никогда не спитГород, который никогда не спитГород, который никогда не спит
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6 отзывов
Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей
Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!

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