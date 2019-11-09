Город, который никогда не спит

Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей

Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!