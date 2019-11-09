Город на песчаных дюнах: не спеша по Тель-Авиву и о нём Кто, как и зачем создал город? Откуда приехали первые жители, на каком языке говорили, о чем мечтали? Почему Тель-Авив называют «холмом весны»? Об этом вы узнаете на нашей насыщенной прогулке, которая охватит любопытные достопримечательности города:
Мозаичный фонтан Нахума Гутмана, на котором вы сможете проследить историю Тель-Авива.
Башню Шалом Меир — первый небоскреб, оснащённый по последнему слову техники. В своё время он потряс жителей масштабом и необычным обликом. Удивит вас и башня, но уже своей историей.
Дом Акивы Арье Вайса, одна из первых построек Тель Авива.
Бульвар Ротшильда, на котором вы увидите памятник основателям города и дом первого мэра Дизенгофа.
Рынок Кармель — аутентичный восточный базар. Достопримечательность, которая приблизит вас к пониманию души Тель-Авива!
Театр Абима, история которого началась задолго до момента независимости города. А также Площадь культуры и Израильскую филармонию. Во время прогулки я расскажу о популярных блюдах Израиля, дам рекомендации о том, где лучше попробовать уличную кухню, и посоветую интересные кофейни и места с самым вкусным мороженым Израиля!
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на бульваре Ротшильда, 1.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.
Большое спасибо Гале за увлекательную и познавательную прогулку по улицам Тель-Авива. Мы прошли по стопам первых поселенцев и увидели, как воплотились в реальность их самые смелые мечты. Галя ответила на все возникшие вопросы об истории и жизни современного города. Совсем не хотелось расставаться после экскурсии, общение с Галей было очень приятным и непринужденным.
Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое. Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками. Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны. Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву. В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами. Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города
Пешая прогулка по Тель-Авиву и его родителю — Яффо — это лучший способ исследовать эти места. Я покажу туристические и секретные места двух городов и открою их истории. Вы узнаете, где находится американская колония и что делал русский барон в наших палестинах. Прочувствуете прошлое и современность израильской земли.
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал
Яффо настолько стар, что знакомство с его историей может затянуться на месяцы и годы. Но вы разберётесь в разных эпохах, увидев яркие достопримечательности города и места, о которых слагались легенды. Зайдёте в музеи-мастерские, прогуляетесь по Мосту желаний и окажетесь в современной части Яффо, не менее интересной, чем старая!
Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей
Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.