MetroClub – Гид из Тель-Авива

Вас ждет знакомство с миром христианских святынь Иерусалима.



За 10 часов вы побываете в Гефсиманском саду и Храме Гроба Господня, проследуете по Крестному пути и прикоснетесь к Стене Плача у Храмовой горы ⛰️.