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Иерусалим Христианский

4
4 отзыва
MetroClub
MetroClub – Гид из Тель-Авива
Вас ждет знакомство с миром христианских святынь Иерусалима.

За 10 часов вы побываете в Гефсиманском саду и Храме Гроба Господня, проследуете по Крестному пути и прикоснетесь к Стене Плача у Храмовой горы ⛰️.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $45 за человека

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Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский

Что вы увидите

  • Виа Долороса - Крестный путь Иисуса Христа (последние остановки)
  • Голгофа
  • Храм Гроба Господня. Гефсиманский Сад и церковь Всех Наций. Православная церковь Успения Богородицы (Грот Марии). Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери
  • усыпальница Девы Марии в церкви Дормицион. Стена Плача
Осмотр главных святых мест христиан во время 10-часовой экскурсии 🧭 состоит из следующих знаковых точек:
    Иерусалим
    Виа Долороса
    Крестный путь Иисуса Христа (последние остановки)
    Голгофа
    Храм Гроба Господня
    Гефсиманский Сад и церковь ⛪ Всех Наций
    Православная церковь Успения Богородицы (Грот Марии)
    Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери, усыпальница Девы Марии в церкви Дормицион.
    Стена Плача
    Что входит
    • Транспорт
    • русскоговорящий гид
    Что не входит
    • Обед
    • пожертвования
    Начало и место завершения
    🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
    Иерусалим Христианский
    Иерусалим Христианский
    Иерусалим Христианский
    Иерусалим Христианский

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    MetroClub
    MetroClub
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    4 отзыва оставили туристы

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