Что вы увидите
- Виа Долороса - Крестный путь Иисуса Христа (последние остановки)
- Голгофа
- Храм Гроба Господня. Гефсиманский Сад и церковь Всех Наций. Православная церковь Успения Богородицы (Грот Марии). Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери
- усыпальница Девы Марии в церкви Дормицион. Стена Плача
Осмотр главных святых мест христиан во время 10-часовой экскурсии 🧭 состоит из следующих знаковых точек:
Иерусалим
Виа Долороса
Крестный путь Иисуса Христа (последние остановки)
Голгофа
Храм Гроба Господня
Гефсиманский Сад и церковь ⛪ Всех Наций
Православная церковь Успения Богородицы (Грот Марии)
Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери, усыпальница Девы Марии в церкви Дормицион.
Стена Плача
Что входит
- Транспорт
- русскоговорящий гид
Начало и место завершения
🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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MetroClub
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