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Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)

4.3
12 отзывов
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Тель-Авива
Вас ждёт экскурсия ⛳ по легендарным местам, связанных с библейскими событиями и жизнью Иисуса Христа.

Масличная гора и Гефсиманский сад, где Иисус молился с учениками.

Вы увидите Храм Успения Богородицы, в котором погребена Богоматерь.

Сионская гора и Горница Тайной Вечери, где проходила последняя трапеза Христа со своими двенадцатью учениками.

Вы пройдёте по знаменитому пути Скорби и увидите Храм Гроба Господня, построенном над местом распятия Христа и пещерой его воскресения.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $54 за человека

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Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)

Что вы увидите

  • Старый город в Иерусалиме
  • Масличная гора
  • Крёстный путь
  • Гефсиманский сад
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Смотровая площадка на Елионской горе
  • Кувуклия
  • Голгофа
Мы посетим наиболее значимы и почитаемые христианами места Иерусалима.
Панорама Иерусалима откроется со смотровой площадки Маслиничной горы ⛰️, склоны которой по сей день засажены оливковой рощей, Гефсиманский сад - место, где Иисус молился со своими учениками. В центре сада - Церковь ⛪ Страстей Господних (Церковь всех наций). У подножия западного склона Вы сможете увидеть величайшую христианскую святыню - Храм Успения Богородицы, в котором погребена Богоматерь.
На Сионской горе находится Горница Тайной Вечери - место последней трапезы Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками.
Трагический путь - путь Скорби.
Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в Христианстве. Современный Храм Гроба Господня состоит из трех основных сооружений: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма Воскресения. Также в состав Храма Гроба Господня входят многочисленные приделы, часовни и монастыри, принадлежащие разным конфессиям.
Стена Плача - самое священное место в Иудаизме.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Atlantis V.
Atlantis V.
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12 отзывов оставили туристы

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