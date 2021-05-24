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Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Тель-Авива
Вас ждёт экскурсия ⛳ в Иерусалим, где вы сможете подробнее узнать о судьбе города, посмотреть на священные реликвии верующих, библейские места, а также прочувствовать его атмосферу и разнообразную культуру.

Вы посетите мемориальный комплекс «Яд Вашем», посвященный ужасной катастрофе Холокоста и героизму людей.

В Еврейском квартале вы пройдётесь по улицам старого города.

Тут же находится Западная стена, главная реликвия иудаизма; и всё, что осталось от Второго храма.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $42 за человека

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Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)
Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)

Что вы увидите

  • Панорама Иерусалима
  • Улица Кардо
  • Еврейский квартал
  • Стена Плача
  • Мемориальный комплекс катастрофы еврейского народа «Яд Вашем»
Панорама Иерусалима: исторические и современные районы, а так же обзор еврейских и христианских святынь.
Старый город: еврейский квартал, римская улица Кардо, Стена Плача.
Яд Вашем: музей 🖼 Катастрофы и героизма европейского еврейства.
На горе Памяти (Хар а-Зикарон) в Иерусалиме расположился Яд Вашем – Мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа. Яд Вашем бережно хранит память о Шоа и является всемирно известным центром увековечения и изучения трагедии. Яд ва-Шем состоит из мемориала и музея, который открылся для посещения в 2005 году. Значительное внимание уделено архитектуре объекта, именно поэтому сейчас комплекс привлекает ежегодно более миллиона посетителей не только с исторической точки зрения, но и с эстетической. Посетители имеют возможность постепенно ознакомиться с различными периодами Холокоста. Музей имеет уникальную форму призмы и располагается фактически внутри горы ⛰️. Внутреннее пространство разделено на девять галерей, каждая из которых посвящена определённой еврейской общине.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Аудиогид в комплексе «Яд Вашем»
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)
Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)
Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)
Иерусалим обзорный – «Яд Вашем» и святыни города (из Тель-Авива)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
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