MetroClub проводит ещё 5 экскурсий

MetroClub – Гид из Тель-Авива

Большая поездка к центру мировых религий.



За небольшой кусок земли в Иерусалиме тысячелетиями ведутся войны, а миллионы людей ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться святым местам.



Вы своими глазами увидите легендарные святыни ислама, иудаизма и христианства.



Прогуляетесь 👣 по четырём кварталам старого города.



Поднимитесь на обзорную площадку и посмотрите на Иерусалим с высоты.