MetroClub проводит ещё 5 экскурсий

Иерусалим - Панорама Иерусалима с обзорной площадки. Еврейский, христианский, армянский и мусульманский кварталы Старого города. Стена Плача. Гора Сион - гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Последние остановки Крестного Пути Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба Господня. Храмовая Гора (при согласии администрации).
Что входит
Транспорт
Русскоговорящий гид
Что не входит
Обед
Пожертвования
Начало и место завершения
🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.