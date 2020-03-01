Гастрономические экскурсии в Тель-Авиве

Что вас ожидает

Пара слов о «божественном нектаре»

По дороге вы откроете массу любопытных фактов об истории вина и о самом напитке. Я расскажу, где находится Израиль с точки зрения виноделия, поделюсь с вами информацией о сортах винограда, произрастающих в моей стране, и погружу в технологию и традиции производства напитка. Также вы узнаете, когда и почему было уничтожено виноделие и кем оно возрождалось.

Стаканчик доброго вина не помешает выпить больше

Добравшись до винодельни, мы сразу отправимся дегустировать десятки восхитительных и непохожих вкусов вина! Оттенок напитка дополнят местные снеки: сыр, оливки или свежайший багет с каплей оливкового масла. Я расскажу, как правильно пробовать и различать вкусы, чего от них ожидать и как правильно выбирать вино. Вы научитесь понимать, почему это «напиток богов», а также разберётесь в сочетаниях закусок к винам.