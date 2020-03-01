Гастрономические экскурсии в Тель-Авиве

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  4. Израиль: едем влюбляться в вино

Все оттенки и тонкости напитка на винодельне в окрестностях Тель-Авива

Наталия
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Наталия – ваш гид
Когда в стране зародилось виноделие? Какие сорта винограда у нас растут? Как выбрать правильное вино и на что стоит обращать внимание? Вы узнаете всё и даже чуточку больше о напитке, продегустируете местные сорта и точно захотите прихватить с собой пару изумрудных бутылок.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча на станции «Университет»
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Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино

Что вас ожидает

Пара слов о «божественном нектаре»
По дороге вы откроете массу любопытных фактов об истории вина и о самом напитке. Я расскажу, где находится Израиль с точки зрения виноделия, поделюсь с вами информацией о сортах винограда, произрастающих в моей стране, и погружу в технологию и традиции производства напитка. Также вы узнаете, когда и почему было уничтожено виноделие и кем оно возрождалось.

Стаканчик доброго вина не помешает выпить больше
Добравшись до винодельни, мы сразу отправимся дегустировать десятки восхитительных и непохожих вкусов вина! Оттенок напитка дополнят местные снеки: сыр, оливки или свежайший багет с каплей оливкового масла. Я расскажу, как правильно пробовать и различать вкусы, чего от них ожидать и как правильно выбирать вино. Вы научитесь понимать, почему это «напиток богов», а также разберётесь в сочетаниях закусок к винам.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • По вашему желанию в винодельне можно приобрести вино в бутылках.
  • В районе Иудейских гор порядка 50 виноделен: точная выбирается за несколько дней до экскурсии.
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино
Израиль: едем влюбляться в вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции «Университет».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, я Наталия! Влюблена в вино и вкусную еду. Провожу винные туры, дегустации и мастер-классы. Соавтор винного блога и дипломированный винный судья. Когда я запускала мой проект, я мечтала о том, что влюбленных в вино станет больше. Что приходя в магазин или ресторан, вы бы не ограничивали выбор лишь цветом или названием сорта. Что говоря о вине, вы будете использовать правильные формулировки, а не только поэтические эпитеты. Что пить вино вы будете с пониманием, наслаждением и осознанно. Надеюсь, вы получите удовольствие и пользу от нашей встречи.
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Провести день, наслаждаясь красивейшими панорамами, ароматными вином и деликатесами местной кухни
Приглашаем забыть обо всех проблемах и отправиться в увлекательное путешествия в мир вина и хорошей кухни. Вы побываете на винодельнях Villa Wilhelma и SeaHorse, узнаете секреты и тонкости производства вина и, конечно, продегустируете его. А после встретите закат, пробуя лёгкие деликатесы и любуясь невероятными природными видами. Мы хотим поделиться с вами тем, что любим сами!

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