Зеев В. проводит ещё 2 экскурсии

Вы уже были в Иерусалиме. Вы посмотрели святые места. Вам кажется, что помимо Храмов в Иерусалиме нечего делать? Это неправда. У нас будет целый день, чтобы в этом убедиться.

Прогулка по городу Иерусалимк это одна из самых увлекательных культурологических прогулок. Мы совершим прогулку 👣 в первый район нового города — который выглядит сегодня раем на земле и узнаем о его непростой судьбе. Потом (если вы будете скромно одеты) пойдем в район ультраортодоксальных евреев, где вы попадете в 17-18 века и увидите, то, чем пкгают детей. Однако это будет незабываемое путешествие. После этого Мы выйдем в центре нового города, чтобы зайти в район Нахлаот (село внутри города) и узнать как на таком месте могут находиться 37 микрорайонов. А дальше конечно рынок — незабываемый Иерусалимский рынок с красотой лавочек и аутентичными персонажами, с колоритами местной кухни: тхина, халва, Хумус, сабих, фалафель, и не менее прекрасными фиш-энд-чипс запиваемыми местными сортами пива.

Перед вами откроется целый мир, о котором вы даже не думали.

По желанию мы можем начать с самомго непростого, но самого посещаемого музейного комплекса в Израиле «Яд Вашем».