Зеев В. проводит ещё 2 экскурсии

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Нетипичный Иерусалим

Зеев В.
Зеев В. – Гид из Тель-Авива
Если вы посмотрели все святые места Иерусалима, то проведите день на прогулке 👣 по совершенно иному городу.

В сопровождении профессионального гида вы увидите культуру ультраортодоксальных районов, которыми пугают детей.

В районе Нахлаот вы окажетесь в настоящем селе в самом центре Иерусалима.

На Иерусалимском рынке вас ждут колоритные лавочки с аутентичными торговцами и вкуснейшая местная кухня: тхина, халва, хумус, сабих, фалафель.

Перед вами откроется целый мир, о котором вы даже не думали.
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Нетипичный Иерусалим
Нетипичный Иерусалим
Вы уже были в Иерусалиме. Вы посмотрели святые места. Вам кажется, что помимо Храмов в Иерусалиме нечего делать? Это неправда. У нас будет целый день, чтобы в этом убедиться.
Прогулка по городу Иерусалимк это одна из самых увлекательных культурологических прогулок. Мы совершим прогулку 👣 в первый район нового города — который выглядит сегодня раем на земле и узнаем о его непростой судьбе. Потом (если вы будете скромно одеты) пойдем в район ультраортодоксальных евреев, где вы попадете в 17-18 века и увидите, то, чем пкгают детей. Однако это будет незабываемое путешествие. После этого Мы выйдем в центре нового города, чтобы зайти в район Нахлаот (село внутри города) и узнать как на таком месте могут находиться 37 микрорайонов. А дальше конечно рынок — незабываемый Иерусалимский рынок с красотой лавочек и аутентичными персонажами, с колоритами местной кухни: тхина, халва, Хумус, сабих, фалафель, и не менее прекрасными фиш-энд-чипс запиваемыми местными сортами пива.
Перед вами откроется целый мир, о котором вы даже не думали.
По желанию мы можем начать с самомго непростого, но самого посещаемого музейного комплекса в Израиле «Яд Вашем».
Начало и место завершения
🚩 Тель Авив, Автобусная станция, 6 этаж, 405 автобус на Иерусалим
Нетипичный Иерусалим
Нетипичный Иерусалим
Нетипичный Иерусалим
Нетипичный Иерусалим

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зеев В.
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