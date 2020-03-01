Вера проводит ещё 2 экскурсии

  1. Израиль
  2. Тель-Авив
  3. Экскурсии

  4. Святыня трёх религий — Иерусалим

Прочувствовать духовную ауру одного из древнейших городов мира на автобусной экскурсии

Вера
Задать вопрос
Вера – экскурсионное агентство
Иерусалим удивителен: здесь, на клочке спорной Земли Обетованной, уже много веков сосуществуют 3 конфессии.

За один день вы посетите священные для иудеев, христиан и мусульман места, расположенные бок о бок.

Услышите о тысячелетней истории старого Иерусалима, преодолеете часть Крёстного пути и покоритесь непередаваемой атмосфере израильского города.
63 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Встреча у остановки Beit El-Al или Шиффман (бывшая Арлозоров)
Забронировать экскурсию
Святыня трёх религий — Иерусалим
Святыня трёх религий — Иерусалим

Что вас ожидает

Религиозное наследие мира
Невероятная архитектура Иерусалима хранит память о событиях, описанных в Библии, Коране и Торе. Наш маршрут позволит побывать там, куда так стремятся паломники, исповедующие ислам, иудаизм и христианство. Вы увидите:

  • Панораму Иерусалима, древнее еврейское кладбище и долину «Геенна Огненная» — прообраз ада на земле.
  • Храмовую гору, священную для иудеев и мусульман. По версии иудеев, именно здесь, на месте, где стоял Второй храм, началось сотворение мира. Мусульмане же верят, что отсюда воспарил в небо пророк Мухаммад: вы рассмотрите на Храмовой горе две важнейших мечети — Купол скалы и Аль-Акса.
  • Гору, а скорее холм Сион, название которого для всех иудеев мира значит особенно много: вы узнаете, почему так сложилось, и взглянете на могилу царя Давида, израильского государя, которого также — как пророка — почитают и мусульмане.
  • Римское Кардо — древнюю улицу с сохранившейся планировкой и руинами античных построек.
  • Главные христианские святыни Иерусалима — Голгофу и Храм Воскресения Христа. Вы преодолеете участок Крёстного пути, по которому следовал Иисус навстречу своей мученической смерти.
  • А последней точкой маршрута станет Западная Стена, или Стена Плача, у которой иудеи проливали слёзы по разрушенному римлянами Второму храму. Верующие люди со всего мира стремятся прикоснуться к Стене, поцеловать её камни и вложить между ними записочку с просьбой к Господу — сделать это сможете и вы.

Организационные детали

Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды имеют лицензию министерства туризма Израиля)
  • Днем по программе у вас будет время для самостоятельного обеда

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт с кондиционером и входные билеты включены в стоимость
  • Не включено: страховка, личные расходы и питание
Святыня трёх религий — Иерусалим
Святыня трёх религий — Иерусалим
Святыня трёх религий — Иерусалим

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у остановки Beit El-Al или Шиффман (бывшая Арлозоров).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вера
Вера
Наша команда специалистов по путешествиям предпримет максимальные усилия, чтобы найти для вас подходящий тур. От Иерусалима до Петры и Аммана, от традиционных туров до приключений, полных впечатлениями на всю жизнь — у нас есть то, что подойдет для каждого путешественника. И мы с гордостью можем сказать, что после 12-летнего опыта мы являемся лидерами на Ближнем Востоке.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Вера проводит ещё 2 экскурсии

Иерусалим и Вифлеем: земной путь ХристаИерусалим и Вифлеем: земной путь ХристаИерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
63 за человека
8 часов
5 отзывов
Прикоснуться к главным христианским святыням и восстановить ход таинственных библейских событий
Автобусная экскурсия по христианскому Иерусалиму и Вифлеему откроет вам великие ценности религиозного мира. Без истории Иисуса, описанной в Библии, человеческая цивилизация была бы другой. Погрузитесь в события глубокой древности, взгляните на камни и стены, помнящие старину и мученические страдания. Пещера, в которой родился Спаситель, Стена Плача, Голгофа и Крёстный путь к ней — всё это превратит путешествие из Иерусалима в Вифлеем и обратно в перемещение между мирами, даже если вы не слишком увлечены религией.
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, АккоНа север Израиля — Кейсария, Хайфа, АккоНа север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко
64 за человека
8 часов
3 отзыва
Античные постройки царя Ирода, бахайский храм и следы тамплиеров
Израильские города на побережье Средиземного моря — настоящий клондайк, археологические раскопки здесь ведутся без остановки, обнаруживая все новые данные из мира древности. Тысячелетние поселения встречали на своем пути финикийцев, римлян, крестоносцев, османов, англичан — и это далеко не полный перечень завоевателей, повлиявших на историю портовых городов. В Кейсарии вас ждет античный театр и надпись, подтвердившая существование Понтия Пилата. В Хайфе — великолепные Бахайские сады. А в Акко — крепостные стены тамплиеров и оживленные восточные базары.

Исторические экскурсии в Тель-Авиве

Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
100 за человека
7 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река ИорданОжившая Библия: Галилея, Назарет и река ИорданОжившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан
110 за человека
10 часов
3 отзыва
Побывать в местах, связанных с земной жизнью Христа
Галилейские горы, города и посёлки северной части страны неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Там он рос, формировался, по этим тропинкам он бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. На экскурсии вы узнаете о зарождении новой религии — христианства. Откроете, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки. Поймете, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой. И откроете несколько секретов, обычно ускользающих от взгляда туристов.
Арабский Аджами, или обратная сторона ЯффоАрабский Аджами, или обратная сторона ЯффоАрабский Аджами, или обратная сторона Яффо
200 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Побывать там, куда не заходят туристы, и открыть историю палестинского города
Я покажу вам другой Тель-Авив: не такой известный, как старый Яффо, но такой же прекрасный. Как и в случае с Яффо, у арабского Аджами криминальное прошлое — и большое туристическое будущее. Роскошные виллы, церквушки, уютные дворики и сады: пока эти места остаются нетронутыми и потому сохраняют очарование. На экскурсии вы узнаете, как жил палестинский город в 19 веке, поймете, почему он оказался заброшен, и погрузитесь в его атмосферу.
История древнего Яффо и старого Тель-АвиваИстория древнего Яффо и старого Тель-АвиваИстория древнего Яффо и старого Тель-Авива
230 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
С чего начинался Яффо? Конечно же, с моря. 120 лет назад в Яффском порту стало совсем тесно, и еврейская молодежь покинула древний город и основала новые районы за пределами Яффо. Я проведу вас по историческому центру, расскажу о том, как жили во времена самых старых зданий города, и вы сравните их с современными постройками.

Выбирайте и другие экскурсии в Тель-Авиве

За городомВсеГастрономическиеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНа велосипедеНа автобусеОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобиле