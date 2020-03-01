Вера проводит ещё 2 экскурсии

Религиозное наследие мира Невероятная архитектура Иерусалима хранит память о событиях, описанных в Библии, Коране и Торе. Наш маршрут позволит побывать там, куда так стремятся паломники, исповедующие ислам, иудаизм и христианство. Вы увидите:

Важно знать до бронирования

Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды имеют лицензию министерства туризма Израиля)

Днем по программе у вас будет время для самостоятельного обеда

Что входит в стоимость, а что — нет