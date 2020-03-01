Вера проводит ещё 2 экскурсии

Религиозное наследие мира
Невероятная архитектура Иерусалима хранит память о событиях, описанных в Библии, Коране и Торе. Наш маршрут позволит побывать там, куда так стремятся паломники, исповедующие ислам, иудаизм и христианство. Вы увидите:
Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет