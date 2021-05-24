Достопримечательности, вино 🍷 и украшения в одной экскурсии!

Первый пункт экскурсии 🧭 – музей 🖼 "Мини-Израиль" под открытым небом. Там вы увидите макеты всех важных достопримечательностей 🏛️ страны в масштабе 1:25.

После мы отправимся в старый Яффо – это древний город-порт на Средиземном море 🌊. Вы увидите скалу Андромеды, мост желаний, необыкновенное дерево 🌲, растущее в отрыве от земли и много других чудес. В этом месте живут по большей части люди искусства.

Далее наша экскурсия ⛳ продолжится в обзорной поездке по Тель-Авиву. Мы увидим из окон автобуса знаменитый бульвар Ротшильда и Ахузат Байт – первый квартал Тель-Авива.

Обязательно посетим и знаменитую Алмазную биржу, зайдём в торгово-выставочный зал. Израиль – мировой центр обработки алмазов, поэтому там есть что увидеть. А может, и порадовать себя изысканными украшениями.

Следующий пункт – винодельня Кадма. Во всем Израиле только там используют технологию производства в больших глиняных кувшинах. Хозяева принимают гостей радушно, предлагают продегустировать лучшие сорта вин.