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Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)

3
1 отзыв
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Тель-Авива
Вас ждет насыщенная экскурсия ⛳ по Израилю, во время которой вы посетите древний город-порт на Средиземном море 🌊, музей 🖼 «Мини-Израиль», где у вас будет возможность увидеть все чудеса страны в одном месте, а также необычную винодельню Кадма, которая сочетает древние и современные технологии виноделия.

Кроме того, вы посетите Алмазную биржу, где можно приобрести традиционные украшения Израиля и увидите другие интересные окрестности Тель-Авива во время нашей обзорной поездки.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $94 за человека

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Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)

Что вы увидите

  • Парк Мини-Израиль
  • Древний Яффо (Яфо / Яффа)
  • Кикар а-Шаон (Часовая площадь)
  • Алмазная биржа
  • Тель Авив
Достопримечательности, вино 🍷 и украшения в одной экскурсии!
Первый пункт экскурсии 🧭 – музей 🖼 "Мини-Израиль" под открытым небом. Там вы увидите макеты всех важных достопримечательностей 🏛️ страны в масштабе 1:25.
После мы отправимся в старый Яффо – это древний город-порт на Средиземном море 🌊. Вы увидите скалу Андромеды, мост желаний, необыкновенное дерево 🌲, растущее в отрыве от земли и много других чудес. В этом месте живут по большей части люди искусства.
Далее наша экскурсия ⛳ продолжится в обзорной поездке по Тель-Авиву. Мы увидим из окон автобуса знаменитый бульвар Ротшильда и Ахузат Байт – первый квартал Тель-Авива.
Обязательно посетим и знаменитую Алмазную биржу, зайдём в торгово-выставочный зал. Израиль – мировой центр обработки алмазов, поэтому там есть что увидеть. А может, и порадовать себя изысканными украшениями.
Следующий пункт – винодельня Кадма. Во всем Израиле только там используют технологию производства в больших глиняных кувшинах. Хозяева принимают гостей радушно, предлагают продегустировать лучшие сорта вин.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • дегустация вина
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Тель-Авива)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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1 отзыв оставили туристы

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