Дани проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Масличная или Елеонская гора

«Трехглавая гора» — место, где происходили события, разделившие мир на два: старый, что был до пришествия Сына Человеческого — и новый. Я расскажу о Елеонской проповеди и «субботнем пути», молитве Давида и еврейском кладбище, где находятся могилы ветхозаветных праведников. Вы узнаете о войне за эти территории и поймете, что христианство — учение, не признающее даже государственных границ.

Гефсиманский сад

После вы прогуляетесь по легендарному Гефсиманскому саду, притаившемуся под западным склоном Масличной горы. Мы посетим церковь Всех наций, где Христос молился в последнюю ночь. А также православную церковь св. Марии Магдалины, где Петр, Иоанн и Иаков ожидали Учителя, совершавшего Моление о чаше в Гефсиманском саду и Загадочный Гефсиманский Грот, где Иисус был предан Иудой.

Гробница Богородицы и Церковь Успения

Считается, что Богоматерь скончалась в Иерусалиме в 57 году. Ученики Христа погребли ее рядом с родителями и мужем. Когда же спустя трое суток Фома пришел проститься с Марией, в гробу не обнаружили тело. Мать ушла к Сыну. Над этой пещерой по указу св. царицы Елены была возведена первая церковь Успения Богородицы, где вы увидите уникальные реликвии.

Горница Тайной Вечери

Исследователи до сих пор спорят, где происходил последний ужин Христа с учениками. Но с крестоносцами, взявшими Иерусалим, спорить было некому, поэтому они соорудили свою церковь па Сионской горе, прямо над Гробницей Давида. Вам откроется богатая история святыни: я расскажу, как церковь существовала при францисканцах и как она «переоделась» в мечеть в XV веке, оставшись внутри оставшись готической.

Виа Долороза и Стена Плача

Крестный Путь Иисуса Христа на Гору Голгофу — «Дорога Скорби». Вы узнаете о происхождении названия «виа долороза» и увидите все главные точки маршрута — от места, где Понтий Пилат совершил суд над Иисусом, до Храма Гроба Господня. Мы исследуем архитектурный комплекс, осмотрим главные святыни, фрески и иконы и поговорим о значении храма. А в завершение подойдем к Стене Плача — единственной святыне, оставшейся от Второго храма.