Ольга проводит ещё 1 экскурсию

О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).