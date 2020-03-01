Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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История и колорит единственного города в Эрец-Исраэль, основанного арабами-мусульманами

Ольга
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Ольга – ваш гид
Рамла — единственный город в Эрец-Исраэль, основанный арабами-мусульманами.

Всего в получасе езды от Тель-Авива вас ждет экзотичный восточный базар, загадочный подземный Арочный бассейн, Белая Башня, Большая Мечеть и еще множество достопримечательностей и связанных с ними легенд и историей.
226 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком

Программа

  • Самая большая мечеть Рамле — аль-Джами аль-Кабир — так и называется «Большая Мечеть», однако здание ее было построено крестоносцами как кафедральный собор Св.Иосифа Аримафейского в период правления королевы Мелисанды в 1150 году н.э. Когда Салах ад-Дин захватил город в 1187 году, он приказал церковь не разрушать, а превратить в мечеть, что и было сделано.
  • Городской музей Рамле Музей занимает историческое здание, построенное в 1922 в в период Британского мандата, тогда в нем располагался муниципалитет города. Экспозиция музея расскажет вам об истории города с момента его основания и до наших дней. Музей знаменит своей уникальной коллекцией золотых монет раннего мусульманского периода.
  • Рынок Рамле Один из самых колоритных рынков в Израиле. Недавно он был переоборудован и оснащен крышей. Рынок был построен в конце Оттоманского периода в 19 веке. До 1868 года через рынок проходила дорога Яффо — Рамле — Иерусалим.
  • Католическая церковь Св. Иосифа Аримафейского и Никодима (Кустодия Терра Санта) В 14 веке Папа Римский основал Кустодия Терра Санта для охраны святых мест и сопровождения паломников, вскоре после в Рамле было построено общежитие для паломников, следующих по дороге из Яффо в Иерусалим, а нынешняя церковь построена уже в 19 веке.
  • Греческий православный монастырь Св. Георгия Монастырь Св. Георгия, расположенный в центре Старого Города, был построен в 12 веке и сегодня является духовным центром православной общины города Раме.
  • Всемирный центр караимов Караимы отделились от раввинистического иудаизма в 6 веке до н.э. Караимы воспринимают священное писание буквально и не принимают Талмуд. В современном Израиле проживает 40 тысяч караимов, в Рамле и в Ашдоде. Культурный центр караимов в Рамле поможет создать представление об особенностях этой уникальной еврейской общины.
  • Бассейн «Брихат Акшатот» в Рамке — один из двух крытых бассейнов для сбора воды, так называемый арочный бассейн, в котором есть вода и сегодня, и даже есть лодки, на которых можно совершить путешествие по этим подземным водам. Это огромное водохранилище построено в 897 году во времена правления знаменитого халифа Гаруна аль-Рашида.
  • Белая Башня Недалеко от развалин мечети — 30-метровая башня периода мамлюков, построенная Ибн Калауном в 1318 году. Некоторые исследователи считают её сохранившимся минаретом мамлюкской «Мечети Сорока». Но это не верно, это не минарет, а смотровая вышка. Мамлюки разрушили все города на побережье. Башню построили чтобы следить за передвижением купцов и паломников по дороге в Иерусалим, для обеспечения безопасности и сбора налогов. Дорога на Иерусалим в те дни проходила мимо Башни, с вершины Башни открывается чудесный вид на Тель-Авив и раньше было видно древний город Яффо, откуда отправлялись караваны по дороге Яффо-Рамке-Иерусалим.

Организационные детали

Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в мечети и музеи (по вашему желанию).

Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком
Вся Рамла пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
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