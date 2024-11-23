5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
24 000₸ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Что посмотреть в Алматы за 2 часа»
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 12.00 утра старт
Завтра в 12:00
13 фев в 12:00
18 750₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей23 ноября 2024Водопад Аюсай и горячие источники — из Алматы в мини-группе. Всё прошло замечательно. Поднялись на очень живописные красивые места. Искупались в термальных бассейнах с тёплой и холодной водой.
- ССергей10 ноября 2024Обрадовало то, что организатор всегда на связи. Я оперативно забронировал экскурсию и уже с утра следующего дня состоялась интересная пешеходная
- ИИрина10 ноября 2024Экскурсию провел гид Александр. Душевный гид с хорошим чувством юмора, умеет находить подход к людям. Мне было очень комфортно. Александр
- ЮЮстина12 сентября 2024Отлично провели время. Рустем прекрасный гид и водитель. Места крайне живописные. Мой рекомендасьон
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Арасан»
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