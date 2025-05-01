Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в гостинице «Казжол» в Алматы, гостевых домах «Айгайкум», «Саты», «Ала-Куль», «Эмили», отеле My Hotel в Бишкеке и юртовом лагере «Байыш», 2-местное размещение. В юртовом лагере и гостевом доме «Ала-Куль» туалет и душ — общие.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, hospitality-kazakhstan.kz
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание с 1 по 10 дни, кроме завтрака в первый день. Будем пробовать национальные казахские и кыргызские блюда.
Транспорт. Внедорожники Toyota Sequoia (по 4 человека в каждом автомобиле). В 7-й день будем ездить на УАЗе или ГАЗ-66.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. В туре будет небольшая конная прогулка, для которой не потребуется специальных навыков и особой физической подготовки.
Программа тура по дням
Вершина Кок-Тобе и достопримечательности Алматы
Встретим вас в аэропорту и поедем в Алматы. По пути остановимся у горы Медео, где находится крупнейший в мире высокогорный комплекс для занятий зимними видами спорта. Ещё посетим Вознесенский собор в русском стиле. Дальше поднимемся на высшую точку Алматы — вершину Кок-Тобе (1100 метров). Мы прокатимся по канатной дороге, по пути любуясь старинной архитектурой города и цветущими фруктовыми садами. С вершины открываются завораживающие виды города и окрестностей. Можно увидеть здание телебашни «Коктобе» высотой 372 метра, заглянуть в сувенирные магазины или посетить парк аттракционов.
Поужинаем в ресторане города блюдами казахской кухни. Затем отвезём вас в гостиницу.
Национальный парк «Алтын-Эмель»
После завтрака поедем в национальный парк «Алтын-Эмель». Расстояние — 300 км, путешествие займёт около 4 часов. Мы побываем на бархане, который умеет «петь»! Дело в мелких песчинках, которые при дуновении ветра издают необычный звук, напоминающий чем-то орган.
Пообедаем в деревне Басси и проникнемся атмосферой спокойной сельской жизни в гармонии с природой. Наконец прибудем в нацпарк. Будем любоваться природными красотами и много фотографироваться. Вечером заселимся в гостевой дом в Басси.
Горы Актау
Сегодня держим курс на горы Актау. В пути проведём 1,5 часа. Перед вами предстанут величественные хребты разных цветов. Вы увидите останки древних животных: крокодилов, черепах и носорогов. Исследованию горных пейзажей и окаменелостей посвятим весь день, а после вернёмся в гостевой дом и отдохнём.
Чарынский каньон и озеро Каинды
Позавтракаем и поедем в Чарынский каньон. Дорога займёт 2-3 часа — и вот перед нами предстанут величественные красные скалы, вытянутые вдоль реки Чарын. Мы пройдём по берегу, любуясь каменными громадами.
Дальше поедем на озеро Каинды (около 2-3 часов пути). Это настоящий оазис посреди гор, на высоте 2000 метров! Водоём появился здесь всего столетие назад во время землетрясения и оползня.
Переедем в деревушку Саты (1 час в дороге) и заселимся в гостевой дом.
Озёра Кольсай
После завтрака отправимся на озёра Кольсай, которые расположились на высоте 1800, 2250 и 2700 метров. Каждый водоём обладает своей неповторимой красотой. Мы прогуляемся вдоль кромки воды Кольсай-1, полюбуемся отражением гор в глади озера и насладимся спокойствием этого места.
По желанию можем совершить треккинг к Кольсай-2. Пешком предстоит пройти около 16 км в обе стороны, маршрут займёт 6-7 часов. Тропа пройдёт через живописные леса и бескрайние альпийские луга.
Вечером вернёмся в гостевой дом и вкусно поужинаем.
Прогулка верхом в Тань-Шаньских горах
Переедем в деревню Джыргалан, затерянную среди Тянь-Шаньских гор. Заселимся в гостевой дом, передохнём и прогуляемся в окрестностях селения. А затем вас ждёт поездка верхом по горным ландшафтам.
Вечером вкусно поужинаем местными блюдами и восстановим силы после насыщенного дня.
Купание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по Караколу
Продолжаем наше путешествие. На очереди — ущелье Алтын-Арашан, которое славится своими горячими источниками. Вы сможете окунуться в термы прямо под открытым небом, чтобы восстановить силы и расслабиться (включено в стоимость). Дальше поедем в Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Мы исследуем город: посетим Дунганскую мечеть, осмотрим Свято-Троицкую церковь и заглянем в Музейно-мемориальный комплекс Н. М. Пржевальского.
Заселимся в отель и поужинаем.
Ущелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон Сказка
Позавтракаем и отправимся в деревню Боконбаево. По пути заедем в ущелье Джети-Огуз. Со смотровой площадки полюбуемся долиной Семи Быков (второе название ущелья) и красными скалами. Дальше посетим долину Барскоон и осмотрим водопады.
Остановимся в каньоне Сказка. Каменные изваяния здесь напоминают замки, мистических существ или огромных животных — всё зависит от вашего воображения.
Прибудем в деревню Боконбаево. После ужина встретимся с местными этномузыкантами и послушаем их творчество. Переночуем в традиционной юрте.
Сон-Куль, шоу с орлиной охотой, Иссык-Куль и ночёвка в юрте
После завтрака поедем на озеро Сон-Куль. А по пути сделаем остановку, чтобы познакомиться с беркутчи — охотником с орлом. Мы понаблюдаем, на что способны эти удивительные птицы.
Затем побываем в каньоне Ак-Сай и прогуляемся мимо скальных изваяний. По желанию заедем на Иссык-Куль, чтобы искупаться. Пообедаем в городе Кочкор и вскоре прибудем на озеро Сон-Куль, расположенное на высоте 3015 метров.
Переночуем на берегу водоёма в юртовом лагере, чтобы максимально прочувствовать кочевой образ жизни. Желающие смогут посетить баню (за доплату).
Экскурсия по Бишкеку
День начнём с невероятного вида на озёра и вкусного завтрака. Как настоящие кочевники, сидеть на одном месте не будем — отправляемся в Бишкек. По пути сделаем остановки в живописных локациях, чтобы отдохнуть и сфотографироваться.
Прибудем в столицу Кыргызстана и посетим знаменитый Ошский рынок, где отовсюду доносятся вкусные ароматы. А ещё здесь можно купить сувениры, сладости и деликатесы. Побываем на площади Ала-Тоо, увидим Национальный исторический музей Кыргызской Республики и статую Манаса — героя местного эпоса.
Вечером устроим прощальный ужин, поделимся впечатлениями и фотографиями.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1750
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Что включено
- Проживание
- Питание и 1 литр воды в день на человека
- Трансферы по маршруту, в том числе на УАЗе или ГАЗ-66
- Трансферы из/в аэропорт
- Демонстрация орлиной охоты
- Этническое музыкальное шоу
- Посещение термальных источников
- Конная прогулка
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Алматы и обратно из Бишкека
- Алкогольные напитки
- Дополнительные экскурсии
- Баня