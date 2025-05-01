Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями

Провести ночь в юрте, послушать, как поют пески, и прокатиться верхом
Почувствуем себя настоящими кочевниками — не задерживаясь на одном месте, будем всё время перемещаться, чтобы увидеть за одно путешествие как можно больше. Посетим достопримечательности Алматы, услышим «поющие» барханы и исследуем
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горы Актау.

Будем любоваться высокогорными озёрами, осматривать древние окаменелости и гулять вдоль красных скал.

Искупаемся в Иссык-Куле, погадаем, на что похожи каменные громады каньона Сказка, и погуляем по берегу озера Сон-Куль.

А ещё устроим конную прогулку, расслабимся в горячих источниках, понаблюдаем за орлиной охотой и послушаем этническую музыку вживую. Вкусное трёхразовое питание, проживание и насыщенная программа — включены в стоимость.

Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в гостинице «Казжол» в Алматы, гостевых домах «Айгайкум», «Саты», «Ала-Куль», «Эмили», отеле My Hotel в Бишкеке и юртовом лагере «Байыш», 2-местное размещение. В юртовом лагере и гостевом доме «Ала-Куль» туалет и душ — общие.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, hospitality-kazakhstan.kz

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание с 1 по 10 дни, кроме завтрака в первый день. Будем пробовать национальные казахские и кыргызские блюда.

Транспорт. Внедорожники Toyota Sequoia (по 4 человека в каждом автомобиле). В 7-й день будем ездить на УАЗе или ГАЗ-66.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. В туре будет небольшая конная прогулка, для которой не потребуется специальных навыков и особой физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Вершина Кок-Тобе и достопримечательности Алматы

Встретим вас в аэропорту и поедем в Алматы. По пути остановимся у горы Медео, где находится крупнейший в мире высокогорный комплекс для занятий зимними видами спорта. Ещё посетим Вознесенский собор в русском стиле. Дальше поднимемся на высшую точку Алматы — вершину Кок-Тобе (1100 метров). Мы прокатимся по канатной дороге, по пути любуясь старинной архитектурой города и цветущими фруктовыми садами. С вершины открываются завораживающие виды города и окрестностей. Можно увидеть здание телебашни «Коктобе» высотой 372 метра, заглянуть в сувенирные магазины или посетить парк аттракционов.

Поужинаем в ресторане города блюдами казахской кухни. Затем отвезём вас в гостиницу.

Вершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности АлматыВершина Кок-Тобе и достопримечательности Алматы
2 день

Национальный парк «Алтын-Эмель»

После завтрака поедем в национальный парк «Алтын-Эмель». Расстояние — 300 км, путешествие займёт около 4 часов. Мы побываем на бархане, который умеет «петь»! Дело в мелких песчинках, которые при дуновении ветра издают необычный звук, напоминающий чем-то орган.

Пообедаем в деревне Басси и проникнемся атмосферой спокойной сельской жизни в гармонии с природой. Наконец прибудем в нацпарк. Будем любоваться природными красотами и много фотографироваться. Вечером заселимся в гостевой дом в Басси.

Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»
3 день

Горы Актау

Сегодня держим курс на горы Актау. В пути проведём 1,5 часа. Перед вами предстанут величественные хребты разных цветов. Вы увидите останки древних животных: крокодилов, черепах и носорогов. Исследованию горных пейзажей и окаменелостей посвятим весь день, а после вернёмся в гостевой дом и отдохнём.

Горы АктауГоры АктауГоры АктауГоры АктауГоры Актау
4 день

Чарынский каньон и озеро Каинды

Позавтракаем и поедем в Чарынский каньон. Дорога займёт 2-3 часа — и вот перед нами предстанут величественные красные скалы, вытянутые вдоль реки Чарын. Мы пройдём по берегу, любуясь каменными громадами.

Дальше поедем на озеро Каинды (около 2-3 часов пути). Это настоящий оазис посреди гор, на высоте 2000 метров! Водоём появился здесь всего столетие назад во время землетрясения и оползня.

Переедем в деревушку Саты (1 час в дороге) и заселимся в гостевой дом.

Чарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро КаиндыЧарынский каньон и озеро Каинды
5 день

Озёра Кольсай

После завтрака отправимся на озёра Кольсай, которые расположились на высоте 1800, 2250 и 2700 метров. Каждый водоём обладает своей неповторимой красотой. Мы прогуляемся вдоль кромки воды Кольсай-1, полюбуемся отражением гор в глади озера и насладимся спокойствием этого места.

По желанию можем совершить треккинг к Кольсай-2. Пешком предстоит пройти около 16 км в обе стороны, маршрут займёт 6-7 часов. Тропа пройдёт через живописные леса и бескрайние альпийские луга.

Вечером вернёмся в гостевой дом и вкусно поужинаем.

Озёра КольсайОзёра КольсайОзёра КольсайОзёра Кольсай
6 день

Прогулка верхом в Тань-Шаньских горах

Переедем в деревню Джыргалан, затерянную среди Тянь-Шаньских гор. Заселимся в гостевой дом, передохнём и прогуляемся в окрестностях селения. А затем вас ждёт поездка верхом по горным ландшафтам.

Вечером вкусно поужинаем местными блюдами и восстановим силы после насыщенного дня.

Прогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горахПрогулка верхом в Тань-Шаньских горах
7 день

Купание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по Караколу

Продолжаем наше путешествие. На очереди — ущелье Алтын-Арашан, которое славится своими горячими источниками. Вы сможете окунуться в термы прямо под открытым небом, чтобы восстановить силы и расслабиться (включено в стоимость). Дальше поедем в Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Мы исследуем город: посетим Дунганскую мечеть, осмотрим Свято-Троицкую церковь и заглянем в Музейно-мемориальный комплекс Н. М. Пржевальского.

Заселимся в отель и поужинаем.

Купание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по КараколуКупание в термах в ущелье Алтын-Арашан и экскурсия по Караколу
8 день

Ущелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон Сказка

Позавтракаем и отправимся в деревню Боконбаево. По пути заедем в ущелье Джети-Огуз. Со смотровой площадки полюбуемся долиной Семи Быков (второе название ущелья) и красными скалами. Дальше посетим долину Барскоон и осмотрим водопады.

Остановимся в каньоне Сказка. Каменные изваяния здесь напоминают замки, мистических существ или огромных животных — всё зависит от вашего воображения.

Прибудем в деревню Боконбаево. После ужина встретимся с местными этномузыкантами и послушаем их творчество. Переночуем в традиционной юрте.

Ущелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон СказкаУщелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон СказкаУщелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон СказкаУщелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон СказкаУщелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон СказкаУщелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон СказкаУщелье Джети-Огуз, долина Барскоон и каньон Сказка
9 день

Сон-Куль, шоу с орлиной охотой, Иссык-Куль и ночёвка в юрте

После завтрака поедем на озеро Сон-Куль. А по пути сделаем остановку, чтобы познакомиться с беркутчи — охотником с орлом. Мы понаблюдаем, на что способны эти удивительные птицы.

Затем побываем в каньоне Ак-Сай и прогуляемся мимо скальных изваяний. По желанию заедем на Иссык-Куль, чтобы искупаться. Пообедаем в городе Кочкор и вскоре прибудем на озеро Сон-Куль, расположенное на высоте 3015 метров.

Переночуем на берегу водоёма в юртовом лагере, чтобы максимально прочувствовать кочевой образ жизни. Желающие смогут посетить баню (за доплату).

Сон-Куль, шоу с орлиной охотой, Иссык-Куль и ночёвка в юртеСон-Куль, шоу с орлиной охотой, Иссык-Куль и ночёвка в юртеСон-Куль, шоу с орлиной охотой, Иссык-Куль и ночёвка в юртеСон-Куль, шоу с орлиной охотой, Иссык-Куль и ночёвка в юрте
10 день

Экскурсия по Бишкеку

День начнём с невероятного вида на озёра и вкусного завтрака. Как настоящие кочевники, сидеть на одном месте не будем — отправляемся в Бишкек. По пути сделаем остановки в живописных локациях, чтобы отдохнуть и сфотографироваться.

Прибудем в столицу Кыргызстана и посетим знаменитый Ошский рынок, где отовсюду доносятся вкусные ароматы. А ещё здесь можно купить сувениры, сладости и деликатесы. Побываем на площади Ала-Тоо, увидим Национальный исторический музей Кыргызской Республики и статую Манаса — героя местного эпоса.

Вечером устроим прощальный ужин, поделимся впечатлениями и фотографиями.

Экскурсия по БишкекуЭкскурсия по БишкекуЭкскурсия по БишкекуЭкскурсия по БишкекуЭкскурсия по БишкекуЭкскурсия по БишкекуЭкскурсия по БишкекуЭкскурсия по Бишкеку
11 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание и 1 литр воды в день на человека
  • Трансферы по маршруту, в том числе на УАЗе или ГАЗ-66
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Демонстрация орлиной охоты
  • Этническое музыкальное шоу
  • Посещение термальных источников
  • Конная прогулка
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно из Бишкека
  • Алкогольные напитки
  • Дополнительные экскурсии
  • Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Алматы, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Бишкека, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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