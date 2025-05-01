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Проживание. Будем жить в гостинице «Казжол» в Алматы, гостевых домах «Айгайкум», «Саты», «Ала-Куль», «Эмили», отеле My Hotel в Бишкеке и юртовом лагере «Байыш», 2-местное размещение. В юртовом лагере и гостевом доме «Ала-Куль» туалет и душ — общие.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, hospitality-kazakhstan.kz

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание с 1 по 10 дни, кроме завтрака в первый день. Будем пробовать национальные казахские и кыргызские блюда.

Транспорт. Внедорожники Toyota Sequoia (по 4 человека в каждом автомобиле). В 7-й день будем ездить на УАЗе или ГАЗ-66.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. В туре будет небольшая конная прогулка, для которой не потребуется специальных навыков и особой физической подготовки.