3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»

Исследовать тайные уголки Старого города и получить на память душевные снимки

Александра
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Александра – ваш гид
Вы пройдете по живописной набережной и по самым фотогеничным улочкам исторического центра.

Полюбуетесь роскошными яхтами и старыми рыбацкими лодочками, отыщете секретное граффити и узнаете самые интересные детали местной жизни.

А я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с чудесным Лимассолом!
115 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Лимассольского замка
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»
Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»

Что вас ожидает

Лимассол изнутри
Вы услышите историю древнейшей улицы Лимассола и угадаете, почему ее название переводится как «банная». Увидите неофициальный символ города — водонапорную башню — и пройдете по фешенебельному району Лимассол Марина, который не так давно был «запретной зоной». А еще узнаете, каким ветром на Кипр занесло Ричарда Львиное Сердце и как можно провести английскую свадьбу не в Англии.

Дружеские советы и городские секреты
Я расскажу о фестивале, благодаря которому Лимассол на выходные становится арт-площадкой, и покажу спрятанное на улочках города граффити. Помогу раскрыть неоднозначный замысел автора в парке скульптур и поясню, почему аккуратный и новенький порт Лимассола зовется «старым». В завершение поделюсь адресами самых вкусных кипрских таверн и полезной информацией для самостоятельного исследования острова.

Организационные детали

  • В стоимость включены: чашка кофе или мороженое, открытка от местной художницы и 40 обработанных фотографий, которые вы получите в течение 7-10 дней после экскурсии
  • На Кипре почти всегда светит солнце, поэтому рекомендую взять солнечные очки и бутылочку воды
  • Маршрут также подходит для пожилых людей и родителей с ребенком в коляске
Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»
Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»
Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Лимассольского замка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Саша, я фотограф, и я влюблена. Вначале я влюбилась в фотографию, и вот уже 10 лет занимаюсь портретной съемкой. А в 2015-м году переехала на Кипр — и влюбилась в него! В какой-то момент любви стало так много, что я решила ей делиться. Мне всегда очень приятно, когда после прогулок и поездок по острову мои гости говорят: «А мы-то думали, что Кипр — это скучно, а оказалось, нет!» Я с большой радостью стану вашим проводником по острову и помогу сделать путешествие по-настоящему запоминающимся!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Александра провела с нами чудесные два часа, показала самые красивые места старого города и что самое приятное, фотографии с нашей прогулки мы получили уже на следующий день! Фотографии, кстати, тоже отличные!
21 февраля 2020
Александра, спасибо за чудесную фотопрогулку.
Классно провели время, город посмотрели, узнали много нового, ещё и фотографии получились живые и солнечные.
Спасибо 😊
9 января 2020
Замечательная экскурсия! Если хотите познакомится с Лимассолом очень рекомендую заказать эту экскурсию! Узнаете самые интересные и красивые места и бонусом получите замечательные фотографии! Честно сказать не подозревала, что в этом курортном городе столько замечательных и живопистных мест.
Очень рекомендую! Точно не пожалеете!
Отдельные слова об Александре. Она очень приятная, коммуникабельная, начитанная, интеллигентная и ко всему прочему фотограф с удивительным восприятием, которое помогает в обыкновенных местах сделать необыкновенное фото!

Александра проводит ещё 1 экскурсию

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