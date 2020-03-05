3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лимассол изнутри

Вы услышите историю древнейшей улицы Лимассола и угадаете, почему ее название переводится как «банная». Увидите неофициальный символ города — водонапорную башню — и пройдете по фешенебельному району Лимассол Марина, который не так давно был «запретной зоной». А еще узнаете, каким ветром на Кипр занесло Ричарда Львиное Сердце и как можно провести английскую свадьбу не в Англии.

Дружеские советы и городские секреты

Я расскажу о фестивале, благодаря которому Лимассол на выходные становится арт-площадкой, и покажу спрятанное на улочках города граффити. Помогу раскрыть неоднозначный замысел автора в парке скульптур и поясню, почему аккуратный и новенький порт Лимассола зовется «старым». В завершение поделюсь адресами самых вкусных кипрских таверн и полезной информацией для самостоятельного исследования острова.