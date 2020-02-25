43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Лимассол: за кулисами туристического города

Увидеть жизнь города изнутри и узнать самое интересное о киприотах

Наталья
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Наталья – ваш гид
За пределами туристического променада вдоль моря в Лимассоле течёт своя интересная жизнь! Вы увидите её, гуляя по тихим аутентичным улочкам: посмотрите на городской стрит-арт, пройдёте по живописному парку, насладитесь лучшим кофе и узнаете, как тихая деревушка у моря за 20 лет превратилась в развитый город с небоскрёбами.
59 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в парке Моллос
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У этой экскурсии43 отзыва
4.88
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города

Что вас ожидает

Жизнь в Лимассоле как она есть
Чем интересен Лимассол помимо пляжей и таверн? Ответ на этот вопрос вы узнаете, отправившись на прогулку по тихим нетуристическим улочкам. Мы заглянем в лучшую традиционную овощную лавку с диковинными фруктами и овощами и пообщаемся с её хозяином. А за чашкой лучшего кофе в городе я расскажу о местном образе жизни, русскоязычной диаспоре, ценах на недвижимость и кулинарных предпочтениях киприотов, поделюсь популярными молодёжными местами и городскими слухами.

Всё, что нельзя пропустить
Прогулка начнётся в муниципальном парке — зелёном оазисе, известном многочисленными фестивалями и памятником великому русскому поэту. Гуляя по старому городу, вы увидите крупнейший городской театр Rialto на площади Героев и узнаете, кто здесь часто выступает. Вам встретится библиотека в традиционном средиземноморском стиле, магазинная улица, здание Муниципалитета, мечеть и музей национального продукта кэроба по соседству с древнейшим замком — я расскажу самое интересное о каждом из этих мест. И конечно, мы не пройдём мимо главных церквей города (Кипр — глубоко верующая страна) — величественной Святой Троицы, церкви Святого Митрополита и Собора Святой Екатерины.

Атмосферные места
Вы заглянете в галерею современных полотен, встретите бар, утопающий в зелени бамбука, посмотрите на современное уличное искусство на улице граффити и окажетесь на самой оживлённой и шумной (ночью) улице баров — я посоветую, какой выбрать для вечера. А завершится прогулка у акватории — старого городского порта.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые не ждут погружения в историю с большим количеством дат и имён, а хотят понять и почувствовать город.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно дополнить прогулку фотосессией «Воспоминания со вкусом путешествия». Я запечатлею вас на самых аутентичных, ярких и живописных улочках города. Вы получите 20 атмосферных фотографий, а также небольшой видеофильм о нашей прогулке. Стоимость воспоминаний 50 евро, а время прогулки увеличится ещё примерно на пол часа.
  • В стоимость экскурсии не включены возможные дополнительные расходы на кофе и прохладительные напитки или мороженое (2-4 евро на человека)
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города
Лимассол: за кулисами туристического города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в парке Моллос.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Будучи непрофессиональным гидом (без доскональных знаний исторических дат и имен ), я стараюсь сделать свои экскурсии более личными, насыщенными фактами и событиями из жизни города настоящего — с его неспешными обывателями, красотами и потаенными местечками. Люблю открывать для себя новое и получаю радость тогда, когда могу делиться с единомышленниками или вдохновлять кого-то. Я — экономист и психолог по образованию, волей судьбы оказалась на Кипре и живу в Лимассоле уже 2 года. Культурная и интеллектуальная жизнь, приправленная спортивными развлечениями — это то что меня больше всего интересует, вдохновляет и то, о чем я могу рассказать тем, кому интересен город не только своей береговой линией.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Замечательная прогулка, очень много полезной информации. Советую посетить всем, даже тем, кто не первый раз в Лимасоле, но всегда гулял самостоятельно
19 февраля 2020
В качестве начала знакомства с городом рекомендую эту экскурсию. Поможет правильно настроится на атмосферу города, понять как он устроен, получить полезные советы от гида, легко и непринужденно провести время.
Наталья, благодарю вас!
Ирина
17 февраля 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Натальей. Прекрасная подача информации, темп, радушие. Мы действительно многое узнали о городском закулисье и побывали в особенно милых и интересных местах, которые сами ни за что бы не нашли. Очень рекомендую всем!
22 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Наталья - интересный рассказчик и очень легка в общении, я получила удовольствие от этой 2-часовой прогулки. Рекомендую!
21 января 2020
Огромное спасибо Наталье за замечательную прогулку и позеные новые знания о городе и традициях! Было очень интересно и познавательно.
10 января 2020
Наталья- прекрасный рассказчик.. очень хороший язык, интеллигентная, с богатым внутренним миром.. два часа пролетели как 2 минуты! Даже 7 летний сын не скучал ни разу. Спасибо огромное за экскурсию. Было здорово!!!
2 января 2020
Хочу поблагодарить гида за приятную прогулку по Лимассолу. Это был первый день после прилёта на Кипр, поэтому информация не только о городе, но и об острове в целом, была для нас очень полезна. Поговорили о людях и о традициях, о кухне и о ценах. Наталья рассказывала именно то, что нам было интересно- в итоге получился не исторический экскурс, а дружеская беседа. Мы с мужем очень довольны! Спасибо, Наташа! И удачи!
10 декабря 2019
Спасибо большое Наталье за душевную и информативную прогулку. Запомнился старый город, порт Лимассола, квартал граффити. Наивкуснейшее итальянское мороженное)
19 октября 2019
Всех приветствуем! Были на экскурсии 17 октября, всё понравилось. Для начала приятно было узнать, что Наталья из Санкт-Петербурга, как и мы. С удовольствием прогулялись, слушая интересный рассказ о городе, Лимассол как-то сразу стал для нас объёмнее, значительнее, многообразнее. Прежние наши знания (мы здесь второй раз) были почерпнуты из интернета, а тут, на экскурсии, город как-то ожил, причём Наталья рассказывала без излишнего перегруза, на все вопросы отвечала, была внимательна, тактична, интеллигентна, очень приятна в общении. Однозначно согласны со всеми ***** отзывами, рекомендуем эту экскурсию, не разочаруетесь!
14 октября 2019
Время пролетело незаметно на нашей совместной прогулке -это было именно то,что мы хотели-увидеть-город глазами местного жителя! Еще раз говорим большое Спасибо очаровательной Наташе за настроение наше классное!!за общение лайтовое!!
Хочется всем пожелать таких интересных встреч !!Татьяна и Ольга
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