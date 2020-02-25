43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Жизнь в Лимассоле как она есть

Чем интересен Лимассол помимо пляжей и таверн? Ответ на этот вопрос вы узнаете, отправившись на прогулку по тихим нетуристическим улочкам. Мы заглянем в лучшую традиционную овощную лавку с диковинными фруктами и овощами и пообщаемся с её хозяином. А за чашкой лучшего кофе в городе я расскажу о местном образе жизни, русскоязычной диаспоре, ценах на недвижимость и кулинарных предпочтениях киприотов, поделюсь популярными молодёжными местами и городскими слухами.

Всё, что нельзя пропустить

Прогулка начнётся в муниципальном парке — зелёном оазисе, известном многочисленными фестивалями и памятником великому русскому поэту. Гуляя по старому городу, вы увидите крупнейший городской театр Rialto на площади Героев и узнаете, кто здесь часто выступает. Вам встретится библиотека в традиционном средиземноморском стиле, магазинная улица, здание Муниципалитета, мечеть и музей национального продукта кэроба по соседству с древнейшим замком — я расскажу самое интересное о каждом из этих мест. И конечно, мы не пройдём мимо главных церквей города (Кипр — глубоко верующая страна) — величественной Святой Троицы, церкви Святого Митрополита и Собора Святой Екатерины.

Атмосферные места

Вы заглянете в галерею современных полотен, встретите бар, утопающий в зелени бамбука, посмотрите на современное уличное искусство на улице граффити и окажетесь на самой оживлённой и шумной (ночью) улице баров — я посоветую, какой выбрать для вечера. А завершится прогулка у акватории — старого городского порта.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые не ждут погружения в историю с большим количеством дат и имён, а хотят понять и почувствовать город.