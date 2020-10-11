7 отзывов оставили туристы

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Легендарная Боткинская тропа над Ялтой

Пройти по оздоравливающему маршруту и получить фото на фоне гор и высочайшего водопада в Крыму

4.6
7 отзывов
Алёна
Алёна – Гид из Ялты
Свежий воздух, наполненный целебными ароматами соснового леса, завораживающие панорамы Ялты, Чертов мостик над пропастью — это все ждет вас на Боткинской и Штангеевской тропах здоровья.

Вы дойдете до утеса Ставри-Кая и зрелищного водопада Учан-Су, а я сохраню это путешествие на профессиональных снимках и раскрою легенды нашего края.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой

Что вас ожидает

Лечебные тропы
Мы прогуляемся по оборудованной Боткинской тропе через сосновый лес 🌳 до скалы Ставри-Кая — с вершины открывается великолепный вид на море 🌊 и ялтинский амфитеатр, но даже сама дорога порадует прекрасными картинами леса.
От скалы выйдем на Штангеевскую тропу: здесь вас ждет небольшое испытание — переход над пропастью по Черному мостику, прилегающему к отвесной скале (не бойтесь — на мосту установлены надежные ограждения). Наградой станет водопад Учан-Су — самый высокий в Крыму. А бонусом вы получите удачные снимки среди лесных и горных декораций, сделанные вашим проводником и по совместительству профессиональным фотографом!

Крымские истории
По дороге вы узнаете много любопытных сюжетов и легенд этого края. Я объясню, почему тропы на нашем маршруте получили такое название и для кого они особенно полезны. Вы узнаете о происхождении названий скалы Крестовая (так переводится «Ставри-Кая») и водопада Учан-Су. А еще услышите о других достопримечательностях 🏛️ и приобретете идеи: какие еще места стоит посетить в разных уголках Крыма.

Организационные детали

После прогулки в течение двух недель вы получите около 100 снимков, сделанных на камеру Nikon D5300.

Как проходит экскурсия

  • Маршрут несложный, его протяженность составит 8 км.
  • Маршрут начинается от ялтинского зоопарка, а заканчивается у водопада Учан-Су
  • Дополнительно оплачивается дорога от водопада до Ялты
Начало и место завершения
🚩 возле Ялтинского зоопарка.
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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7 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Прогулка с Аленой запомнится нам надолго. Опытный проводник, обаятельный человек, замечательный рассказчик и профессиональный фотограф - это все Алена. Спуски, подъемы, великолепные горные пейзажи на головокружительной высоте - это надо пройти и. увидеть самому. Все было здорово! Спасибо, Алена! Рекомендуем всем!
4 октября 2020
Головокружительные виды- Чертов мостик, Ставри-Кая, рекомендую к осмотру. У Алены получаются отличные фотографии, за их ожидание снимаю одну звезду.
Алёна
Ответ гида:Спасибо за то, что помогаете развиваться. Профессиональная обработка всегда занимает определенное время. В этом году выдался слишком насыщенный сезон. И время ожидания несколько растянулось. В любом случае, ваши фотографии готовы. И вы получите их завтра.
28 сентября 2020
Изумительный маршрут и замечательный гид Алена) Доброжелательный и солнечный человек! А Боткинская тропа это и интересный рассказ про Боткина, и величественные горные пейзажи и чувственные запахи крымской природы. Всем рекомендую!!!
24 сентября 2020
Необходимо разбивать экскурсантов по разным группам, в зависимости от физ. подготовки и возраста
Алёна
Ответ гида:Добрый день! Спасибо за замечание. Как правило, экскурсия проводится индивидуально, и люди объединяются в группы крайне редко, не более 4-5 человек. И только в тех случаях, когда у желающих сходить на экскурсию нет возможности перенести ее на другой день. Я понимаю ваше огорчение. Но прошу быть терпимее друг к другу. В конце концов, у нас общая задача — получать удовольствие от прогулки. Не забывайте, что это экскурсия. Возможность отдохнуть и прогуляться. Мы не ставим перед собой задачу совершить пробежку по горам или устанавливать рекорды. Более подготовленным ребятам я могу порекомендовать более сложные маршруты. А здесь все-таки мы ориентируемся на людей, которые хотят неспешно пройтись по горам, подышать воздухом и просто побыть на природе. С пожеланиями отменного настроения, Алёна
23 сентября 2020
Маршрут подходит для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Есть остановки, скамейки для отдыха. Нужна удобная обувь с нескользящей подошвой. Видовые площадки потрясающие! Воздух головокружительный. Алёна - чудесная девушка с открытой улыбкой, профессионал и интересный рассказчик. Любит своё дело и влюбляет в Крым! Подсказывает, где получаются самые красивые фотографии и ведёт профессиональную фотосьемку. Сердечно благодарим Алёну, желаем ей профессиональных успехов и всего самого доброго! Будем рекомендовать друзьям экскурсию, и сами, надеемся, ещё не раз пройдем с Аленой другими маршрутами.
11 сентября 2020
Спасибо огромное Алене за великолепный день! Маршрут несложный, потрясающая красота вокруг, аромат. В будущие поездки обязательно будем планировать новые маршруты с Аленой, судя по ее рассказу она постоянно пополняет их список😊
7 сентября 2020
Великолепная экскурсия, позитивный гид, потрясающие виды. Обязательно сходите с Алёной 👌

Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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