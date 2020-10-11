7 отзывов оставили туристы

Лечебные тропы Мы прогуляемся по оборудованной Боткинской тропе через сосновый лес 🌳 до скалы Ставри-Кая — с вершины открывается великолепный вид на море 🌊 и ялтинский амфитеатр, но даже сама дорога порадует прекрасными картинами леса. От скалы выйдем на Штангеевскую тропу: здесь вас ждет небольшое испытание — переход над пропастью по Черному мостику, прилегающему к отвесной скале (не бойтесь — на мосту установлены надежные ограждения). Наградой станет водопад Учан-Су — самый высокий в Крыму. А бонусом вы получите удачные снимки среди лесных и горных декораций, сделанные вашим проводником и по совместительству профессиональным фотографом!
Крымские истории По дороге вы узнаете много любопытных сюжетов и легенд этого края. Я объясню, почему тропы на нашем маршруте получили такое название и для кого они особенно полезны. Вы узнаете о происхождении названий скалы Крестовая (так переводится «Ставри-Кая») и водопада Учан-Су. А еще услышите о других достопримечательностях 🏛️ и приобретете идеи: какие еще места стоит посетить в разных уголках Крыма.
Организационные детали
После прогулки в течение двух недель вы получите около 100 снимков, сделанных на камеру Nikon D5300.
Как проходит экскурсия
Маршрут несложный, его протяженность составит 8 км.
Маршрут начинается от ялтинского зоопарка, а заканчивается у водопада Учан-Су
Дополнительно оплачивается дорога от водопада до Ялты
Начало и место завершения
🚩 возле Ялтинского зоопарка.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Прогулка с Аленой запомнится нам надолго. Опытный проводник, обаятельный человек, замечательный рассказчик и профессиональный фотограф - это все Алена. Спуски, подъемы, великолепные горные пейзажи на головокружительной высоте - это надо пройти и. увидеть самому. Все было здорово! Спасибо, Алена! Рекомендуем всем!
Юлия
4 октября 2020
Головокружительные виды- Чертов мостик, Ставри-Кая, рекомендую к осмотру. У Алены получаются отличные фотографии, за их ожидание снимаю одну звезду.
Алёна
Ответ гида:Спасибо за то, что помогаете развиваться. Профессиональная обработка всегда занимает определенное время. В этом году выдался слишком насыщенный сезон. И время ожидания несколько растянулось. В любом случае, ваши фотографии готовы. И вы получите их завтра.
Ольга
28 сентября 2020
Изумительный маршрут и замечательный гид Алена) Доброжелательный и солнечный человек! А Боткинская тропа это и интересный рассказ про Боткина, и величественные горные пейзажи и чувственные запахи крымской природы. Всем рекомендую!!!
Вероника
24 сентября 2020
Необходимо разбивать экскурсантов по разным группам, в зависимости от физ. подготовки и возраста
Алёна
Ответ гида:Добрый день! Спасибо за замечание. Как правило, экскурсия проводится индивидуально, и люди объединяются в группы крайне редко, не более 4-5 человек. И только в тех случаях, когда у желающих сходить на экскурсию нет возможности перенести ее на другой день. Я понимаю ваше огорчение. Но прошу быть терпимее друг к другу. В конце концов, у нас общая задача — получать удовольствие от прогулки. Не забывайте, что это экскурсия. Возможность отдохнуть и прогуляться. Мы не ставим перед собой задачу совершить пробежку по горам или устанавливать рекорды. Более подготовленным ребятам я могу порекомендовать более сложные маршруты. А здесь все-таки мы ориентируемся на людей, которые хотят неспешно пройтись по горам, подышать воздухом и просто побыть на природе. С пожеланиями отменного настроения, Алёна
Мария
23 сентября 2020
Маршрут подходит для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Есть остановки, скамейки для отдыха. Нужна удобная обувь с нескользящей подошвой. Видовые площадки потрясающие! Воздух головокружительный. Алёна - чудесная девушка с открытой улыбкой, профессионал и интересный рассказчик. Любит своё дело и влюбляет в Крым! Подсказывает, где получаются самые красивые фотографии и ведёт профессиональную фотосьемку. Сердечно благодарим Алёну, желаем ей профессиональных успехов и всего самого доброго! Будем рекомендовать друзьям экскурсию, и сами, надеемся, ещё не раз пройдем с Аленой другими маршрутами.
Маргарита
11 сентября 2020
Спасибо огромное Алене за великолепный день! Маршрут несложный, потрясающая красота вокруг, аромат. В будущие поездки обязательно будем планировать новые маршруты с Аленой, судя по ее рассказу она постоянно пополняет их список😊
Наталья
7 сентября 2020
Великолепная экскурсия, позитивный гид, потрясающие виды. Обязательно сходите с Алёной 👌