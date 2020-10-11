7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Лечебные тропы

Мы прогуляемся по оборудованной Боткинской тропе через сосновый лес 🌳 до скалы Ставри-Кая — с вершины открывается великолепный вид на море 🌊 и ялтинский амфитеатр, но даже сама дорога порадует прекрасными картинами леса.

От скалы выйдем на Штангеевскую тропу: здесь вас ждет небольшое испытание — переход над пропастью по Черному мостику, прилегающему к отвесной скале (не бойтесь — на мосту установлены надежные ограждения). Наградой станет водопад Учан-Су — самый высокий в Крыму. А бонусом вы получите удачные снимки среди лесных и горных декораций, сделанные вашим проводником и по совместительству профессиональным фотографом!

Крымские истории

По дороге вы узнаете много любопытных сюжетов и легенд этого края. Я объясню, почему тропы на нашем маршруте получили такое название и для кого они особенно полезны. Вы узнаете о происхождении названий скалы Крестовая (так переводится «Ставри-Кая») и водопада Учан-Су. А еще услышите о других достопримечательностях 🏛️ и приобретете идеи: какие еще места стоит посетить в разных уголках Крыма.

Организационные детали

После прогулки в течение двух недель вы получите около 100 снимков, сделанных на камеру Nikon D5300.

Как проходит экскурсия