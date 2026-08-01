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1 чел. По популярности На велосипеде На катере Велотуры 7 дней 10% 12 отзывов Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур) Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото Начало: Мале, время по договорённости «Вас ждёт плавание с черепахами и мантами, кормление акул, прогулка на катере к соседнему острову, шопинг и ужины на закате на побережье океана» от $2601 $2890 за всё до 2 чел. 9 дней 8 отзывов Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа) Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами Начало: Мале, аэропорт, 10:00 «Если у вас вечерний рейс, то после окончания регистрации в отеле в 12:00, вы можете оставить свои вещи на ресепшен и сходить на пляж» $1705 за человека На яхте 8 дней Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе Начало: Аэропорт Мале, 12:00 «Вечером сервируется ужин на борту» $1950 за человека Все туры Мале

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