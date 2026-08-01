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Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
«Вас ждёт плавание с черепахами и мантами, кормление акул, прогулка на катере к соседнему острову, шопинг и ужины на закате на побережье океана»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от $2601
$2890 за всё до 2 чел.
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
«Если у вас вечерний рейс, то после окончания регистрации в отеле в 12:00, вы можете оставить свои вещи на ресепшен и сходить на пляж»
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
«Вечером сервируется ужин на борту»
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Вечерние»
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