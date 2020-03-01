Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана

Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
На комфортабельном катере вы проедете по каналу престижного района Дубая с одной из наиболее фешенебельных и крупных яхтенных пристаней в мире.

Увидите самое большое колесо обозрения «Dubai Eye» и роскошный пляж «Jumeirah Beach Residence».

А также сможете оценить размах и оригинальность инженерной мысли на прогулке вдоль берегов старшего из трех Пальмовых островов — Палм-Джумейры.
$100 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча в любом отеле Аджмана
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Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана

Что вас ожидает

Канал Дубай Марина
Прогулка начнется с самого сердца престижного района Дубая, рукотворного судоходного 4-километрового канала. Ультрасовременные небоскребы и насыщенная инфраструктура превратились в масштабное сооружение, которое видно даже из космоса! Здесь вы увидите роскошные яхты самого большого морского клуба в Дубае. И попробуете представить, как будет выглядеть квартал в будущем — в конце строительства Дубай Марину планируют сделать крупнейшей рукотворной гаванью для яхт в мире.  

Визитная карточка Дубая — Пальма Джумейра
Далее вы проплывете мимо самого большого в мире колеса обозрения «Dubai Eye» и вдоль берега великолепного пляжа «Jumeirah Beach Residence» с променадом, красивыми фонарями и фонтанами, множеством ресторанов и магазинов. И, конечно, вас ждет прогулка вдоль искусственного острова Пальма Джумейра, одного из трех Пальмовых островов Дубая. Осматривая удивительный проект — с виллами, центрами развлечений и отелями, в том числе знаменитым Атлантисом, — вы сможете осознать размах архитектурной и инженерной мысли и получите массу эстетического удовольствия.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для детей — 60 $. Если с вами ребёнок, пожалуйста, сообщите об этом перед бронированием.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно; 2-часовая прогулка с русскоговорящим капитаном; вода и прохладительные напитки (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа).
  • Необходимо взять с собой: паспорта, крем от загара, головной убор.

Примерное время заезда за гостями из разных районов
Аджман — 75-60 до начала
Шарджа (береговая линия) — 60-45 до начала
Шарджа (Аль Хан) — 60-45 до начала
Дейра — 45-30 до начала
Бур Дубай, Сатва, Джумейра 1, Даунтаун Дубай — 45-30 до начала
Аль Барша, Теком, Джумейра 2, 3, Умм Сукейм — 30-15 до начала
Дубай Марина и JLT — 30-15 до начала
Пальмовый остров — 45-30 до начала
Джабаль-Али — 45-30 до начала

Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в любом отеле Аджмана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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$55 за человека
2 часа
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика. Это возможность отчетливо взглянуть на прошлое и настоящее Персидского залива, ведь когда детали укрыты ночной вуалью, остается лишь сверкающая лодка из прошлых веков и блистательные небоскребы. А древний суфийский танец танура и актуальные эстрадные песни станут приятным сопровождением вашего вояжа и логическим продолжением концепции связи времен.

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