Сегодня на территории южной Польши, в 60км от Кракова возле городка Освенцим находится музей 🖼, внесённый в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Самый большой конц. лагерь в мире существовал во время второй мировой войны (1940-1945 гг. ) За это время на территории лагеря по официальным данным было измучено и умерщвлено около 1, 5 миллиона человек, большинство из которых составляли евреи.

Сегодня музей состоит из двух частей: Аушвиц I и Аушвиц II Биркенау. На территории первой части находятся бараки, в которых жили узники, а также где находилась администрация лагеря. Аушвиц I сохранился полностью и не был разрушен во время и после войны. Здесь также можно увидеть крематория и личные вещи заключенных.

В Аушвиц II Биркенау находится несколько бараков, которые открыты для туристов. Здесь наглядно можно увидеть условия, в которых жили заключенные.

Вся экскурсия ⛳ по музею длится ок. 3, 5 часов. Детям до 13 лет не желательно посещение музея.

Фотосъемка в музее Освенцим разрешена за исключением некоторых залов. Видеосъемка в музее запрещена.