  1. Экскурсии

Индивидуальная экскурсия в Освенцим

5
2 отзыва
DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
В 60 км от Кракова находится бывший концлагерь Освенцим. Его еще называли «Фабрика смерти». Сегодня это печально известное место открыто для туристов. Они своими глазами могут увидеть, в каких условиях жили узники. Мы посетим места массового содержания заключенных, кабинеты администрации лагеря и крематорий.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €420 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Освенцим
Индивидуальная экскурсия в Освенцим

Что вы увидите

  • музей Освенцим
Сегодня на территории южной Польши, в 60км от Кракова возле городка Освенцим находится музей 🖼, внесённый в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Самый большой конц. лагерь в мире существовал во время второй мировой войны (1940-1945 гг. ) За это время на территории лагеря по официальным данным было измучено и умерщвлено около 1, 5 миллиона человек, большинство из которых составляли евреи.
Сегодня музей состоит из двух частей: Аушвиц I и Аушвиц II Биркенау. На территории первой части находятся бараки, в которых жили узники, а также где находилась администрация лагеря. Аушвиц I сохранился полностью и не был разрушен во время и после войны. Здесь также можно увидеть крематория и личные вещи заключенных.
В Аушвиц II Биркенау находится несколько бараков, которые открыты для туристов. Здесь наглядно можно увидеть условия, в которых жили заключенные.
Вся экскурсия ⛳ по музею длится ок. 3, 5 часов. Детям до 13 лет не желательно посещение музея.
Фотосъемка в музее Освенцим разрешена за исключением некоторых залов. Видеосъемка в музее запрещена.
Что входит
  • личный транспорт с водителем
  • услуга индивидуального русскоязычного экскурсовода на территории лагеря
  • входные билеты
  • оплаты за парковку и дороги
  • НДС.
Что не входит
  • гастрономические оплаты во время экскурсий
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия в Освенцим
Индивидуальная экскурсия в Освенцим
Индивидуальная экскурсия в Освенцим
Индивидуальная экскурсия в Освенцим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
160
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
1 отзыв
Обзорная экскурсия «Королевский путь»
160
3 часа
Обзорная экскурсия «Королевский путь»
1 отзыв
Экскурсия в Закопане
215
13 часов
Экскурсия в Закопане
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
87.5
1 час
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии
115
2.5 часа
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
168 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
15
3 часа
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
46 отзывов
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
41 отзыв
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»