Наслаждайтесь технологиями XXI века и смотрите на живую историю 📖. Возьмите с собой своих друзей для незабываемых впечатлений. Лучший способ познакомиться с историей города и осмотреть все основные достопримечательности 🏛️ Кракова - сделать это на сегвее. Вы проедете по Королевскому маршруту, через Старый город 🏙️, университетский район до Вавель-Хилла к замку польских королей.

Не пропустите Барбикан, Базилику Святой Марии и Суконные ряды. Изучите легенды, связанные с сигналом краковского трубача, ножом в одном из старых домов или об основании Кракова. Этот тур подарит возможность узнать о Старом городе Кракова именно то, что интересно Вам.

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Важные моменты: