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По Кракову на сегвее

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1 отзыв
TicketsS
TicketsS – Гид из Кракова
Современные технологии в массы! Если вы никогда не ездили на сегвее — экскурсия ⛳ по Кракову идеально подойдет для этого.

За 2 часа вы освоите новый вид транспорта и насладитесь старинными зданиями.

Наш маршрут пройдет по Королевскому тракту.

Вавельский замок 🏰, старинные костелы и университетский район — все это вы увидите на экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • €45 за человека

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По Кракову на сегвее
По Кракову на сегвее

Что вы увидите

  • Старый город
  • Университетский район
  • Вавель-Хилл
  • Вавельский замок
  • Барбакан
  • Мариацкий костел
  • Суконные ряды
Наслаждайтесь технологиями XXI века и смотрите на живую историю 📖. Возьмите с собой своих друзей для незабываемых впечатлений. Лучший способ познакомиться с историей города и осмотреть все основные достопримечательности 🏛️ Кракова - сделать это на сегвее. Вы проедете по Королевскому маршруту, через Старый город 🏙️, университетский район до Вавель-Хилла к замку польских королей.
Не пропустите Барбикан, Базилику Святой Марии и Суконные ряды. Изучите легенды, связанные с сигналом краковского трубача, ножом в одном из старых домов или об основании Кракова. Этот тур подарит возможность узнать о Старом городе Кракова именно то, что интересно Вам.
Местный поставщик услуг оставляет за собой право отменить туры и / или перенести день проведения в случае, если минимальное количество участников не будет набрано.

Важные моменты:

  • участие в туре запрещено беременным женщинам
  • на время прогулки запрещено брать с собой напитки
  • с собой необходимо иметь удостоверение личности
  • в группах от 2 до 19 человек
  • минимальный заказ от 2 человек.
Что входит
  • Обучение
  • Шлем
  • Сопровождение инструктора
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Florianska 22 St Krakow
Место завершения
🏁 см. ваучер
По Кракову на сегвее
По Кракову на сегвее
По Кракову на сегвее
По Кракову на сегвее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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1 отзыв оставили туристы

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