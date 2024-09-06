3 часа
Водная прогулка
В трендеЗа красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
10 сен в 09:00
3 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 13:30
9 сен в 15:00
700₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИраида6 сентября 2024Ездили на лотосовые поля 27 августа. Экскурсия понравилась. Капитан общительный, разговор поддерживал на любую тему, подробно отвечал на вопросы. Но это не главное. Главное это лотосы, не передать восторг от такой красоты. Спасибо.
- IIrina1 сентября 2024Комфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включил советскую эстраду) в общем,
- ААнастасия1 сентября 2024Нужен гид, который бы рассказал о местах, одного капитана не достаточно, который молчит
- ИИрина18 августа 2024Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Елена заинтересовала всех, даже подростков. Всё подробно и очень познавательно. Спасибо большое. Получили огромное удовольствие!
- ООльга29 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в сентябре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2024 год по теме «Водные для детей», 45 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь