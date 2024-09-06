Водные для детей – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Астрахани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
За красотой - на лотосовые поля
21 отзыв
3 часа
Водная прогулка
В тренде
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
10 сен в 09:00
3 000 за человека
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
На катере
11 отзывов
1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 13:30
9 сен в 15:00
700 за человека
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
На теплоходе
13 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ираида
    6 сентября 2024
    За красотой - на лотосовые поля
    Ездили на лотосовые поля 27 августа. Экскурсия понравилась. Капитан общительный, разговор поддерживал на любую тему, подробно отвечал на вопросы. Но это не главное. Главное это лотосы, не передать восторг от такой красоты. Спасибо.
  • I
    Irina
    1 сентября 2024
    За красотой - на лотосовые поля
    Комфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включил советскую эстраду) в общем,
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    экскурсию порекомендую. Приятное время препровождение. Красивые дикорастущие лотосы, Астрахань с разных ракурсов, возможность искупаться в волжских водах, вкусное угощение в виде арбуза. 3 часа пролетели очень быстро. Капитан прокатил с «Ветерком»)))

    Комфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включилКомфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включилКомфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включилКомфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включилКомфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включилКомфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включилКомфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включил
  • А
    Анастасия
    1 сентября 2024
    За красотой - на лотосовые поля
    Нужен гид, который бы рассказал о местах, одного капитана не достаточно, который молчит
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
    Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Елена заинтересовала всех, даже подростков. Всё подробно и очень познавательно. Спасибо большое. Получили огромное удовольствие!
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
    Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. За красотой - на лотосовые поля
  2. Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
  3. Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Успенский Собор
  5. Набережная
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в сентябре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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