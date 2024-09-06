И Ираида За красотой - на лотосовые поля Ездили на лотосовые поля 27 августа. Экскурсия понравилась. Капитан общительный, разговор поддерживал на любую тему, подробно отвечал на вопросы. Но это не главное. Главное это лотосы, не передать восторг от такой красоты. Спасибо.

I Irina За красотой - на лотосовые поля читать дальше экскурсию порекомендую. Приятное время препровождение. Красивые дикорастущие лотосы, Астрахань с разных ракурсов, возможность искупаться в волжских водах, вкусное угощение в виде арбуза. 3 часа пролетели очень быстро. Капитан прокатил с «Ветерком»))) Комфортабельный катер, до лотосов плыли в полной тишине, на обратном пути капитан устроил экскурс в прошлое-включил советскую эстраду) в общем,

А Анастасия За красотой - на лотосовые поля Нужен гид, который бы рассказал о местах, одного капитана не достаточно, который молчит

И Ирина Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Елена заинтересовала всех, даже подростков. Всё подробно и очень познавательно. Спасибо большое. Получили огромное удовольствие!