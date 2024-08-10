Круизы однодневные – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Астрахани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
За красотой - на лотосовые поля
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3 500 за человека
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
На катере
7 отзывов
1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 21:00
12 авг в 15:00
700 за человека
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
На теплоходе
11 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    10 августа 2024
    За красотой - на лотосовые поля
    Шикарная прогулка по рукавам Волги с возможностью полюбоваться лотосами, поплавать на диком пляже, ну и за вкусный арбузик отдельное спасибо!
    Шикарная прогулка по рукавам Волги с возможностью полюбоваться лотосами, поплавать на диком пляже, ну и за вкусный арбузик отдельное спасибо!
  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Все понравилось. Чисто, аккуратно. Улыбчевый капитан. Прекрасный обзор на набережную Астрахани. Спасибо за прогулку!
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Комфортно
    КомфортноКомфортно
  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Небольшой катамаран с навесом, ехали молча, ни экскурсии, ни музыки(На носу судна 2 стула, насколько это безопасно - сложно сказать,
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    но они есть, и мы ехали там. Т. к. альтернатива катеру - теплоход-ресторан, то как бюджетный вариант (в том числе с детьми)-вполне подходящий. Закаты на Волге - это очень красиво и беспроигрышно, поэтому 4 звезды за правильное время на воде) И еще за то, что я предполагала, что мы не успеваем к началу экскурсии, просила на 5 минут задержать отправление, нам пообещали) Мы не опоздали, но внимательное отношение админов было очень приятно.

  • Е
    Евгения
    24 июля 2024
    За красотой - на лотосовые поля
    Плавали с мужем и двумя детьми. Всем очень понравилось. Экскурсии как таковой не было, но капитан приятно общался на разные
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    темы, рассказывал про жизнь в Астрахани, прказывал что мы проплываем. Провез нас по Волге и по Болде. Очень понравились остановки около лотосов, красиво, радостно, не хотелось отплывать. Останавливались на островке, можно было искупаться и поесть арбуз. В целом поездка оставила очень приятное впечатление.

    Плавали с мужем и двумя детьми. Всем очень понравилось. Экскурсии как таковой не было, но капитанПлавали с мужем и двумя детьми. Всем очень понравилось. Экскурсии как таковой не было, но капитанПлавали с мужем и двумя детьми. Всем очень понравилось. Экскурсии как таковой не было, но капитанПлавали с мужем и двумя детьми. Всем очень понравилось. Экскурсии как таковой не было, но капитан
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    За красотой - на лотосовые поля
    Исполнилась давняя мечта увидеть лотосы и благодаря организатору экскурсий на Волге прогулка прошла просто отлично👍👍Внимательный и вежливый капитан, учел все наши пожелания, угостил вкусным арбузом и пирогом❤Советую всем, кто будет в Астрахани, не пожалеете 😉
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
    Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Круизы однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. За красотой - на лотосовые поля
  2. Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
  3. Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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