3 часа
Водная прогулка
Лучший выборЗа красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 21:00
12 авг в 15:00
700₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав10 августа 2024Шикарная прогулка по рукавам Волги с возможностью полюбоваться лотосами, поплавать на диком пляже, ну и за вкусный арбузик отдельное спасибо!
- ИИрина8 августа 2024Все понравилось. Чисто, аккуратно. Улыбчевый капитан. Прекрасный обзор на набережную Астрахани. Спасибо за прогулку!
- ИИрина2 августа 2024Комфортно
- ССветлана29 июля 2024Небольшой катамаран с навесом, ехали молча, ни экскурсии, ни музыки(На носу судна 2 стула, насколько это безопасно - сложно сказать,
- ЕЕвгения24 июля 2024Плавали с мужем и двумя детьми. Всем очень понравилось. Экскурсии как таковой не было, но капитан приятно общался на разные
- ТТатьяна23 июля 2024Исполнилась давняя мечта увидеть лотосы и благодаря организатору экскурсий на Волге прогулка прошла просто отлично👍👍Внимательный и вежливый капитан, учел все наши пожелания, угостил вкусным арбузом и пирогом❤Советую всем, кто будет в Астрахани, не пожалеете 😉
- ООльга29 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Круизы однодневные»
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