12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутый Байкал и Тажеранская степь: Путешествие на джипе
Погрузитесь в мир древних шаманских традиций и первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично
Завтра в 15:00
14 сен в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 августа 2024Это была наша лучшая экскурсия по Байкалу. Столько красоты за один день мы не видели никогда. Гид Андрей очень интеллигентный,
- ССветлана13 сентября 2023Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
- ММария18 апреля 2023Хотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мраморный карьер в Бугульдейке»
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