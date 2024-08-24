Мраморный карьер в Бугульдейке – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Мраморный карьер в Бугульдейке» на Байкале, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
Джиппинг
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутый Байкал и Тажеранская степь: Путешествие на джипе
Погрузитесь в мир древних шаманских традиций и первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично
Завтра в 15:00
14 сен в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Пешая
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
22 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 августа 2024
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Это была наша лучшая экскурсия по Байкалу. Столько красоты за один день мы не видели никогда. Гид Андрей очень интеллигентный,
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    вежливый и приятный в общении. Он предложил нам немного изменить маршрут, за что мы очень благодарны. Вместо Мраморного карьера мы посетили несколько вершин Тажеранского нагорья, увидели Байкал с разных природных смотровых площадок, побывали на древних захоронениях и в Мраморной бухте. А еще поели ягоды в тайге. Автомобиль был очень комфортный, поэтому путешествие по бездорожью не доставило никаких неудобств. Андрей с удовольствием отвечал на наши вопросы и менял темп экскурсии, если мы уставали. Было видно, как он влюблен в этот край и с радостью готов рассказывать о нем другим. Мы безумно рады, что попали на эту экскурсию, и всем рекомендуем проехаться по нашему маршруту.

  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
  • М
    Мария
    18 апреля 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Хотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
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    огромное нашему замечательному гиду Владимиру, который провез нас по труднодоступным уголкам Тажеранской степи, показал её красоту, рассказал о бурятских традициях и дал возможность почувствовать величие льда Байкала. Очень удобный джип, несмотря на то, что экскурсия длится целый день, мы этого не почувствовали, настолько много было ярких впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мраморный карьер в Бугульдейке»

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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
  6. Тажеранские степи
  7. Хребет Хамар-Дабан
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в сентябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мраморный карьер в Бугульдейке" можно забронировать 3 экскурсии от 22 800 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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