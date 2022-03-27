Вулканы, термальные источники, горы, первозданная природа — и все это на Байкале. Можете себе представить? Маленький филиал Камчатки в центре страны — удивительное место, которое надо увидеть. Полное отсутствие цивилизации, яркие цвета горной Оки в сочетании со снежными вершинами, а в финале — кристально чистый и необъятный Байкал.

Программа тура по дням

1 день Встреча. Переезд в поселок Орлик

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов. Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района. Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал. Желающие смогут купить и отведать Байкальского омуля. Обед в пути (оплачивается самостоятельно). Далее, во время пути, справа из окна мы будем созерцать вершины гор. Далее остановка на священных местах, где обязательно стоит попросить благополучия и удачи в нашем путешествии. Взамен вы можете положить монетку или повязать ленточку. Ночевка в селе Орлик. Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура. Докупка, если это необходимо. Питание включено: не включено. Протяженность маршрута авто 8-9 часов.

2 день Переезд до перевала Чойган-Дабан

Завтрак. Переезд на высоко проходимой машине 80 км. Наш путь идет по единственной дороге, где ездят только высоко проходимые машины. Величественные и остроконечные пики, яркие и насыщенные краски этих мест будут окружать нас во время переезда. Приезд под перевал к Чойгоновским источникам (уникальные нетронутые источники. Глазной стекает со скалы каплями и нужно лечь, чтоб капелька падала прямо в глаз. Радоновые ванны, источник молодости, и др.). Обед на реке. Переход на Источники. Возможен перевоз груза на лошади (уточняйте при покупке тура). Установка палаток. Отдых, ужин у костра. При позднем приезде, ночевка перед перевалом у горной реки. Перевал достаточно несложный, в начале небольшой подъем, далее путь 2-3 км, по удивительному соцветию красок, что раскрасила природа окружающий пейзаж. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: авто 80 км, пешком 2-4 часа + 2-3 км подъем.

3 день Отдых на источниках. Подготовка к треккингу

Завтрак. Отдых на источниках, что расположены в лесу, как и многие источники тысячи лет назад. Скорее всего, все мировые курорты, где есть источники, выглядели примерно так. Осознание этого, делает это место еще более уникальным в историческом плане. Экскурсии по окрестностям с принятием ванн и пробой воды с источников. Обед. Для желающих и подготовленных — двухдневный переход к подножью пика Топографов (3 100м). Сам массив Пика очень сыпуч и отвесен. Восхождение требует навыков скалолазания и альпинизма. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Переход к пику Топографов (или отдых на источниках)

Завтрак. Принятие целебных ванн. Обед. Ужин. Для тех, кто решил идти к Пику Топографов: предстоит преодолеть перевал и долину семи озер. Изумрудные озера, поляны из жарков и других цветов, снег, ледники, спускающиеся с гор. Отсутствие людей, абсолютная девственная природа. Для тех, кто отдыхает в лагере — также можно совершить с группой переход до первого живописного озера. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Возвращение в лагерь (или отдых на источниках)

Завтрак. Для тех, кто решил идти к Пику Топографов: возвращаемся к источникам. Та же самая тропа, но виды уже другие и природа показывает свою красоту с другой стороны. Для группы на источниках — отдых в теплых ваннах. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день Переезд до источников Хойто-Гол

Завтрак. Переход через перевал, где нас ждет машина. Переезд на арендованной машине до местности Хойто-Гол. Обед. Ужин и ночевка на источниках. На источниках есть бассейн, с теплой водой где можно сделать фотографии прямо на фоне заснеженных гор. Но более приятна ванна из горячей воды, прямо возле горной реки, естественная с теплыми огромными камнями. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: авто 3-4 часа.

7 день Начало путешествия в долину потухших вулканов

Завтрак. Сегодня начинается наше путешествие в долину потухших вулканов. Переход через перевал (2700 м.) с которого открывается живописный вид, и спуск до вулкана Кропоткина. При спуске с перевала нашему взору откроется красивое озеро в котором плавают огромные льдины. Обед в виде перекуса на озере. Продолжение спуска по долине с полянами цветов и кристально чистым воздухом. Преодоление переправы в брод. Переход до вулкана. Установка палаток возле вулкана. Осмотр вулкана и лавовых полей. Ужин и ночевка возле вулкана. Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин. Продолжительность маршрута: пешком 7-8 часов.

8 день Треккинг на вулкан Перетолчина

Завтрак. Экскурсия на вулкан Перетолчена через море застывшей лавы. Подъем на вулкан и прогулка вокруг его кратера. Красота пейзажа завораживает. Невольно представляешь, то извержение, что когда то произошло здесь. До сих пор долина покрыта лавой. Под лавой слышен шум реки. Рядом есть огромный водопад. Когда идешь по лаве, местность кажется неземной, безжизненной, космической. Обед. Отдых. Вечером ужин. Вечером возможен подход под перевал. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: пешком 4-5 часов.

9 день Возвращение в местность Хойто-Гол

Завтрак. Сборы в обратный путь. Обед. Переход через перевал очень живописен, с него открывается панорама на все пики и ледники. Ужин. Принятие ванн и купание в бассейне Ночь в палатках или домиках (дополнительно оплачивается). Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: пешком 7-9 часов.

10 день Днёвка. Отдых на источниках

Отдых на источниках. Купаемся в бассейне. Этот день станет запасным на случай непогоды. Питание готовим сами. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

11 день Трансфер в село Орлик

Отъезд рано утром в Орлик (переезд займет весь день). Обед. Ужин по приезду в село. Переезд скорее напоминает ралли по сибирской тайге. Здесь часто поражаешься проходимости наших машин. Питание готовим сами. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Примечание: При разливе рек или если машина застрянет в болоте, существует вероятность приезда в Орлик поздно вечером или ночью. Продолжительность маршрута: на авто — весь день.

12 день Трансфер в г. Иркутск

Завтрак. Переезд в Иркутск. Обед в кафе, где Вы самостоятельно закажете то, что Вам понравилось. Приезд вечером. Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно, просьба бронировать заранее). Питание включено: завтрак, Продолжительность маршрута: на авто — весь день.

13 день Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка

Завтрак (самостоятельно). Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе. Дорога проходит вдоль Тажеранских степей. Особенно это чувствуется с тем контрастом, откуда мы только что вернулись. Бескрайние поля, жаркое солнце. Прогулка на скалу Шаманка (священное место у бурят). Размещение на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир. Баня по желанию. Продолжительность маршрута: на авто — 5-6 часов.

14 день Обзорная экскурсия по острову Ольхон

Завтрак. Обзорная поездка на автомобиле по Острову Ольхон. Открывается удивительный по красоте вид на северную часть озеро Байкал. Хобой — напоминающий облик гордой девушки, скала три брата…. Возвращение в поселок Хужир. Размещение на турбазе. Прогулки по берегу. Питание включено: завтрак. Продолжительность маршрута: пешком — 5-6 часов.

15 день Отдых на берегу Байкала

Завтрак. Отдых на песчаном пляже или катание на горных велосипедах вдоль Байкала. Обед (самостоятельно в кафе поселка). Размещение на турбазе. Экскурсии по желанию, самостоятельно — пещеры Байкала, остров Огой, озеро Шара-Нур, рыбалка и др.. Также за дополнительную оплату можно поучаствовать в экскурсии на вертолете или небольшом самолете (при возможности полета, запись заранее). Осмотр с воздуха основных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священной гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море. Время полета 20 минут. Возможно проведение на рассвете, днем или вечером. Питание включено: завтрак.

16 день Возвращение в Иркутск