Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон

Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре. У Вас будет уникальная возможность познакомиться с южной

4.7
3 отзыва
Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре. У Вас будет уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, Байкальска, Иркутска.

Отдохнуть активно в поселке Листвянка, посмотреть и погулять по сказочному льду, покататься на снегоходах и попробовать местную кухню.
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с городом Байкальск, пос. Листвянка;
  • прогуляемся к теплым озерам;
  • побываем в Тункинской долине, поселке Аршан;
  • полюбуемся водопадами и минеральными источниками, буддийским дацаном;
  • съездим в музей деревянного зодчества Тальцы;
  • посетим сердце Байкала – остров Ольхон и его основные достопримечательности, мыс Кобылья голова и мыс Хобой.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Переезд в город Байкалск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин. 

Автотранспортом: примерно 150 км.    

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч. 

Встреча группы. Переезд в город БайкалскВстреча группы. Переезд в город БайкалскВстреча группы. Переезд в город БайкалскВстреча группы. Переезд в город Байкалск
2 день
Теплые озера

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.   

Автотранспортом: примерно 90 км.    

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Теплые озераТеплые озераТеплые озераТеплые озера
3 день
Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
4 день
Тункинская долина

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин. 

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.   

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.  

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
5 день
Переезд в поселок Листвянка

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак. 

Автотранспортом: примерно 220 км.    

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч. 

Переезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок Листвянка
6 день
Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 40 км.    

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.  

Экскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей Тальцы
7 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
8 день
Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 

Автотранспортом: примерно 370 км.    

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
9 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км    

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
10 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
11 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км. 

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
12 день
Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 

Автотранспортом: примерно 300 км.   

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 экономстандарт
2-хместный номер112 400124 700
доплата за одноместное размещение19 50028 000

Размещение эконом:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 5-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11.

Размещение стандарт:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: день 1, 8: ужин день 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин день 3-4, 10: завтрак, ужин день 5, 12: завтрак
  • День 1, 8: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4, 10: завтрак, ужин
  • День 5, 12: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск – Байкальск день 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск день 4: Байкальск – Аршан – Байкальск день 5: Байкальск – Иркутск – Листвянка день 6: Листвянка – Тальцы – Листвянка день 8: Листвянка – Иркутск – Ольхон день 9: По Ольхону день 11: По Ольхону день 12: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 5: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 6: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 8: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Прогулка к Теплым озерам день 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан день 6: Этнографический музей Тальцы день 9: Поездка в северную часть острова Ольхон день 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Этнографический музей Тальцы
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • День 6-7: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).

Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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