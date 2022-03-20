Преимущества этого путешествия:
День после перелета – очень непростой, поэтому Вам необходимо забронировать гостиницу на день прилета в одной из гостиниц Иркутска.
Гостиницу вы можете забронировать самостоятельно, либо можете обратиться к нам – мы с радостью посоветуем вам размещение и забронируем его.
Обращаем ваше внимание, что расписание полетов авиакомпании "Ангара" (совершает рейсы Иркутск – Нижнеангарск – Иркутск) обычно устанавливается в конце марта.
В зависимости от расписания могут измениться даты проведения тура.
Просим вас приобретать билеты в Иркутск и обратно с возможностью изменения дат рейсов.
Ночь в гостинице (в стоимость не входит).
До 7:30 сбор группы в аэропорту Иркутска.
Представитель компании приедет к обозначенному времени в аэропорт, выдаст вам необходимые документы.
Регистрация на рейс, знакомство между собой.
9:00 Вылет на самолёте АН-24 / АН–26-100 авиакомпании «Ангара»
10:30 Прибытие в город Нижнеангарск.
В аэропорту Нижнеангарска вас встретит ваш гид.
Нас ждет посадка в микроавтобус, переезд в г. Северобайкальск, заселение в гостевые дома.
После вкусного обеда нас ждет первое знакомство с горячими источниками северного Байкала – Гоуджекит.
Это место не только славится своей лечебной водой, но еще и очень живописными пейзажами!
Местная вода полезна для кожи, суставов и нервной системы.
Температура ее достигает 50 градусов.
Приняв горячую ванну, вы отлично расслабитесь, надышитесь свежим воздухом, после чего вас ждет вкусный домашний ужин, каждый сможет немного рассказать о себе и узнать что то новое о вашей команде.
Крепкий сон вам обеспечен.
Питание: обед в кафе, ужин в гостевом доме.
После плотного Байкальского завтрака вам предстоит отправиться в путь, на встречу с заповедной красотой Северного Байкала.
Наше путешествие начнется с поездки на скоростном катере, и первой остановкой по маршруту станет стела «Самая северная точка Байкала».
Здесь все пропитано духом суровых первостроителей БАМа – прикоснитесь к истории, почувствуйте себя её частью!
Здесь вы увидите красивейший остров Ярки, представляющий собой гигантскую песчаную косу, отделяющую Байкал от Верхней Ангары.
Пляжи с белым песком, кедровый стланик, склонившийся к воде, и окружение из высоких гор Баргузинского и Байкальского хребта – настоящая природная идиллия!
По пути, на одной из остановок, вы впервые искупаетесь в байкальской воде в освежающих водах Байкала, прогулки и обед на свежем воздухе.
У губы Дагары, знаменитой своими шикарными пейзажами и птичьими базарами, если вам улыбнется удача, вы сможете увидеть уток, лебедей и редких орланов-белохвостов.
Ваш круиз завершится в бухте Аяя.
Вот они, долгожданные песчаные пляжи!
Впереди еще несколько часов до темноты, самое время для солнечных ванн и купания.
Нас ждет первое размещение в палаточном лагере, походный ужин и песни у жаркого костра.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин – походная кухня.
Помните знаменитые консервы «завтрак туриста»?
Нет, кормить вас консервированной кашей мы не станем – но отведать свежей каши на завтрак – почему бы и нет?
Вас ожидает треккинг до мыса Лаканда – мы возьмем с собой перекус на обед и отправимся в путь.
Пару часов в пути – и вот мы на мысу с загадочным названием Лаканда.
В этих местах мы и пообедаем, полюбуемся невероятными видами, а затем отправимся обратно.
Самый лучший вклад человека в природу – это соблюдение принципа «не навреди».
Давайте же вместе поможем природе – на обратном пути соберем немногочисленный мусор, попадающийся на пути, и унесем в лагерь.
К вечеру прибытие в лагерь, ужин и отдых.
Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.
Утро нового дня начнется с завтрака под равномерный шелест набегающей волны и пение птиц.
Утром мы оставим лагерь и отправимся по экологической тропе вверх по реке Аяя к прекрасному озеру Фролиха!
Озеро скрыто среди гор Баргузинского хребта, и, чтобы увидеть это чудо природы, нам предстоит небольшая трудотерапия – необходимо размять мышцы и преодолеть путь в 6 км.
Перед выходом, разумеется, сделаем зарядку – так веселее и легче идется по любой тропе!
Озеро никого не оставляет равнодушным: чаша с бирюзовой водой в обрамлении настоящей Сибирской тайги.
Дышите этим воздухом, дышите полной грудью – да здравствует детокс!
Где мы еще такое увидим, где подышим таким воздухом – нельзя упускать эту возможность, наслаждайтесь.
В озере большом количестве водятся таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь, а так же уникальная для Сибири красная рыба даватчан.
Однако, просим вас обратить внимание на то, что рыбалка здесь запрещена!
Нам предстоит экскурсия по озеру на мотокатамаране в сопровождении инспектора Фролихинского заказника.
А так же посещение 30-метрового водопада, расположенного на реке Правая Фролиха.
Самые смелые здесь могут искупаться и устроить незабываемую фотосессию!
После экскурсии мы прибудем к месту ночевки на полуостров Валунный – эти места совершенно точно можно назвать дикими.
Расположившись на берегу озера, мы сможем после насыщенного дня отдохнуть, покупаться и попариться в настоящей таежной бане, которая расположена в специальной палатке.
А вечером, у костра, мы заварим вкуснейший чай с листьями брусники и смородины.
Под свет фонариков и треск костра повспоминаем былые времена, поделимся впечатлениями от прошедшего дня.
Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.
С добрым утром!
Сегодня первую половину дня мы проведем на берегу озера, а после обеда нас ждет обратная дорога к Байкалу.
Разумеется, нельзя не упомянуть о водных процедурах – вы только представьте, какое это прекрасное ощущение, окунуться в холодное озеро, растереться полотенцем, а после посидеть с кружкой горячего напитка и расслабится…
Ближе к вечеру мы прибудем на берег Байкала.
Отдохнем, поужинаем и посидим у костра.
Больше историй, песен, заливистого смеха или совместной медитации – пусть все печали улетают с искрами костра прямо в небо!
Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.
Этот чудесный летний денек на берегу озера позволит нам целиком напитаться энергией Байкала!
Купание на пляже и солнечные ванны, прогулки по лесу – все это для нас!
А может быть представится возможность попытать счастье в утренней или вечерней рыбалке – спининг в вашем распоряжении.
Те, кому не сидится на месте, вместе с гидом совершат восхождение на вершину Голова Шамана или расположенный поблизости пик Байкалика, с вершины которой открывается прекрасный вид на Байкал и Фролиху.
Тем же, кто желает отдохнуть мы предлагаем комплекс оздоравливающих процедур – прекрасное байкальское солнце в комплексе с псаммотерапией (лечение горячим песком) полезны для суставов, кожи и работы внутренних органов.
Возможно, это как раз та терапия, которую Вы искали всю жизнь?
В вашем распоряжении бадминтон, волейбол.
Золотистый пляж, кристально чистая вода, невысокие кедры – это место всегда восхищает и поражает своей гармонией.
Не зря с эвенкийского (язык коренного прибайкальского народа) «Аяя» переводится как «красивая»!
Здесь вас ждет размещение в палаточном лагере, походный ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.
Завтрак на берегу Байкала.
Сегодня нас ждет пеший переход длиной восемь километров вдоль берега Байкала до губы Тукаларагда.
А все вещи поедут на моторном катамаране.
Весь маршрут проходит непосредственно вдоль берега Байкала.
На выходе из губы Аяя находится крупная лежка нерп.
Если нам повезет с погодой, то мы сможем понаблюдать за нерпами в дикой природе вблизи – эти милые и забавные существа точно не оставят вас равнодушными!
По пути у вас будет возможность пособирать дары природы: грибы и таежные травы!
Вечером можно приготовить блюда с дарами леса, собранными собственными руками – картошечка с грибами на костре и чай с чабрецом и смородиной – почему бы и нет?
Размещение в палатках на берегу Байкала, посиделки у костра – лучшее завершение дня.
Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.
Сегодня нас ждет продолжение пешего маршрута, сегодня мы пройдем еще восемь километров до бухты Хакусы, где вас ждет ужин и горячие минеральные источники.
Размещение на турбазе "Ласковый берег".
Перед тем, как отправляться спать, посидим на берегу и полюбуемся закатом.
Вам расскажут интересные истории о Байкале, его прекрасной природе, местных жителях.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин на турбазе.
Начинаем день со спа-процедур в горячих источниках!
Воды Хакус рекомендуются при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, а также при многих других хронических заболеваниях.
А главное – такая релаксация великолепно воздействует на мышцы и организм в целом – то, что нужно после нашей активной недели!
А после обеда отправимся на катере в город Северобайкальск.
Вечером рекомендуем прогуляться по городу или подняться на обзорную смотровую площадку на г. Панорамная.
Питание: завтрак и обед на турбазе, ужин в гостевом доме.
Сегодня мы отправимся на юг, мимо озера Богучан к Богучанской губе, там обустроена пешеходная тропа вдоль берега, по которой мы выйдем к Слюдянским озерам.
Вода в них теплее, чем в Байкале, а значит будем купаться, загорать, устроим пикник на берегу, и только к вечеру вернемся в гостевой дом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня, в завершающий день нашего путешествия мы отправимся в музей БАМа (Байкало-Амурской Магистрали) – посвященный одной из величайших «строек XX века».
Здесь мы узнаем, как начиналось строительство, почему так важна была эта дорога и о главных людях в её истории.
После экскурсии пообедаем и поедем в аэропорт – вас ждет прощание с командой.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе.
*В зависимости от погодных условий и пожароопасной обстановки, мы оставляем за собой право вносить корректировки в логистику тура.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Северобайкальске, ночевки в палатках по маршруту, а также на турбазе "Ласковый берег".
Одноместное размещение не предусмотрено.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Температура в июле немного повышается, особенно к концу месяца: около +22-24 градусов днем и +15-17 градусов ночью. Вода прогревается в бухтах до +17-19. Короткий пляжный сезон на Байкале открывается именно в этом месяце – народу становится намного больше, особенно в популярных Листвянке, острове Ольхон, на Малом море и чуть меньше на восточном побережье.
В местах проведения тура вода в Байкале пригодна для питья без кипячения.
По желанию: большинство туристов проходят без них, но если есть проблемы с суставами/мышцами – то лучше взять палки.
Стабильная сотовая связь есть в городах Иркутск и Северобайкальск. По маршруту треккинга связь большую часть пути отсутствует, местами связь есть, но очень нестабильная. Операторы: МТС, Теле2, Мегафон (основной).
На маршруте у вас не будет электричества на сплаве и на трекинге, в остальных местах в гостиницах, вы сможете зарядить свою технику. Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.
Важно (!): данный тур не является рыболовным. Однако мы отправляем на маршрут минимальное рыболовное снаряжение (спиннинг) – возможно, вам улыбнется удача и представится возможность порыбачить. При этом просим принять во внимание, что в некоторых местах по маршруту рыбалка запрещена – в частности, в озере Фролиха на уникальную красную рыбу даватчан.
По маршруту комары есть – меньше на берегу Байкала, больше на озере Фролиха. Мы советуем вам предусмотреть репелленты и противомоскитные маски – их вы сможете приобрести в Северобайкальске (в самолет баллончики с репеллентом могут не пропустить).
По маршруту треккинговой части медведи водятся, однако если соблюдать определенную технику безопасности, опасности они не представляют. Всем участникам тура выдаются свистки, во время треккинга мы громко разговариваем и шумим – это отпугивает медведей.