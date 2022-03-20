Вы хотите познакомиться поближе с красотами дикого, богатого северного Байкала, которые восхищают своим величием? Байкал – это особое озеро, а север – это особая часть Байкала. Вода здесь прогревается сильнее, чем в других частях озера, а бескрайние песчаные пляжи поражают воображение! Здесь своя природа и нравы, люди здесь живут по старинному укладу, а в тайге полно зверя, ягод и ореха. Водные прогулки и пешие походы покажут вам всю красоту природы, инструкторы расскажут, как добывать кедровый орех, собирать ягоды, научат рыбачить, а горячие источники, теплый песок, освежающая вода Байкала и невероятный таежный витаминный комплекс зарядят вас силой на год вперёд.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Иркутск

День после перелета – очень непростой, поэтому Вам необходимо забронировать гостиницу на день прилета в одной из гостиниц Иркутска. Гостиницу вы можете забронировать самостоятельно, либо можете обратиться к нам – мы с радостью посоветуем вам размещение и забронируем его. Обращаем ваше внимание, что расписание полетов авиакомпании "Ангара" (совершает рейсы Иркутск – Нижнеангарск – Иркутск) обычно устанавливается в конце марта. В зависимости от расписания могут измениться даты проведения тура. Просим вас приобретать билеты в Иркутск и обратно с возможностью изменения дат рейсов. Ночь в гостинице (в стоимость не входит).

2 день Иркутск – Северобайкальск – Гоуджекит

До 7:30 сбор группы в аэропорту Иркутска. Представитель компании приедет к обозначенному времени в аэропорт, выдаст вам необходимые документы. Регистрация на рейс, знакомство между собой. 9:00 Вылет на самолёте АН-24 / АН–26-100 авиакомпании «Ангара» 10:30 Прибытие в город Нижнеангарск. В аэропорту Нижнеангарска вас встретит ваш гид. Нас ждет посадка в микроавтобус, переезд в г. Северобайкальск, заселение в гостевые дома. После вкусного обеда нас ждет первое знакомство с горячими источниками северного Байкала – Гоуджекит. Это место не только славится своей лечебной водой, но еще и очень живописными пейзажами! Местная вода полезна для кожи, суставов и нервной системы. Температура ее достигает 50 градусов. Приняв горячую ванну, вы отлично расслабитесь, надышитесь свежим воздухом, после чего вас ждет вкусный домашний ужин, каждый сможет немного рассказать о себе и узнать что то новое о вашей команде. Крепкий сон вам обеспечен. Питание: обед в кафе, ужин в гостевом доме.

3 день Северобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта Аяя

После плотного Байкальского завтрака вам предстоит отправиться в путь, на встречу с заповедной красотой Северного Байкала. Наше путешествие начнется с поездки на скоростном катере, и первой остановкой по маршруту станет стела «Самая северная точка Байкала». Здесь все пропитано духом суровых первостроителей БАМа – прикоснитесь к истории, почувствуйте себя её частью! Здесь вы увидите красивейший остров Ярки, представляющий собой гигантскую песчаную косу, отделяющую Байкал от Верхней Ангары. Пляжи с белым песком, кедровый стланик, склонившийся к воде, и окружение из высоких гор Баргузинского и Байкальского хребта – настоящая природная идиллия! По пути, на одной из остановок, вы впервые искупаетесь в байкальской воде в освежающих водах Байкала, прогулки и обед на свежем воздухе. У губы Дагары, знаменитой своими шикарными пейзажами и птичьими базарами, если вам улыбнется удача, вы сможете увидеть уток, лебедей и редких орланов-белохвостов. Ваш круиз завершится в бухте Аяя. Вот они, долгожданные песчаные пляжи! Впереди еще несколько часов до темноты, самое время для солнечных ванн и купания. Нас ждет первое размещение в палаточном лагере, походный ужин и песни у жаркого костра. Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин – походная кухня.

4 день Бухта Аяя – мыс Лаканда – бухта Аяя

Помните знаменитые консервы «завтрак туриста»? Нет, кормить вас консервированной кашей мы не станем – но отведать свежей каши на завтрак – почему бы и нет? Вас ожидает треккинг до мыса Лаканда – мы возьмем с собой перекус на обед и отправимся в путь. Пару часов в пути – и вот мы на мысу с загадочным названием Лаканда. В этих местах мы и пообедаем, полюбуемся невероятными видами, а затем отправимся обратно. Самый лучший вклад человека в природу – это соблюдение принципа «не навреди». Давайте же вместе поможем природе – на обратном пути соберем немногочисленный мусор, попадающийся на пути, и унесем в лагерь. К вечеру прибытие в лагерь, ужин и отдых. Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

5 день Бухта Аяя – озеро Фролиха

Утро нового дня начнется с завтрака под равномерный шелест набегающей волны и пение птиц. Утром мы оставим лагерь и отправимся по экологической тропе вверх по реке Аяя к прекрасному озеру Фролиха! Озеро скрыто среди гор Баргузинского хребта, и, чтобы увидеть это чудо природы, нам предстоит небольшая трудотерапия – необходимо размять мышцы и преодолеть путь в 6 км. Перед выходом, разумеется, сделаем зарядку – так веселее и легче идется по любой тропе! Озеро никого не оставляет равнодушным: чаша с бирюзовой водой в обрамлении настоящей Сибирской тайги. Дышите этим воздухом, дышите полной грудью – да здравствует детокс! Где мы еще такое увидим, где подышим таким воздухом – нельзя упускать эту возможность, наслаждайтесь. В озере большом количестве водятся таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь, а так же уникальная для Сибири красная рыба даватчан. Однако, просим вас обратить внимание на то, что рыбалка здесь запрещена! Нам предстоит экскурсия по озеру на мотокатамаране в сопровождении инспектора Фролихинского заказника. А так же посещение 30-метрового водопада, расположенного на реке Правая Фролиха. Самые смелые здесь могут искупаться и устроить незабываемую фотосессию! После экскурсии мы прибудем к месту ночевки на полуостров Валунный – эти места совершенно точно можно назвать дикими. Расположившись на берегу озера, мы сможем после насыщенного дня отдохнуть, покупаться и попариться в настоящей таежной бане, которая расположена в специальной палатке. А вечером, у костра, мы заварим вкуснейший чай с листьями брусники и смородины. Под свет фонариков и треск костра повспоминаем былые времена, поделимся впечатлениями от прошедшего дня. Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

6 день Озеро Фролиха – бухта Аяя

С добрым утром! Сегодня первую половину дня мы проведем на берегу озера, а после обеда нас ждет обратная дорога к Байкалу. Разумеется, нельзя не упомянуть о водных процедурах – вы только представьте, какое это прекрасное ощущение, окунуться в холодное озеро, растереться полотенцем, а после посидеть с кружкой горячего напитка и расслабится… Ближе к вечеру мы прибудем на берег Байкала. Отдохнем, поужинаем и посидим у костра. Больше историй, песен, заливистого смеха или совместной медитации – пусть все печали улетают с искрами костра прямо в небо! Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

7 день Бухта Аяя

Этот чудесный летний денек на берегу озера позволит нам целиком напитаться энергией Байкала! Купание на пляже и солнечные ванны, прогулки по лесу – все это для нас! А может быть представится возможность попытать счастье в утренней или вечерней рыбалке – спининг в вашем распоряжении. Те, кому не сидится на месте, вместе с гидом совершат восхождение на вершину Голова Шамана или расположенный поблизости пик Байкалика, с вершины которой открывается прекрасный вид на Байкал и Фролиху. Тем же, кто желает отдохнуть мы предлагаем комплекс оздоравливающих процедур – прекрасное байкальское солнце в комплексе с псаммотерапией (лечение горячим песком) полезны для суставов, кожи и работы внутренних органов. Возможно, это как раз та терапия, которую Вы искали всю жизнь? В вашем распоряжении бадминтон, волейбол. Золотистый пляж, кристально чистая вода, невысокие кедры – это место всегда восхищает и поражает своей гармонией. Не зря с эвенкийского (язык коренного прибайкальского народа) «Аяя» переводится как «красивая»! Здесь вас ждет размещение в палаточном лагере, походный ужин. Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

8 день Бухта Аяя – губа Тукаларагды

Завтрак на берегу Байкала. Сегодня нас ждет пеший переход длиной восемь километров вдоль берега Байкала до губы Тукаларагда. А все вещи поедут на моторном катамаране. Весь маршрут проходит непосредственно вдоль берега Байкала. На выходе из губы Аяя находится крупная лежка нерп. Если нам повезет с погодой, то мы сможем понаблюдать за нерпами в дикой природе вблизи – эти милые и забавные существа точно не оставят вас равнодушными! По пути у вас будет возможность пособирать дары природы: грибы и таежные травы! Вечером можно приготовить блюда с дарами леса, собранными собственными руками – картошечка с грибами на костре и чай с чабрецом и смородиной – почему бы и нет? Размещение в палатках на берегу Байкала, посиделки у костра – лучшее завершение дня. Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.

9 день Губа Тукаларагды – бухта Хакусы

Сегодня нас ждет продолжение пешего маршрута, сегодня мы пройдем еще восемь километров до бухты Хакусы, где вас ждет ужин и горячие минеральные источники. Размещение на турбазе "Ласковый берег". Перед тем, как отправляться спать, посидим на берегу и полюбуемся закатом. Вам расскажут интересные истории о Байкале, его прекрасной природе, местных жителях. Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин на турбазе.

10 день Хакусы – Северобайкальск

Начинаем день со спа-процедур в горячих источниках! Воды Хакус рекомендуются при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, а также при многих других хронических заболеваниях. А главное – такая релаксация великолепно воздействует на мышцы и организм в целом – то, что нужно после нашей активной недели! А после обеда отправимся на катере в город Северобайкальск. Вечером рекомендуем прогуляться по городу или подняться на обзорную смотровую площадку на г. Панорамная. Питание: завтрак и обед на турбазе, ужин в гостевом доме.

11 день Северобайкальск – Богучанская Губа – Слюдянские озера – Северобайкальск

Сегодня мы отправимся на юг, мимо озера Богучан к Богучанской губе, там обустроена пешеходная тропа вдоль берега, по которой мы выйдем к Слюдянским озерам. Вода в них теплее, чем в Байкале, а значит будем купаться, загорать, устроим пикник на берегу, и только к вечеру вернемся в гостевой дом. Питание: завтрак, обед, ужин.

12 день Северобайкальск – Нижнеангарск – Иркутск