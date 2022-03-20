Краски северного Байкала. Треккинг

Вы хотите познакомиться поближе с красотами дикого, богатого северного Байкала, которые восхищают своим величием

5
3 отзыва
Вы хотите познакомиться поближе с красотами дикого, богатого северного Байкала, которые восхищают своим величием? Байкал – это особое озеро, а север – это особая часть Байкала.

Вода здесь прогревается сильнее, чем в других частях озера, а бескрайние песчаные пляжи поражают воображение! Здесь своя природа и нравы, люди здесь живут по старинному укладу, а в тайге полно зверя, ягод и ореха.

Водные прогулки и пешие походы покажут вам всю красоту природы, инструкторы расскажут, как добывать кедровый орех, собирать ягоды, научат рыбачить, а горячие источники, теплый песок, освежающая вода Байкала и невероятный таежный витаминный комплекс зарядят вас силой на год вперёд.
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Краски северного Байкала. Треккинг
Ближайшие даты:
18
июл
01
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • никаких доплат на месте – все необходимое (кроме сувениров и ночей перед и после тура) включено в стоимость;
  • незабываемые красоты – пеший маршрут проходит по очень красивому и труднодоступному участку побережья Байкала;
  • умеренная физическая нагрузка;
  • посещаются все ключевые и значимые места на маршруте;
  • гармоничное сочетание экскурсионной и активной программы под руководством профессиональных гидов;
  • путешествие «налегке» – рюкзаки, общественное и личное снаряжение идут на катамаране или лодке.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Иркутск

День после перелета – очень непростой, поэтому Вам необходимо забронировать гостиницу на день прилета в одной из гостиниц Иркутска.

Гостиницу вы можете забронировать самостоятельно, либо можете обратиться к нам – мы с радостью посоветуем вам размещение и забронируем его.

Обращаем ваше внимание, что расписание полетов авиакомпании "Ангара" (совершает рейсы Иркутск – Нижнеангарск – Иркутск) обычно устанавливается в конце марта.

В зависимости от расписания могут измениться даты проведения тура.

Просим вас приобретать билеты в Иркутск и обратно с возможностью изменения дат рейсов.

Ночь в гостинице (в стоимость не входит).

2 день
Иркутск – Северобайкальск – Гоуджекит

До 7:30 сбор группы в аэропорту Иркутска.

Представитель компании приедет к обозначенному времени в аэропорт, выдаст вам необходимые документы.

Регистрация на рейс, знакомство между собой.

9:00 Вылет на самолёте АН-24 / АН–26-100 авиакомпании «Ангара»

10:30 Прибытие в город Нижнеангарск.

В аэропорту Нижнеангарска вас встретит ваш гид.

Нас ждет посадка в микроавтобус, переезд в г. Северобайкальск, заселение в гостевые дома.

После вкусного обеда нас ждет первое знакомство с горячими источниками северного Байкала – Гоуджекит.

Это место не только славится своей лечебной водой, но еще и очень живописными пейзажами!

Местная вода полезна для кожи, суставов и нервной системы.

Температура ее достигает 50 градусов.

Приняв горячую ванну, вы отлично расслабитесь, надышитесь свежим воздухом, после чего вас ждет вкусный домашний ужин, каждый сможет немного рассказать о себе и узнать что то новое о вашей команде.

Крепкий сон вам обеспечен.

Питание: обед в кафе, ужин в гостевом доме.

Иркутск – Северобайкальск – ГоуджекитИркутск – Северобайкальск – ГоуджекитИркутск – Северобайкальск – ГоуджекитИркутск – Северобайкальск – Гоуджекит
3 день
Северобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта Аяя

После плотного Байкальского завтрака вам предстоит отправиться в путь, на встречу с заповедной красотой Северного Байкала.

Наше путешествие начнется с поездки на скоростном катере, и первой остановкой по маршруту станет стела «Самая северная точка Байкала».

Здесь все пропитано духом суровых первостроителей БАМа – прикоснитесь к истории, почувствуйте себя её частью!

Здесь вы увидите красивейший остров Ярки, представляющий собой гигантскую песчаную косу, отделяющую Байкал от Верхней Ангары.

Пляжи с белым песком, кедровый стланик, склонившийся к воде, и окружение из высоких гор Баргузинского и Байкальского хребта – настоящая природная идиллия!

По пути, на одной из остановок, вы впервые искупаетесь в байкальской воде в освежающих водах Байкала, прогулки и обед на свежем воздухе.

У губы Дагары, знаменитой своими шикарными пейзажами и птичьими базарами, если вам улыбнется удача, вы сможете увидеть уток, лебедей и редких орланов-белохвостов.

Ваш круиз завершится в бухте Аяя.

Вот они, долгожданные песчаные пляжи!

Впереди еще несколько часов до темноты, самое время для солнечных ванн и купания.

Нас ждет первое размещение в палаточном лагере, походный ужин и песни у жаркого костра.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин – походная кухня.

Северобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта АяяСеверобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта АяяСеверобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта АяяСеверобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта АяяСеверобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта АяяСеверобайкальск – остров Ярки – губы Дагары – бухта Аяя
4 день
Бухта Аяя – мыс Лаканда – бухта Аяя

Помните знаменитые консервы «завтрак туриста»?

Нет, кормить вас консервированной кашей мы не станем – но отведать свежей каши на завтрак – почему бы и нет?

Вас ожидает треккинг до мыса Лаканда – мы возьмем с собой перекус на обед и отправимся в путь.

Пару часов в пути – и вот мы на мысу с загадочным названием Лаканда.

В этих местах мы и пообедаем, полюбуемся невероятными видами, а затем отправимся обратно.

Самый лучший вклад человека в природу – это соблюдение принципа «не навреди».

Давайте же вместе поможем природе – на обратном пути соберем немногочисленный мусор, попадающийся на пути, и унесем в лагерь.

К вечеру прибытие в лагерь, ужин и отдых.

Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

Бухта Аяя – мыс Лаканда – бухта АяяБухта Аяя – мыс Лаканда – бухта АяяБухта Аяя – мыс Лаканда – бухта АяяБухта Аяя – мыс Лаканда – бухта Аяя
5 день
Бухта Аяя – озеро Фролиха

Утро нового дня начнется с завтрака под равномерный шелест набегающей волны и пение птиц.

Утром мы оставим лагерь и отправимся по экологической тропе вверх по реке Аяя к прекрасному озеру Фролиха!

Озеро скрыто среди гор Баргузинского хребта, и, чтобы увидеть это чудо природы, нам предстоит небольшая трудотерапия – необходимо размять мышцы и преодолеть путь в 6 км.

Перед выходом, разумеется, сделаем зарядку – так веселее и легче идется по любой тропе!

Озеро никого не оставляет равнодушным: чаша с бирюзовой водой в обрамлении настоящей Сибирской тайги.

Дышите этим воздухом, дышите полной грудью – да здравствует детокс!

Где мы еще такое увидим, где подышим таким воздухом – нельзя упускать эту возможность, наслаждайтесь.

В озере большом количестве водятся таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь, а так же уникальная для Сибири красная рыба даватчан.

Однако, просим вас обратить внимание на то, что рыбалка здесь запрещена!

Нам предстоит экскурсия по озеру на мотокатамаране в сопровождении инспектора Фролихинского заказника.

А так же посещение 30-метрового водопада, расположенного на реке Правая Фролиха.

Самые смелые здесь могут искупаться и устроить незабываемую фотосессию!

После экскурсии мы прибудем к месту ночевки на полуостров Валунный – эти места совершенно точно можно назвать дикими.

Расположившись на берегу озера, мы сможем после насыщенного дня отдохнуть, покупаться и попариться в настоящей таежной бане, которая расположена в специальной палатке.

А вечером, у костра, мы заварим вкуснейший чай с листьями брусники и смородины.

Под свет фонариков и треск костра повспоминаем былые времена, поделимся впечатлениями от прошедшего дня.

Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

Бухта Аяя – озеро ФролихаБухта Аяя – озеро ФролихаБухта Аяя – озеро ФролихаБухта Аяя – озеро Фролиха
6 день
Озеро Фролиха – бухта Аяя

С добрым утром!

Сегодня первую половину дня мы проведем на берегу озера, а после обеда нас ждет обратная дорога к Байкалу.

Разумеется, нельзя не упомянуть о водных процедурах – вы только представьте, какое это прекрасное ощущение, окунуться в холодное озеро, растереться полотенцем, а после посидеть с кружкой горячего напитка и расслабится…

Ближе к вечеру мы прибудем на берег Байкала.

Отдохнем, поужинаем и посидим у костра.

Больше историй, песен, заливистого смеха или совместной медитации – пусть все печали улетают с искрами костра прямо в небо!

Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

Озеро Фролиха – бухта АяяОзеро Фролиха – бухта АяяОзеро Фролиха – бухта АяяОзеро Фролиха – бухта АяяОзеро Фролиха – бухта Аяя
7 день
Бухта Аяя

Этот чудесный летний денек на берегу озера позволит нам целиком напитаться энергией Байкала!

Купание на пляже и солнечные ванны, прогулки по лесу – все это для нас!

А может быть представится возможность попытать счастье в утренней или вечерней рыбалке – спининг в вашем распоряжении.

Те, кому не сидится на месте, вместе с гидом совершат восхождение на вершину Голова Шамана или расположенный поблизости пик Байкалика, с вершины которой открывается прекрасный вид на Байкал и Фролиху.

Тем же, кто желает отдохнуть мы предлагаем комплекс оздоравливающих процедур – прекрасное байкальское солнце в комплексе с псаммотерапией (лечение горячим песком) полезны для суставов, кожи и работы внутренних органов.

Возможно, это как раз та терапия, которую Вы искали всю жизнь?

В вашем распоряжении бадминтон, волейбол.

Золотистый пляж, кристально чистая вода, невысокие кедры – это место всегда восхищает и поражает своей гармонией.

Не зря с эвенкийского (язык коренного прибайкальского народа) «Аяя» переводится как «красивая»!

Здесь вас ждет размещение в палаточном лагере, походный ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин - походная кухня.

Бухта АяяБухта АяяБухта АяяБухта АяяБухта Аяя
8 день
Бухта Аяя – губа Тукаларагды

Завтрак на берегу Байкала.

Сегодня нас ждет пеший переход длиной восемь километров вдоль берега Байкала до губы Тукаларагда.

А все вещи поедут на моторном катамаране.

Весь маршрут проходит непосредственно вдоль берега Байкала.

На выходе из губы Аяя находится крупная лежка нерп.

Если нам повезет с погодой, то мы сможем понаблюдать за нерпами в дикой природе вблизи – эти милые и забавные существа точно не оставят вас равнодушными!

По пути у вас будет возможность пособирать дары природы: грибы и таежные травы!

Вечером можно приготовить блюда с дарами леса, собранными собственными руками – картошечка с грибами на костре и чай с чабрецом и смородиной – почему бы и нет?

Размещение в палатках на берегу Байкала, посиделки у костра – лучшее завершение дня.

Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.

Бухта Аяя – губа ТукаларагдыБухта Аяя – губа ТукаларагдыБухта Аяя – губа ТукаларагдыБухта Аяя – губа ТукаларагдыБухта Аяя – губа Тукаларагды
9 день
Губа Тукаларагды – бухта Хакусы

Сегодня нас ждет продолжение пешего маршрута, сегодня мы пройдем еще восемь километров до бухты Хакусы, где вас ждет ужин и горячие минеральные источники.

Размещение на турбазе "Ласковый берег".

Перед тем, как отправляться спать, посидим на берегу и полюбуемся закатом.

Вам расскажут интересные истории о Байкале, его прекрасной природе, местных жителях.

Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин на турбазе.

Губа Тукаларагды – бухта ХакусыГуба Тукаларагды – бухта ХакусыГуба Тукаларагды – бухта ХакусыГуба Тукаларагды – бухта Хакусы
10 день
Хакусы – Северобайкальск

Начинаем день со спа-процедур в горячих источниках!

Воды Хакус рекомендуются при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, а также при многих других хронических заболеваниях.

А главное – такая релаксация великолепно воздействует на мышцы и организм в целом – то, что нужно после нашей активной недели!

А после обеда отправимся на катере в город Северобайкальск.

Вечером рекомендуем прогуляться по городу или подняться на обзорную смотровую площадку на г. Панорамная.

Питание: завтрак и обед на турбазе, ужин в гостевом доме.

Хакусы – СеверобайкальскХакусы – СеверобайкальскХакусы – СеверобайкальскХакусы – СеверобайкальскХакусы – СеверобайкальскХакусы – Северобайкальск
11 день
Северобайкальск – Богучанская Губа – Слюдянские озера – Северобайкальск

Сегодня мы отправимся на юг, мимо озера Богучан к Богучанской губе, там обустроена пешеходная тропа вдоль берега, по которой мы выйдем к Слюдянским озерам.

Вода в них теплее, чем в Байкале, а значит будем купаться, загорать, устроим пикник на берегу, и только к вечеру вернемся в гостевой дом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Северобайкальск – Богучанская Губа – Слюдянские озера – СеверобайкальскСеверобайкальск – Богучанская Губа – Слюдянские озера – СеверобайкальскСеверобайкальск – Богучанская Губа – Слюдянские озера – СеверобайкальскСеверобайкальск – Богучанская Губа – Слюдянские озера – Северобайкальск
12 день
Северобайкальск – Нижнеангарск – Иркутск

Сегодня, в завершающий день нашего путешествия мы отправимся в музей БАМа (Байкало-Амурской Магистрали) – посвященный одной из величайших «строек XX века».

Здесь мы узнаем, как начиналось строительство, почему так важна была эта дорога и о главных людях в её истории.

После экскурсии пообедаем и поедем в аэропорт – вас ждет прощание с командой.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе.

 

*В зависимости от погодных условий и пожароопасной обстановки, мы оставляем за собой право вносить корректировки в логистику тура.

Северобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскСеверобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскСеверобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскСеверобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскСеверобайкальск – Нижнеангарск – Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Северобайкальске, ночевки в палатках по маршруту, а также на турбазе "Ласковый берег".

Одноместное размещение не предусмотрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на самолет Иркутск – Нижнеангарск – Иркутск
  • Встреча в Северобайкальске
  • Все трансферы по программе
  • Услуги профессионального гида по Байкалу
  • 3-х разовое питание по программе
  • Размещение в гостевых домах в Северобайкальске (двухместные номера с удобствами на этаже, 3 ночи)4
  • Посещение горячих источников Гоуджекит
  • Рекреационные сборы Фролихинского заказника
  • Аренда палаток и кострового снаряжения (6 дней)
  • Экскурсия на оз. Фролиха
  • Размещение на турбазе "Ласковый берег" (двухместные стандартные неблагоустроенные номера, 1 ночь)
  • Свободное посещение источников Хакусы в период проживания на базе отдыха «Ласковый Берег»
  • Аренда рыболовного снаряжения
  • Фрахт катера по маршруту Северобайкальск – о-в Ярки – бухта Аяя
  • Трансфер на катере Хакусы – Северобайкальск (индивидуальный или групповой)
  • Экскурсия в музей БАМа
  • Сопровождение лодкой или катамараном
  • Аренда спальника и коврика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске в первый и последний день
  • Экскурсионная программа в Иркутске и южной части Байкала
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги вне программы
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Рюкзак. Рюкзак нужен вам не только для пеших туров и восхождений. Он очень удобен и мобилен для транспортировки ваших вещей из дома в аэропорт, из аэропорта в автобус, из автобуса в гостиницу и т. д. Хороший рюкзак - это тот, что «сидит» по вашей спине. Особое внимание следует уделять подвесной системе, она должна комфортно и плотно прилегать к спине. Попросите консультанта в магазине положить в рюкзак что-нибудь тяжелое и походите с ним 5-10 минут. Для планируемого путешествия вам будет достаточно иметь рюкзак объемом 60-90 литров. Мы рекомендуем лёгкие, удобные и прочные рюкзаки таких компаний как Osprey, Haglofs, Fjallraven.
  • Туристский коврик и спальник. Коврик должен быть легким, мягким и не пропускать влагу и холод. Рекомендуем рассмотреть вариант надувного коврика Term-ARest. Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта 0- минус 5 градусов (женщины могут взять спальник теплее). Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов рекомендуем Alexika, North Face, Marmot, Deuter, Sivera, Yeti, Rab.
  • Верхняя одежда. В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, важно использование мембранных вставок, (которые обеспечивают термо и влагозащиту, и в то же время «дышать»), по возможности затягиваться на рукавах и голенях. Полезным будут наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Важны показатели ветро- и влагозащиты. Посмотрите изделия таких компаний, как Haglofs, Sivera, Bask, Marmot. Обязательно возьмите с собой плотную накидку, которая защитит от дождя и вас, и ваш рюкзак.
  • Утепление. Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из ткани Polartec или Pontetorto. Это очень приятный на ощупь, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Другой вариант – пуховый свитер или компактная утепленная куртка. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуем бренды Haglofs, Arcteryx, Sivera, Red Fox.
  • Трекинговые палки. Они крайне полезны, если в программе есть пеший переход по берегу Байкала. Палки позволяют снизить нагрузку на ноги и обеспечивают безопасность на маршруте. Из производителей рекомендуем Black Diamond, MSR, Masters, Camp.
  • Обувь. Качество обуви крайне важно для комфортного путешествия. Для активных туров, особенно пеших, вам понадобятся хорошие трекинговые ботинки. В идеале, ботинок должен содержать минимум швов, основным материалом должна быть кожа, он должен содержать вставки из мембранной ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются. Ботинки лучше купить за несколько месяцев до начала путешествия, и «разносить» их дома. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, Keen, Meindl, Scarpa, Haglofs, Salomon. В дополнение стоит взять легкие трекинговые кроссовки или сандалии.
  • Сиденье индивидуальное туристическое (хоба). С ним вам будет приятней любоваться закатом на берегу, сидеть на рафте или в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.
  • Кепка или бандана.
  • Легкая шапка.
  • Перчатки.
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
  • Налобный фонарик (и запасные батарейки).
  • Трекинговые носки.
  • Купальные принадлежности (на Байкале можно купаться).
  • Репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет).
  • Накидку от дождя.
  • Пуховые жилетки или тонкие пуховки.
  • Одежду для города и для курорта.
  • Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
  • Портативное зарядное устройство (power bank).
  • Паспорт и полис ОМС.
  • Герметичная упаковка для документов.
  • Туалетные принадлежности.
  • Нижнее белье.
  • Личную аптечку (обязательно возьмите пластыри и, по необходимости, лекарства - если у вас какие-нибудь специфичные заболевания).
  • Средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу и влажные салфетки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в туре?

Температура в июле немного повышается, особенно к концу месяца: около +22-24 градусов днем и +15-17 градусов ночью. Вода прогревается в бухтах до +17-19. Короткий пляжный сезон на Байкале открывается именно в этом месяце – народу становится намного больше, особенно в популярных Листвянке, острове Ольхон, на Малом море и чуть меньше на восточном побережье.

Где мы будем брать питьевую воду на пешей части маршрута и сплаве?

В местах проведения тура вода в Байкале пригодна для питья без кипячения.

Нужны ли на маршруте трекинговые палки?

По желанию: большинство туристов проходят без них, но если есть проблемы с суставами/мышцами – то лучше взять палки.

Будет ли ловить телефонная связь на маршруте?

Стабильная сотовая связь есть в городах Иркутск и Северобайкальск. По маршруту треккинга связь большую часть пути отсутствует, местами связь есть, но очень нестабильная. Операторы: МТС, Теле2, Мегафон (основной).

Будет ли электричество и возможность зарядить телефон?

На маршруте у вас не будет электричества на сплаве и на трекинге, в остальных местах в гостиницах, вы сможете зарядить свою технику. Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.

Будет ли возможность рыбалки по ходу тура?

Важно (!): данный тур не является рыболовным. Однако мы отправляем на маршрут минимальное рыболовное снаряжение (спиннинг) – возможно, вам улыбнется удача и представится возможность порыбачить. При этом просим принять во внимание, что в некоторых местах по маршруту рыбалка запрещена – в частности, в озере Фролиха на уникальную красную рыбу даватчан.

Много ли комаров по маршруту?

По маршруту комары есть – меньше на берегу Байкала, больше на озере Фролиха. Мы советуем вам предусмотреть репелленты и противомоскитные маски – их вы сможете приобрести в Северобайкальске (в самолет баллончики с репеллентом могут не пропустить).

Есть ли на маршруте медведи?

По маршруту треккинговой части медведи водятся, однако если соблюдать определенную технику безопасности, опасности они не представляют. Всем участникам тура выдаются свистки, во время треккинга мы громко разговариваем и шумим – это отпугивает медведей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Хотите увидеть самое великое озеро Планеты
59 000 за 1 человека
Увидеть Байкал за один день
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Увидеть Байкал за один день
Листвянка от Иркутска в 65 км и около часа езды. Одно из самых популярных локаций, для того, чтобы познакомиться с
3 000 за всё до 4 чел.
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
28 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
24 500 за всё до 4 чел.
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
1 день
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику
14 450 за 1 человека
Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
4.2
8 отзывов
Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
Давайте отправимся в посёлок Листвянка на берегу озера Байкал! Уже по дороге вы оцените, насколько живописна местная
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
750 за 1 человека
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
3 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4
2 отзыва
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
2 отзыва
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный
14 300 за всё до 4 чел.
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
2 дня
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Info
Info
Нет отзывов
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
Хотим познакомить Вас с насыщенным и необычным туром с посещением эко-центра «Таловское»
от 44 000 за всё до 2 чел.
Трансфер на Байкал, в Листвянку
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Трансфер на Байкал, в Листвянку
Трансфер на озеро Байкал из Иркутска; в посёлок Листвянка и обратно. Готов встретить вас
от 6 000 за всё до 2 чел.
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