08:30-09:00 Прибытие в Иркутск, встреча с табличкой «тур Ледовая Сказка». Внутри здания аэропорта.
Если вы прибываете на поезде, просим сообщить об этом заранее, мы организуем встречу на ж/д вокзале. Если ваш самолет или поезд прибывает позже времени встречи, просим уточнять возможность более позднего трансфера.
Отправление на Байкал (250 км в пути) к центральной части озера.
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: поля, тайгу, живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах.
Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из окна вашего номера!
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.
Немного отдыхаем и отправляемся на экскурсию.
Во время экскурсии вы узнаете о шаманизме, священных местах, познакомитесь с традициями и увидите лед Байкала.
После экскурсии – свободное время.
А кто захочет, может взять коньки и прокатиться на самом большом катке в мире! Работает пункт проката.
Ужин на базе отдыха.
Сегодня нас ждут потрясающие впечатления
После вкусного завтрака отправляемся в настоящую Ледовую сказку!
Мы едем исследовать лед, увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала!
Заглянем в нереальные ледовые гроты.
И наполненные впечатлениями и волшебной энергетикой Байкала вернемся на нашу базу отдыха.
Обед, небольшой отдых
Дополнительная экскурсия: Панорамы и торосы Байкала на закате!
Едем на Большой Байкал.
Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!
Бескрайние просторы, лед, волшебство и нереальные панорамы озера!
Мы сделаем остановку наверху, полюбуемся паутиной трещин, спустимся на лед, пробурим лунку, попробуем Байкальскую воду и пойдем рассматривать торосы.
Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
А в это время для нас приготовят чай с местными травами и байкальской водой в настоящем дровяном самоваре!
Пьем чай, любуемся заходящим солнцем, переливающимся льдом и торосами и едем на базу отдыха.
Или самостоятельные прогулки по льду Байкала.
Дополнительно возможно:
А вечером ждем вас на ужин.
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас.
14.00 трансфер в Иркутск (прибытие после 19.00).
Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.
Стоимость тура зависит от дат:
Номерной фонд Гостевого дома Байкал Люкс Аетерна состоит из 16 новых, чистых и комфортных номеров, в каждом номере есть балкон и панорамные окна с видом на озеро Байкал, бесплатный wi-fi на территории гостевого дома, во всех номерах есть душ, туалет, свежее постельное белье, розетки.
База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон.
База отдыха «Наратей» расположена в селе Сахюрта. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и частный пляж. Для детей оборудована игровая площадка. На базе отдыха можно забронировать семейные номера. Гости могут воспользоваться караоке, а также заказать доставку еды и напитков в номер.
Номера оснащены чайником. В каждом номере установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров базы отдыха «Наратей» можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам на базе отдыха «Наратей» сервируют континентальный завтрак.
Необходимые одежда и обувь
Туристическое снаряжение
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Документы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
ДО ФЕВРАЛЯ: Иркутск – Малое море-экскурсия катание на хивусе – Иркутск.
С ФЕВРАЛЯ: Иркутск – Малое море – Иркутск.