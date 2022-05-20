Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках

Самый настоящий Байкал вы можете увидеть только на севере озера

5
3 отзыва
Самый настоящий Байкал вы можете увидеть только на севере озера! Дикая, нетронутая человеком природа восхищает привыкших к цивилизации людей. Непроходимая тайга на побережье северного Байкала, потрясающие горные озёра – мир без троп и дорог. Последний оазис дикой природы на озере.
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Посетим самый мощный на Байкале горячий лечебный источник – Хакусы
Песчаные пляжи Байкала
Песчаные пляжи Байкала
Будем купаться и нежиться на солнышке на прекрасном песчаном пляже
Восхождение на гору Медвежья
Восхождение на гору Медвежья
Насладимся потрясающим видом на озеро Фролиха и Байкал с высоты птичьего полёта!
Увлекательный сплав на байдарках
Увлекательный сплав на байдарках
Увидим удивительно красивые пейзажи бескрайних просторов Байкала с необычного ракурса
Богатый улов
Богатый улов
Любителей рыбной ловли ждет хорошая рыбалка

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск

Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

Обед и ужин в ресторане (за свой счёт).

Подготовка и осмотр личного и общественного снаряжения.

Посадка в автотранспорт в 16:00.

Начинаем трансфер Иркутск – Северобайкальск – Нижнеангарск.

Ночной переезд.

Сначала движемся по Качугскому тракту, затем вдоль живописных берегов знаменитой реки Лены.

После Жигалово начинается участок сложной дороги.

Сбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - НижнеангарскСбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - НижнеангарскСбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - НижнеангарскСбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск
2 день

Знакомство с достопримечательностями Фролихинского заказника

Прибываем в Нижнеангарск утром в 10:00.

Размещение в гостевом доме "Северный Байкал".

Время для отдыха.

Оформление разрешения на посещение Фролихинского заказника.

Находиться в здешних заповедных местах разрешается только по согласованию с администрациями заповедников!

Сборка байдарок.

Инструктаж.

Отработка навыков управления байдаркой.

Для желающих: знакомство с достопримечательностями.

Мы посетим разрушенные штольни с остатками слюдяных отложений, кристально чистые, глубокие Слюдянские озёра, Бастилию (природный объект, высокая крепость на берегу Байкала).

Знакомство с достопримечательностями Фролихинского заказникаЗнакомство с достопримечательностями Фролихинского заказникаЗнакомство с достопримечательностями Фролихинского заказникаЗнакомство с достопримечательностями Фролихинского заказника
3 день

Остров Ярки

Сегодня нам предстоит пересечь дельту реки Верхняя Ангара вдоль знаменитого и необычайно красивого острова Ярки!

Мы можем идти как со стороны Байкала (при хорошей погоде и спокойной воде), так и со стороны Верхней Ангары (при сильном волнении на озере).

Здесь протяжённые песчаные пляжи, тёплая вода и хорошая рыбалка.

Организация палаточного лагеря.

Остров Ярки – остров необычный.

Это единственная на Байкале песчаная коса такой протяженности – 14 километров.

Ширина его достигает местами 400 метров.

На Ярках есть растительность, и он пользуется большой популярностью у местного населения и туристов.

К сожалению, строительство Иркутской ГЭС и вызванные ее работой колебания уровня воды в Байкале привели к тому, что Ярки разрушаются.

Остров ЯркиОстров ЯркиОстров ЯркиОстров Ярки
4 день

Участок маршрута остров Ярки - Мыс Биракан

Продолжаем наше путешествие.

Участок маршрута остров Ярки – Мыс Биракан.

Удивительно красивые пейзажи бескрайних просторов Байкала!

Слева дикая тайга, справа Байкал.

Лагерь в устье реки.

Здесь можно заняться рыбной ловлей.

Участок маршрута остров Ярки - Мыс БираканУчасток маршрута остров Ярки - Мыс БираканУчасток маршрута остров Ярки - Мыс БираканУчасток маршрута остров Ярки - Мыс Биракан
5 день

Мыс Биракан - Губа Фролиха

Сегодня мы дойдём до знаменитой губы Фролиха.

Она вдаётся в материк на 3 км.

Ширина её при входе – 4 км.

Затем она сужается до 1,5 км.

На берегах губы находится много крупных подводных камней, опасных для судоходства.

Это результат опустившегося 10-12 тысяч лет назад ледника с Баргузинского хребта.

В 2 км. от Байкала на берегу реки Фролиха известен ещё с прошлого столетия термальный источник с температурой воды +35-+36 градусов.

Мыс Биракан - Губа ФролихаМыс Биракан - Губа ФролихаМыс Биракан - Губа ФролихаМыс Биракан - Губа Фролиха
6 день

Небольшой переход губа Фролиха - губа Аяя

На Севере Байкала ещё сохраняются природные места, где звери и духи обитают в гармонии.

Одна магия названий способна заворожить любого путешественника – бухта Аяя, название которой возникло от возгласа охотника-эвенка: “Ай-аяя, какая красота! ”.

Аяя, глубоко врезанная в сушу, со всех сторон окружённая крутыми берегами, имеет славу одного из самых красивых мест северо-восточного побережья.

Аяя имеет прекрасный песчаный пляж.

А нам самое время покупаться и понежится на солнышке!

Небольшой переход губа Фролиха - губа АяяНебольшой переход губа Фролиха - губа АяяНебольшой переход губа Фролиха - губа АяяНебольшой переход губа Фролиха - губа Аяя
7 день

Подъём к живописному ледниковому озеру Фролиха

Подъём к живописному ледниковому озеру Фролиха (8 км).

По хорошей тропе до озера Фролиха можно дойти за 2 часа.

Место безумно красивое!

Среди высоких горных вершин в тиши таёжного леса раскинулось удивительно озеро, по форме напоминающее сердце.

Каждый, кто побывал здесь однажды, остаётся влюблён в это место навсегда.

Живописное озеро ежегодно привлекает сюда туристов со всего мира.

После обеда путешествие к впечатляющему водопаду.

Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду.

Купание в водопаде по желанию!

Подъём к живописному ледниковому озеру ФролихаПодъём к живописному ледниковому озеру ФролихаПодъём к живописному ледниковому озеру ФролихаПодъём к живописному ледниковому озеру Фролиха
8 день

Восхождение на гору Медвежья

Переправа через озеро Фролиха на катамаране к восточному берегу озера.

Восхождение на гору Медвежья (1200 м).

С высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на озеро Фролиха и Байкал!

Возвращаемся по тропе к озеру Байкал.

Восхождение на гору МедвежьяВосхождение на гору МедвежьяВосхождение на гору МедвежьяВосхождение на гору Медвежья
9 день

Переход губа Аяя - губа Хакусы

Мы у заветной цели!

Сегодня предстоит переход губа Аяя – губа Хакусы.

Мыс Хакусы виден издалека.

Обогнув его, мы наблюдаем прекрасный пляж, а вдали выгнутый дугой каменный мыс Хаманкит, в переводе с эвенкийского "утёс стрел".

Мыс интересен тем, что звуки как стрелы отражаются от скальных гранитных столбов.

Более чистого и мощного эхо на Байкале не встретишь.

Мы причаливаем на четырёхколометровый пляж губы Хакусы.

Сегодня обязательно посетим заветную цель – самый мощный на Байкале горячий источник, температура воды которого около 47 градусов.

Минеральные воды Хакусов по составу схожи с минеральными источниками Пятигорска!

Организация лагеря.

Принимаем горячие ванны лечебного источника.

Переход губа Аяя - губа ХакусыПереход губа Аяя - губа ХакусыПереход губа Аяя - губа ХакусыПереход губа Аяя - губа Хакусы
10 день

Посещение источников

Посещение источников.

Время для отдыха, знакомства с природой Байкала, наслаждения завораживающими видами озера, горным ожерельем Байкала.

Посещение источниковПосещение источниковПосещение источниковПосещение источников
11 день

Направление на Северобайкальск

Сбор снаряжения.

Отправляемся на катере в уникальное место к древним пещерам.

После осмотра пещер на катере пересекаем Байкал.

Направляемся в Северобайкальск.

Размещение в гостинице.

Направление на СеверобайкальскНаправление на СеверобайкальскНаправление на СеверобайкальскНаправление на Северобайкальск
12 день

Экскурсия по Северобайкальску

Время для отдыха и сна.

Возможна покупка сувениров, экскурсия по Северобайкальску.

Посадка в автотранспорт в 14:00.

Начинаем трансфер Северобайкальск – Иркутск.

Ночной переезд.

Экскурсия по СеверобайкальскуЭкскурсия по СеверобайкальскуЭкскурсия по СеверобайкальскуЭкскурсия по Северобайкальску
13 день

Экскурсионная программа по Иркутску

Прибытие в Иркутск утром.

Размещение.

Время для отдыха.

Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).

Примерный маршрут экскурсионной программы по Иркутску: Историческое начало города, строительство острога, Площадь Кирова, Спасская церковь, Собор Богоявления, Бульвар ветеранов, Вечный огонь, здание Областной администрации, Римско-Католический костёл, Московские ворота, Нижняя набережная, Знаменский монастырь, Место расстрела Колчака, Памятник Колчаку, Музей Декабристов, Памятник жёнам декабристов, ул. Карла Маркса, Краеведческий музей, памятник туристу, Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Белый дом, Верхняя набережная, Памятник Александру III, 130 квартал, усадьба В. П. Сукачёва.

Экскурсионная программа по ИркутскуЭкскурсионная программа по ИркутскуЭкскурсионная программа по ИркутскуЭкскурсионная программа по Иркутску
14 день

Отъезд

Самостоятельный трансфер в аэропорт, ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палаточном лагере, гостевых домах и гостиницах.

Одноместное размещение возможно с доплатой:

  • в отелях – 2 000 руб. /ночь;
  • в палатках – 250 руб. /ночь.

Варианты проживания

Гостевой дом «Север Байкала»

1 ночь

Гостиный дом "Северный Байкал" расположен в п. Нижнеангарск. 2-х этажный комплекс включает в себя уютные номера различной категории, удобная кухонная зона, гостевая комната, по настоящему домашняя теплая атмосфера. На территории гостиницы расположена зона отдыха с беседкой и мангалом.

Палаточный лагерь

8 ночей

Организация палаточного лагеря. Двух-трёхместные палатки. В зависимости от запроса туриста.

Гостиница в Северобайкальске

1 ночь

Размещение в гостинице Северобайкальска.

Номер стандарт, двухместное размещение.

Гостиница в Иркутске

1 ночь

Размещение в гостинице Иркутска. Номер стандарт, двухместное размещение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах, усадьбах, на турбазах (по программе)
  • Разрешение на посещение Фролихинского заказника
  • Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе
  • Питание по программе: походное трёхразовое (варят туристы самостоятельно, услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы)
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида-проводника
  • Аренда общего походного снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика
  • Питание в кафе
  • Услуги повара
  • Прививка от энцефалита
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Гермомешок – используется вместо рюкзака.
  2. Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5!
  3. Пенка (пенополиуретановый коврик).
  4. Пенка (для сидения).
  5. Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) – каждому обязательно!
  6. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара.
  7. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
  8. Фонарик (с запасным набором батареек).
  9. Фотоаппарат.
  10. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка…)
  11. Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки - будут мокрыми!
  12. Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии.
  13. Носки шерстяные или полартековые (для ночевки) – 2 п.
  14. Носки х/б – 2 п.
  15. Сменное белье.
  16. Купальник.
  17. Штаны и куртка ветро-влагозащитные – для сплава.
  18. Термобельё (рейтузы и кофта вниз).
  19. Штаны спортивные (для ночевки и суши).
  20. Футболки– 2 шт.
  21. Шапочка шерстяная или ушки.
  22. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
  23. Тёплая куртка или жилетка.
  24. Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой).
  25. Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана.
  26. Очки солнцезащитные.
  27. Перчатки рабочие (для работы у костра).
  28. Спички в герметичной упаковке – каждому обязательно! Любые средства розжига!
  29. Надувная подушка-сидушка для байдарки.
  30. Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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