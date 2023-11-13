Экскурсия на Байкал: Посещение уличного сувенирного рынка
Листвянка — уютный и живописный поселок на озере Байкал.
Здесь расположен этнографический музей «Тальцы», бережно воспроизводящий культуру и быт местного народа, а также лимнологический музей, изучающий озеро и его обитателей.
Давайте на один день отправимся в познавательную экскурсию и заодно насладимся видами раскинувшейся природы!
Здесь расположен этнографический музей «Тальцы», бережно воспроизводящий культуру и быт местного народа, а также лимнологический музей, изучающий озеро и его обитателей.
Давайте на один день отправимся в познавательную экскурсию и заодно насладимся видами раскинувшейся природы!
Ближайшие даты:
13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Листвянка
- Этнографический музей Тальцы
- Пик Черского
- Озеро Байкал
- Рыбный и сувенирный рынки
- Лимнологический музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья.
Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени
Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей
Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору).
Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала
Любой день по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Программа в Тальцах
- Билеты на подъёмник в одну сторону
- Трансфер
- Вода
- Что не входит
- Сувениры
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день по запросуЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Одежда по погоде, частые ветра.
- Наличные для сувениров.
- Перекус.
- ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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