Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)

Экскурсия на Байкал: Посещение уличного сувенирного рынка

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Ответы на вопросы
Листвянка — уютный и живописный поселок на озере Байкал.

Здесь расположен этнографический музей «Тальцы», бережно воспроизводящий культуру и быт местного народа, а также лимнологический музей, изучающий озеро и его обитателей.

Давайте на один день отправимся в познавательную экскурсию и заодно насладимся видами раскинувшейся природы!
Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)
Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)
Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)
Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)
Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)
Поселок Листвянка и музей Тальцы (все включено)
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Листвянка
  • Этнографический музей Тальцы
  • Пик Черского
  • Озеро Байкал
  • Рыбный и сувенирный рынки
  • Лимнологический музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья.
Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени
Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей
Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору).
Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала

Любой день по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Программа в Тальцах
  • Билеты на подъёмник в одну сторону
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день по запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Одежда по погоде, частые ветра.
  • Наличные для сувениров.
  • Перекус.
  • ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Летние
На весь день
Семейные
Зоологические

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