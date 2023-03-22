Далее Вас ждет знакомство с бурятским народным фольклором, национальными играми и шаманскими обрядами. А в завершение программы Вы посетите остров Ольхон – сердце Байкала.
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча с табличкой.
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак в гостинице.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Гид: гид – на кбжд.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Остров Ольхон
Завтрак в гостинице.
После завтрака.
Трансфер на остров Ольхон.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По пути остановка – знакомство с шаманскими традициями и фольклорное представление.
А за обедом Вы впервые оцените блюда местной кухни (позы, бухлер).
Прибытие на Ольхон, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан.
Мыс Бурхан (скала Шаманка) – одна из девяти Святынь Азии.
Место силы с мощной энергетикой!
Шаманка всегда была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
Может быть проведена в день прибытия или на следующий день (зависит от времени прибытия на остров).
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: во время трансфера – да, во время пешеходной экскурсии – местный гид.
Транспорт: автобус.
Экскурсия до мыса Хобой
Завтрак.
Автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой.
Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.
Экскурсия интересна еще и тем, что Вы проедете по всему острову – до самой северной его оконечности, увидите разнообразные природные ландшафты, природу Байкала в миниатюре, а на самом севере – его безграничные дали!
Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы сможете отдохнуть, наблюдая красивые пейзажи Байкала и набраться сил для дальнейшего путешествия.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Гид: гид-водитель.
Отъезд
Завтрак.
Выезд в город Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13:00 – 14:00).
Прибытие в Иркутск, окончание программы тура.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|54 860
|13 000
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Гостевой дом «Lake Place» или аналогичный
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе (Иркутск, Листвянка, Ольхон – полностью благоустроенный номер)
- Питание по программе: 1 день – завтрак, обед2 день – завтрак, обед3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак, обед, ужин5 день – завтрак
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак, обед
- 3 день – завтрак, обед, ужин
- 4 день – завтрак, обед, ужин
- 5 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан (скала Шаманка)целодневная автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей "Тальцы"
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан (скала Шаманка)
- Целодневная автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
- Входные билеты по программе:музей “Тальцы”Байкальский музейКБЖДсбор Прибайкальского национального паркабурятский фольклор.
- Музей “Тальцы”
- Байкальский музей
- КБЖД
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Бурятский фольклор
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На какое время брать обратные билеты?
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30 в последний день программы.Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:
- Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 12 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов);
- Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!