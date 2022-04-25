Водная гладь Байкала

Остров Ольхон - сердце священного озера Байкала, одно из живописнейших мест на Земле

4.7
3 отзыва
Остров Ольхон — сердце священного озера Байкала, одно из живописнейших мест на Земле.

Пятидневный тур познакомит Вас с природными достопримечательностями, самыми впечатляющими местами на острове.

Посетив остров Ольхон, вы увидите разнообразие природных пейзажей, наберётесь энергии и обретете гармонию и умиротворение души.
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Ближайшие даты:
26
авг

Что вас ожидает 🤩

Тажеранское упоение
Тажеранское упоение
Километры простора, живописно украшенные скальными останцами. Ландшафты переносят в какую-то инопланетную реальность!
Места силы
Места силы
Разместимся у энергетически сильной локации — мыса Бурхан, скалы Шаманка. Здесь невероятные закаты — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала
Мистический хранитель Байкала
Мистический хранитель Байкала
Увидим своими впечатляющую скульптору «Хранитель Байкала» Даши Намдакова. Смотрится необычайно и аутентично
На катере по Малому Морю
На катере по Малому Морю
Посетим невероятно живописные места и ряд островов Малого Моря, у каждого из которых своя история. Их также называют источниками духовной энергии

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение в центре острова — в поселке Хужир.

Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Начало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон).

Отдых.

Включено в стоимость:

  • Проживание;
  • завтрак;
  • экскурсия;
  • обед-пикник;
  • групповой трансфер;
  • разрешения на посещение национального парка.
Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Свободный день на о. Ольхон

Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее. Вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день на о. Ольхон
4 день

Экскурсия на катере на острова Малого Моря, местность Огой

Экскурсия на острова Малого Моря, начало в 10.00, продолжительность — 6 часов. В рамках экскурсии вы узнаете три острова Малого Моря.

Малое Море — часть озера Байкал, условно отделенное от Большого Моря островом Ольхон. Там запрятаны невероятно живописные места и ряд островов, которые называют местами силы и источниками духовной энергии. Находясь там, ощущаешь прилив сил и пульсирующую в воздухе энергетику места.

Остров Огой — это самый большой остров в Малом Море, длиной 3 км. Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове — священная буддийская ступа. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места, чтобы очиститься и зарядиться духовной энергией. А еще существует поверье, что если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.

Остров Замогой — второй по величине и самый таинственный остров Малого Моря, отличающийся от других островов своей удивительной судьбой. На него не высаживаются люди, не пришвартовываются суда. В течение длительного времени в прошлом сюда отселялись люди, больные проказой. Сейчас остров необитаем, и на него очень интересно смотреть с воды.

Остров Ольтрек — настоящее пристанище чаек. Говорят, что на этом острове когда-то очень давно хоронили шаманов, и свидетельство тому — каменные сооружения на могилах, выполненные в форме лодки с ориентацией с запада на восток.

Возвращение на остров Ольхон.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер (катер).

Экскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность Огой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон в п. Хужир.

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
29 00035 00046 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
10 00015 00019 000

Варианты проживания

БО "Шаманка", ГК "Адмирал"

4 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон"

4 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

4 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы
  • Паромная переправа на о. Ольхон
  • Прогулка на катере
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Обед-пикник на второй день
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж,д билеты к месту начала тура
  • Катание на лошадях (предупреждать и бронировать заранее)
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиМеста силы🧳Многодневные туры5-дневные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры на Байкале

Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон
Ваш отель в Иркутске
Завтра
28 авг
29 авг
30 авг
38 000 за 1 человека
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.6
8 отзывов
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
9 000 за 1 человека
На озеро Байкал (в Горячинск)
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал
Ваш адрес в Улан-Удэ
12 800 за всё до 4 чел.
На аэроходе к бухте «Песчаной»
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
На аэроходе к бухте «Песчаной»
Бухта Песчаная - одно из самых живописных и труднодоступных мест на озере Байкал
поселок Листвянка
29 авг
30 авг
31 авг
1 сен
11 000 за 1 человека
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала
В отеле или аэропорту Иркутска
от 32 000 за 1 человека
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
1 час 10 минут
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Вы увидите вечерний Ольхон со стороны моря
Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Завтра
28 авг
29 авг
30 авг
2 200 за 1 человека
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
место Вашего проживания в Иркутске
28 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
15 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
Оцените преимущество водной экскурсии, ведь оно подарит вам прохладу озера
По согласованию (заберем с вашего отеля)
Завтра
28 авг
29 авг
30 авг
100 000 за всё до 10 чел.
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
Забираем гостей с места проживания в городе
16 630 за всё до 3 чел.
Один день на острове Ольхон
12 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
Нет отзывов
Один день на острове Ольхон
Эта экскурсия - отличная возможность увидеть Байкал
Иркутск. Место по согласованию
от 12 000 за 1 человека
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
2 отзыва
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала
У вашей гостиницы
3 сен
6 сен
7 сен
8 сен
16 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре
Ваш адрес в Иркутске
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
50 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ