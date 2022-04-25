Встреча группы в Иркутске в 10.00
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение в центре острова — в поселке Хужир.
Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон).
Отдых.
Включено в стоимость:
Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее. Вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Экскурсия на острова Малого Моря, начало в 10.00, продолжительность — 6 часов. В рамках экскурсии вы узнаете три острова Малого Моря.
Малое Море — часть озера Байкал, условно отделенное от Большого Моря островом Ольхон. Там запрятаны невероятно живописные места и ряд островов, которые называют местами силы и источниками духовной энергии. Находясь там, ощущаешь прилив сил и пульсирующую в воздухе энергетику места.
Остров Огой — это самый большой остров в Малом Море, длиной 3 км. Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове — священная буддийская ступа. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места, чтобы очиститься и зарядиться духовной энергией. А еще существует поверье, что если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.
Остров Замогой — второй по величине и самый таинственный остров Малого Моря, отличающийся от других островов своей удивительной судьбой. На него не высаживаются люди, не пришвартовываются суда. В течение длительного времени в прошлом сюда отселялись люди, больные проказой. Сейчас остров необитаем, и на него очень интересно смотреть с воды.
Остров Ольтрек — настоящее пристанище чаек. Говорят, что на этом острове когда-то очень давно хоронили шаманов, и свидетельство тому — каменные сооружения на могилах, выполненные в форме лодки с ориентацией с запада на восток.
Возвращение на остров Ольхон.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер (катер).
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон в п. Хужир.
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|29 000
|35 000
|46 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|10 000
|15 000
|19 000
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Объекты размещения высокого уровня комфорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %