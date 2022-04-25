4 день

Экскурсия на катере на острова Малого Моря, местность Огой

Экскурсия на острова Малого Моря, начало в 10.00, продолжительность — 6 часов. В рамках экскурсии вы узнаете три острова Малого Моря.

Малое Море — часть озера Байкал, условно отделенное от Большого Моря островом Ольхон. Там запрятаны невероятно живописные места и ряд островов, которые называют местами силы и источниками духовной энергии. Находясь там, ощущаешь прилив сил и пульсирующую в воздухе энергетику места.

Остров Огой — это самый большой остров в Малом Море, длиной 3 км. Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове — священная буддийская ступа. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места, чтобы очиститься и зарядиться духовной энергией. А еще существует поверье, что если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.

Остров Замогой — второй по величине и самый таинственный остров Малого Моря, отличающийся от других островов своей удивительной судьбой. На него не высаживаются люди, не пришвартовываются суда. В течение длительного времени в прошлом сюда отселялись люди, больные проказой. Сейчас остров необитаем, и на него очень интересно смотреть с воды.

Остров Ольтрек — настоящее пристанище чаек. Говорят, что на этом острове когда-то очень давно хоронили шаманов, и свидетельство тому — каменные сооружения на могилах, выполненные в форме лодки с ориентацией с запада на восток.

Возвращение на остров Ольхон.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер (катер).