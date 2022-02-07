Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель

Настоящая «Уральская» природа, чистый воздух и зимний лес - все что нужно для тех, кто хочет побыть

5
3 отзыва
Настоящая "Уральская" природа, чистый воздух и зимний лес – все что нужно для тех, кто хочет побыть в лесной тишине, отдохнуть от городской рутины.
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Зимний поход по парку Зюраткуль и гора Большой Иремель
Ближайшие даты:
30
янв
27
фев
27
мар

Что вас ожидает 🤩

Сакральные места
Сакральные места
Совершим восхождение на священную гору – Большой Иремель. Это одна из самых красивых вершин Уральских гор.
Нетронутая природа
Нетронутая природа
Национальный парк Зюраткуль уникален и бережно охраняется
Бодрящие зимние прогулки
Бодрящие зимние прогулки
Нас ждут увлекательные восхождения, прекрасное зрелище и фотосессия на вершине

Программа тура по дням

1 день
Восхождение на хребет Зюраткуль

Встреча в Челябинске на ж/д или в аэропорту до 10:00 утра.

Приезжаем в поселок Зюраткуль, из этого поселка начнется активная часть нашего путешествия.

Идем в радиальное восхождение на хребет Зюраткуль (1175 м).

Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.

Общий треккинг –12 км.

Поднявшись на вершину, взгляду открывается прекрасное зрелище высокогорного озера Зюраткуль.

Спускаемся обратно к базе "Небесное озеро" где размещаемся на ночлег.

Свободное время, ужин, отдых.

Восхождение на хребет ЗюраткульВосхождение на хребет ЗюраткульВосхождение на хребет ЗюраткульВосхождение на хребет Зюраткуль
2 день
Поход на гору Большой Нургуш

Завтрак, отправление в п. Сибирка, размещение в деревянном домике.

Подготовка к походу на гору Большой Нургуш – 1406м.

Общий треккинг – 24 км.

Обед на горе.

Фотосессия.

Спуск, ужин, баня, ночлег.

Поход на гору Большой НургушПоход на гору Большой НургушПоход на гору Большой НургушПоход на гору Большой Нургуш
3 день
Прогулка в &quot;Ларкино Ущелье&quot;

Завтрак, прогулка на ледяной фонтан.

Выезд в п. Тюлюк, размещение в деревянном доме,

Обед.

Прогулка в "Ларкино Ущелье" , дорога до ущелья уже сама по себе достопримечательность.

Общий треккинг – 6 км.

Возвращение в дом – ужин, свободное время и отдых.

Прогулка в &quot;Ларкино Ущелье&quot;Прогулка в &quot;Ларкино Ущелье&quot;Прогулка в &quot;Ларкино Ущелье&quot;
4 день
Восхождение на гору большой Иремель

Завтрак, сборы в поход на гору большой Иремель.

Доброска до кордона КПП "ИРЕМЕЛЬ".

Восхождение на гору.

Общий треккинг – 18 км.

Возвращение в п. Тюлюк, ужин, отдых.

Восхождение на гору большой ИремельВосхождение на гору большой ИремельВосхождение на гору большой Иремель
5 день
Отъезд

Завтрак.

Отправление в г. Челябинск.

Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал ориентировочно в 14:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплых деревянных домиках, удобства на территории, баня (по запросу).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд туда и обратно до национального парка Зюраткуль
  • Доброска до КПП
  • Питание трехразовое
  • Входные билеты в нац. парк
  • Проживание в теплых деревянных домиках
  • Сопровождение инструкторов
  • Фотосессия
  • Медицинская страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Челябинск и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.

Рекомендуемое снаряжение к походу:

  1. Удобная треккинговая обувь с теплым носком (носки запасные взять);
  2. Пуховик потеплее + куртку полегче (по возможности);
  3. Одежда для нахождения в домике + тапочки;
  4. Зубная щетка/паста + гель для душа + небольшое полотенце;
  5. Личная аптечка (если вы принимаете медикаменты);
  6. Повербанк + шнур;
  7. Варежки + перчатки;
  8. Небольшая сумма в наличных, если у Вас есть желание приобрести сувениры в горах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 фев 2022
Отличный тур! Организация на самом высоком уровне. Потрясающая природа Южного Урала. Возможность за один тур подняться на три вершины
В
7 фев 2022
Всем рекомендую смело выбирать данный тур. Организаторы отработали на 5+
Н
24 авг 2021
Хочется особо отметить нашего инструктора - Самсонова Егора. Спокойный, уверенный профессионал, рассказывал много про Урал и другие свои путешествия, приятный в общении, да еще и замечательный повар)) нам очень повезло, что мы путешествовали с ним.

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