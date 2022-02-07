Спускаемся обратно к базе "Небесное озеро" где размещаемся на ночлег.

Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.

Идем в радиальное восхождение на хребет Зюраткуль (1175 м).

Приезжаем в поселок Зюраткуль , из этого поселка начнется активная часть нашего путешествия.

Встреча в Челябинске на ж/д или в аэропорту до 10:00 утра.

Подготовка к походу на гору Большой Нургуш – 1406м.

Завтрак, отправление в п. Сибирка, размещение в деревянном домике.

Завтрак, прогулка на ледяной фонтан.

Выезд в п. Тюлюк, размещение в деревянном доме,

Обед.

Прогулка в "Ларкино Ущелье" , дорога до ущелья уже сама по себе достопримечательность.

Общий треккинг – 6 км.

Возвращение в дом – ужин, свободное время и отдых.