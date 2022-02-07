Встреча в Челябинске на ж/д или в аэропорту до 10:00 утра.
Приезжаем в поселок Зюраткуль, из этого поселка начнется активная часть нашего путешествия.
Идем в радиальное восхождение на хребет Зюраткуль (1175 м).
Восхождение несложное, почти половину дороги идем по деревянному настилу.
Общий треккинг –12 км.
Поднявшись на вершину, взгляду открывается прекрасное зрелище высокогорного озера Зюраткуль.
Спускаемся обратно к базе "Небесное озеро" где размещаемся на ночлег.
Свободное время, ужин, отдых.
Завтрак, отправление в п. Сибирка, размещение в деревянном домике.
Подготовка к походу на гору Большой Нургуш – 1406м.
Общий треккинг – 24 км.
Обед на горе.
Фотосессия.
Спуск, ужин, баня, ночлег.
Завтрак, прогулка на ледяной фонтан.
Выезд в п. Тюлюк, размещение в деревянном доме,
Обед.
Прогулка в "Ларкино Ущелье" , дорога до ущелья уже сама по себе достопримечательность.
Общий треккинг – 6 км.
Возвращение в дом – ужин, свободное время и отдых.
Завтрак, сборы в поход на гору большой Иремель.
Доброска до кордона КПП "ИРЕМЕЛЬ".
Восхождение на гору.
Общий треккинг – 18 км.
Возвращение в п. Тюлюк, ужин, отдых.
Завтрак.
Отправление в г. Челябинск.
Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал ориентировочно в 14:00.
Тур предусматривает проживание в теплых деревянных домиках, удобства на территории, баня (по запросу).
Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.
Рекомендуемое снаряжение к походу:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.