Что вас ожидает

Сказочные пейзажи

Вы оцените самые красивые места в окрестностях Домбая: озера Мухинские и Кара-Кель, не тронутое цивилизацией Азгекское ущелье, величественные пики и ледники. Погуляете по территории Тебердинского заповедника, подниметесь на высоту 3000 метров и полюбуетесь шикарной панорамой Эльбруса. А если пожелаете, мы посетим дом-музей просветителя и художника Крымшамхалова, где бывали Шаляпин, Репин и Рахманинов.

Прошлое и настоящее Домбая

Я расскажу о первых жителях Домбая и о том, как складывалась его история. Раскрою, почему средневековый аул Верхняя Теберда называют «Шам» и почему именно в этих местах после революции был основан заповедник и лыжный курорт Домбай. Кроме того, поделюсь интересным фактами о кавказской флоре и фауне, традициях и обычаях, культуре и кухне.

Организационные детали