Домбай и его живописные окрестности

Тебердинский заповедник, реки, озера, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день

Домбай — знаменитый горнолыжный курорт, расположенный у подножия Главного Кавказского хребта.

Вы увидите окружающие его вечные снега и хвойные леса, ледники и озера с ярко-бирюзовой водой, нарзаны и водопады.

Подышите кристально чистым воздухом и прикоснетесь к традициям гостеприимных горцев-карачаевцев.
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности
Домбай и его живописные окрестности

Что вас ожидает

Сказочные пейзажи

Вы оцените самые красивые места в окрестностях Домбая: озера Мухинские и Кара-Кель, не тронутое цивилизацией Азгекское ущелье, величественные пики и ледники. Погуляете по территории Тебердинского заповедника, подниметесь на высоту 3000 метров и полюбуетесь шикарной панорамой Эльбруса. А если пожелаете, мы посетим дом-музей просветителя и художника Крымшамхалова, где бывали Шаляпин, Репин и Рахманинов.

Прошлое и настоящее Домбая

Я расскажу о первых жителях Домбая и о том, как складывалась его история. Раскрою, почему средневековый аул Верхняя Теберда называют «Шам» и почему именно в этих местах после революции был основан заповедник и лыжный курорт Домбай. Кроме того, поделюсь интересным фактами о кавказской флоре и фауне, традициях и обычаях, культуре и кухне.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: дом-музей Крымшамхалова — 200 р. с человека, Тебердинский заповедник — 300 р. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в поселке Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Салих
Салих
Мне 37 лет. Люблю нашу Родину, гостей, историю. ЗА здоровый образ жизни и ЗА дружбу народов! Родился в Ростовской области, учился Смоленской, живу на Кавказе. Хорошо знаю Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и курорты Кавказских Минеральных Вод. Буду рад показать гостям природные, исторические и культурные богатства нашего края!
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