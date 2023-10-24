Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов.

Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых глубоких на Северном Кавказе.

Посетите родовые башни и устроите фотосессию на незабываемых горных качелях, а также природном памятнике «Язык Дракона». В конце поездки, по желанию, можно снять усталость в термальных источниках Аушигер Сити.
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Путешествие к Языку Тролля + Верхняя Балкария из Железноводска
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Селение Карасу
  • Язык Дракона
  • Голубые озера
  • Легендарная Черекская теснина
  • Старинное селение
  • Термальные источники Аушигер Сити
  • Замок Шато-Эркен
  • Высокогорные качели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона. При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.

Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет на территорию замка Шато-Эркен (50 руб.).
  • Посещение термальных источников (300 руб.).
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 р. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Домбая

Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкесии из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкесии из Ессентуков
Заберем от вашего отеля / гостиницы
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
19 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Домбае
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ