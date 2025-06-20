Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские специалитеты и прогулка
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, попробуйте уральские деликатесы и насладитесь прогулкой по историческим местам города
Начало: Около ТЦ «Европа»
«Впереди у нас вторая гастрономическая пауза, а также минутка уральского юмора в культовом местном пабе, где вы сможете попробовать фирменный витбир или крафтовое пиво от уральских пивоваров»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
Путешествие по лучшим пабам Екатеринбурга с дегустацией напитков и уральской кухни. Узнайте больше о культуре пития и насладитесь ночной жизнью города
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Отправимся в старейший пивной ресторан «Ганс» на дегустацию немецкой кухни и напитков»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 35 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
От старого винного погреба до современной рюмочной Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
«Пивные лавки Гребенькова и Филитца»
18 дек в 11:30
19 дек в 11:30
от 6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ольга20 июня 2025Ходили компанией девчонок, когда были проездом в Екатеринбурге! Нам очень понравилась экскурсия: интересно, весело и вкусно!
Все продумано Еленой до мелочей:
Алексей17 апреля 2024Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно.
