как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа. Разные стили, атмосфера, история, форматы. Большое спасибо гиду Елене, автору идеи и очень внимательному человеку. Внимательной и чуткой как к гостям, так и к истории и культуре своих родных мест. Все продумано до мелочей, все заранее предзаказано, все гармонично и соответствует ожиданиям.

Нам всем понравилось. Всем рекомендуем!