Наши далекие предки называли Байкал морем неслучайно – великое Озеро действительно очень похоже на море, с той лишь разницей, что вода в нем пресная и невероятно вкусная… Отправившись в путешествие по нашему маршруту, вы сможете убедиться в этом сами. А еще увидеть, чем отличаются друг от друга Прибайкалье и Забайкалье – два берега, разделенных необъятной водной гладью, две столицы и три религии. Вас ждут множество старинных легенд, святых мест и древних ритуалов в сочетании с ярким солнцем, чистым воздухом, прозрачной водой и неповторимыми пейзажами.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Знакомство с природой Байкала

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера. Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал. Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее. Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп.плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп.плата), по лесному берегу этого живописного озера. Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал. Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не состоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы! Питание включено: обед в кафе.

2 день Остров Ольхон, пос. Хужир, мыс Бурхан

После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. Переправа на остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. Переправа занимает около 40 мин.; вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова. Размещаемся на турбазе и – вперед – покорять неизведанные просторы острова Ольхон. Занятием на вечер для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами. Для желающих – экскурсия в местный краеведческий музей, где представлена коллекция старинных предметов, отражающих быт и культуру островитян (за доп.плату). После насыщенного дня дорожных впечатлений, первого знакомства с островом и прогулок на свежем воздухе, сон в уютном деревянном аутентичном доме будет глубоким и продолжительным. Протяженность: 320 км. В пути: ~ 7 ч.

Питание включено: завтрак в гостинице, ужин на турбазе.

3 день Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя. Питание включено: завтрак, ужин на турбазе, горячий обед на костре.

4 день Самостоятельные прогулки по окрестностям Ольхона

Сегодня у вас свободный день, и каждый может выбрать развлечения на свой вкус. Если вам понравилось путешествовать по Ольхону – предлагаем покататься по ольхонским просторам на велосипеде (за доп.плату). Ну а любителей полениться на солнышке ждет песчаный пляж Сарайского залива. Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.

5 день Трансфер в Баргузинский залив

Сегодня вам предстоит небольшое путешествие – на скоростном катере. Вы пройдете по Байкалу с западного побережья на восточное. Во время небольшого круиза вашему взору откроется великолепная панорама озера, с его долинами, лесистыми склонами. Вы окажетесь на берегу Баргузинского залива – самого большого залива Байкала. В залив впадает богатая рыбой река Баргузин, неподалеку – уникальные природные заповедники, а Баргузинская долина, по преданиям – родина предков Чингисхана. В ближайшие два дня вы будете открывать для себя эту заповедную землю, а пока размещаемся на уютной турбазе на побережье. Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.

6 день Знакомство с окрестностями залива

В предстоящие три дня на берегу залива каждый сможет выбрать развлечения по душе. Для любознательных предлагаются многочисленные экскурсии (за доп. плату): водные, например, по Баргузинскому заливу, автомобильные – в легендарную Баргузинскую долину или пешие – по полуострову Святой Нос. Стоит посетить соседний Чивыркуйский залив и знаменитую бухту Змеиная (за доп. плату) с термальным источником. Любители рыбалки, конечно, не упустят шанса исследовать местные рыбные запасы (рыболовные снасти можно взять напрокат прямо на турбазе). Поклонники пляжного отдыха непременно оценят теплую воду, отсутствие ветра и водные аттракционы (за доп. плату). Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.

7 день Отдых на берегу Байкала

В предстоящие три дня на берегу залива каждый сможет выбрать развлечения по душе. Для любознательных предлагаются многочисленные экскурсии (за доп. плату): водные, например, по Баргузинскому заливу, автомобильные – в легендарную Баргузинскую долину или пешие – по полуострову Святой Нос. Стоит посетить соседний Чивыркуйский залив и знаменитую бухту Змеиная (за доп. плату) с термальным источником. Любители рыбалки, конечно, не упустят шанса исследовать местные рыбные запасы (рыболовные снасти можно взять напрокат прямо на турбазе). Поклонники пляжного отдыха непременно оценят теплую воду, отсутствие ветра и водные аттракционы (за доп. плату). Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.

8 день Отдых на берегу Байкала

В предстоящие три дня на берегу залива каждый сможет выбрать развлечения по душе. Для любознательных предлагаются многочисленные экскурсии (за доп. плату): водные, например, по Баргузинскому заливу, автомобильные – в легендарную Баргузинскую долину или пешие – по полуострову Святой Нос. Стоит посетить соседний Чивыркуйский залив и знаменитую бухту Змеиная (за доп. плату) с термальным источником. Любители рыбалки, конечно, не упустят шанса исследовать местные рыбные запасы (рыболовные снасти можно взять напрокат прямо на турбазе). Поклонники пляжного отдыха непременно оценят теплую воду, отсутствие ветра и водные аттракционы (за доп. плату). Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.

9 день Отъезд в Улан-Удэ

После нескольких дней отдыха на природе пора вернуться в цивилизацию, тем более, что здесь она очень самобытна и интересна. Пока не прощаясь с Байкалом (вы еще увидите его – правда, уже из окна поезда), на автобусе вы отправитесь к следующему пункту вашего путешествия – городу Улан-Удэ, столице республики Бурятия, называемой «восточными воротами России». Протяженность переезда: 240 км.

Питание включено: завтрак на турбазе.

10 день Обзорная экскурсия по Улан-Удэ

С утра мы приглашаем вас на обзорную экскурсию по Улан-Удэ, во время которой вы увидите старую часть города, купеческие особняки с богатой резьбой, каменные здания XVIII-XIX вв. Экскурсия выходит за город и, полюбовавшись бескрайней монгольской степью, вы оказываетесь у главной местной достопримечательности – Иволгинского дацана – действующего буддийского монастыря, столицы буддизма России. Время обеда – тоже своеобразная экскурсия в настоящей бурятской юрте с настоящими блюдами национальной бурятской кухни. Продолжение познания далеких дней старины пройдет в Архитектурно-этнографическом музее народов Забайкалья, знакомящем посетителей с историей заселения Забайкальского края, памятниками культуры народов, населяющих его с древних времён. Питание включено: завтрак в гостинице, обед в кафе.

11 день Экскурсия в деревню староверов

Этот день продолжит процесс познания народов различных национальностей, верований и традиций, населяющих берега Байкала. Раскол христианства на Руси известен нам по школьным учебникам и картине про боярыню Морозову. А вот увидеть в жизни, чем отличаются последователи патриарха Никона от традиционных православных россиян, поможет целодневная экскурсия в деревню староверов (или семейских) – русских старообрядцев, сосланных в Сибирь после раскола Русской Православной церкви в XVII в. Во время экскурсии вы познакомитесь с их самобытной культурой, обычаями и фольклором, попробуете традиционную кухню. Продолжение познания далеких дней старины пройдет в Архитектурно-этнографическом музее народов Забайкалья, знакомящем посетителей с историей заселения Забайкальского края, памятниками культуры народов, населяющих его с древних времён. Вечером – посадка на ночной поезд, который, обогнув Байкал с юга, привезет вас ранним утром в город Иркутск. Питание включено: завтрак в гостинице, ужин в деревне староверов.

12 день Возвращение в Иркутск, обзорная экскурсия по городу