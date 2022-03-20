Приветствуем вас в Сибири, дорогие путешественники!
Выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени. Сегодня начинается ваш тур в чисто мужской компании!
В аэропорту вас встретит гид.
Далее размещаемся в подготовленные экспедиционные внедорожники и отправляемся навстречу приключениям!
Сегодня мы узнаем, что такое «тру-джиппинг» по горно-таёжным дорогам со «спец. участками»: липкая грязь, боковые крены и крутые подъёмы, броды рек, необъятные лужи и глубокие колеи.
Но благодаря нашим опытным водителям эти все препятствия проходятся без особых проблем.
Тем временем в джипах своя атмосфера: сидя на удобных сидениях, мы смотрим за окно, слушаем байки от гидов, а фоном играет хорошая музыка.
На обед мы остановимся в этно-кафе – здесь состоится ваше первое знакомство с блюдами бурятской кухни.
Через несколько часов джиппинга выезжаем в посёлок Бугульдейка.
После осмотра уникального мраморного карьер - продолжение пути. Во время остановки вас ждет плотный перекус из наших фирменных сибирских закусок.
К вечеру вы прибудете к Малому Морю, и разместитесь в комфортабельных одноместных номерах на турбазе «Хадарта».
Здесь вас ждет ужин и отдых, после долгой дороги и перелёта.
Питание включено: обед и ужин.
Доброе утро! Завтракайте скорее, и отправляйтесь в путешествие на скоростном катере по акватории Малого Моря!
Сегодняшний день будет настоящим раем для мужской компании – солнце, ветер, волны Байкала, тихие и безлюдные бухты с песчаными пляжами, прогулка по острову Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления.
По приданиям, чтобы Духи вас услышали – необходимо сделать 108 кругов вокруг ступы босиком (можете попробовать обойтись и тремя).
Достигнув просветления – возвращайтесь на борт, ведь теперь для вас одухотворённых – рррррррыбалка!…
Доставайте снасти и наслаждайтесь!
Вечером вы вернетесь на базу отдыха, где вас уже ждет разогретая баня.
Наслаждайтесь, завтра будет еще круче!
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Доброе утро! Завтрак уже на столе, вещи упакованы, трансфер ждет вас.
Сегодня вы отправитесь в приключение на квадроциклах по Тажеранским степям, протяженность пути около 40 км!
Целый день вы и ваш «железный конь» будете бороздить бескрайние просторы, любоваться Байкалом, прокладывать маршруты по новым для вас местам.
Вы заедете на обзорную точку гору Тан-Хан, побываете на мысе Орсо, известном своими выходами контрастных горных пород, увидите наскальные рисунки, безумные виды и ощутите запах степей.
В одной из уединенных бухт для вас будет организован обед-пикник в этническом стиле: бухлер из баранины и другие блюда национальной бурятской кухни.
Во второй половине дня прибываем в живописную бухту Ая. Посадка на корабль и переход в бухту Сухая.
На ближайшие двое суток – корабль станет вашим домом.
Ужинайте и отдыхайте под размеренный ход корабля в падь Сухая, наслаждайтесь прекрасным закатом, бескрайним звездным небом в эту удивительную летнюю ночь!
По прибытии можно будет растопить баню на берегу Байкала! Нет ничего приятней, чем распаренным – окунуться в его прохладные воды, всю усталость от насыщенного дня – как рукой снимет!
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
И снова – здравствуйте! Завтрак съеден? Кофе выпит? Необходимые для похода вещи – упакованы?
Если да, то выходим!
Ведь сегодня вас ждет пеший переход налегке вдоль берега Байкала.
С тропы открываются прекрасные виды на озеро! Доставайте фотоаппараты – сегодняшний день будет посвящён настоящей фотоохоте!
К обеду вы окажетесь в одном из самых красивых мест Байкала – бухте Песчаной, которая знаменита своими белоснежными пляжами, лазурной водой и ходульными деревьями.
Это прекрасное место, здесь по-настоящему понимаешь, насколько замечательно и неповторимо всё то, что создано природой.
По желанию можно совершить небольшое восхождение на скалу Большая Колокольня, возвышающуюся над бухтой Песчаной.
После обеда-пикника за вами прибудет наш корабль, где улыбчивый кок устроит мастер-класс по приготовлению байкальской рыбы, а дальше – вкусный ужин, пионерский костер, песни у огня и уже традиционная баня на берегу под самым красивым звездным небом!
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Доброе утро! Сегодняшний день будет посвящен переходу на корабле из бухты Песчаной до поселка Листвянка.
По пути вы зайдете на мыс Кадильный, самое солнечное и, одновременно, ветреное место на Байкале.
Наслаждайтесь неповторимым пейзажем западного берега Байкала, дышите полной грудью, и примечайте места для следующего путешествия, ведь это приключение уже подходит к концу…
Вечером вы прибудете в поселок Листвянка, и разместитесь в гостинице «Анастасия», где вас накормят прекрасным ужином и разместят в уютных одноместных благоустроенных номерах.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Доброе утро! Вот и подошло к концу ваше приключение!
Берега изведаны, рыба наловлена, звезды посчитаны, бухлер съеден, а значит душа – отдохнула!
Завтракайте и спускайтесь к вашему трансферу в город Иркутск, через 1,5 часа вы будете в аэропорту!
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в каютах на судне Анна Виктория, а также в гостиницах.
Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:
|При группе 4 человека
|При группе 6 человек
|При группе 8 человек
|263 500 руб.
|201 900 руб.
|176 800 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».