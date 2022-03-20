Этот тур создан специально для настоящих мужчин. У вас будет 6 дней, 5 ночей, 330 километров тру-джиппинга, 1 законсервированный мраморный карьер, однодневная радиальная экскурсия по малому морю, десант на необитаемый остров и 108 кругов к просветлению, 5 часов безумных приключений на квадриках, 15-ти килограммовый «баран под открытым небом», 8-ми километровый пеший тур до бухты Песчаной и баня на берегу Байкала. А еще 2 ночи в каюте корабля, 2 гостиницы и рыбалка. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек в любые даты с мая по ноябрь.

Будем рыбачить с палубы

Программа тура по дням

1 день Встреча. Иркутск – Бугульдейка – Малое море

Приветствуем вас в Сибири, дорогие путешественники! Выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени. Сегодня начинается ваш тур в чисто мужской компании! В аэропорту вас встретит гид. Далее размещаемся в подготовленные экспедиционные внедорожники и отправляемся навстречу приключениям! Сегодня мы узнаем, что такое «тру-джиппинг» по горно-таёжным дорогам со «спец. участками»: липкая грязь, боковые крены и крутые подъёмы, броды рек, необъятные лужи и глубокие колеи. Но благодаря нашим опытным водителям эти все препятствия проходятся без особых проблем. Тем временем в джипах своя атмосфера: сидя на удобных сидениях, мы смотрим за окно, слушаем байки от гидов, а фоном играет хорошая музыка. На обед мы остановимся в этно-кафе – здесь состоится ваше первое знакомство с блюдами бурятской кухни.

Через несколько часов джиппинга выезжаем в посёлок Бугульдейка. После осмотра уникального мраморного карьер - продолжение пути. Во время остановки вас ждет плотный перекус из наших фирменных сибирских закусок. К вечеру вы прибудете к Малому Морю, и разместитесь в комфортабельных одноместных номерах на турбазе «Хадарта». Здесь вас ждет ужин и отдых, после долгой дороги и перелёта. Питание включено: обед и ужин.

2 день Малое Море – о. Огой

Доброе утро! Завтракайте скорее, и отправляйтесь в путешествие на скоростном катере по акватории Малого Моря! Сегодняшний день будет настоящим раем для мужской компании – солнце, ветер, волны Байкала, тихие и безлюдные бухты с песчаными пляжами, прогулка по острову Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления. По приданиям, чтобы Духи вас услышали – необходимо сделать 108 кругов вокруг ступы босиком (можете попробовать обойтись и тремя). Достигнув просветления – возвращайтесь на борт, ведь теперь для вас одухотворённых – рррррррыбалка!…

Доставайте снасти и наслаждайтесь! Вечером вы вернетесь на базу отдыха, где вас уже ждет разогретая баня. Наслаждайтесь, завтра будет еще круче! Питание включено: завтрак, обед и ужин.

3 день Тажераны – бухта Ая – падь Сухая

Доброе утро! Завтрак уже на столе, вещи упакованы, трансфер ждет вас. Сегодня вы отправитесь в приключение на квадроциклах по Тажеранским степям, протяженность пути около 40 км! Целый день вы и ваш «железный конь» будете бороздить бескрайние просторы, любоваться Байкалом, прокладывать маршруты по новым для вас местам. Вы заедете на обзорную точку гору Тан-Хан, побываете на мысе Орсо, известном своими выходами контрастных горных пород, увидите наскальные рисунки, безумные виды и ощутите запах степей. В одной из уединенных бухт для вас будет организован обед-пикник в этническом стиле: бухлер из баранины и другие блюда национальной бурятской кухни. Во второй половине дня прибываем в живописную бухту Ая. Посадка на корабль и переход в бухту Сухая. На ближайшие двое суток – корабль станет вашим домом. Ужинайте и отдыхайте под размеренный ход корабля в падь Сухая, наслаждайтесь прекрасным закатом, бескрайним звездным небом в эту удивительную летнюю ночь! По прибытии можно будет растопить баню на берегу Байкала! Нет ничего приятней, чем распаренным – окунуться в его прохладные воды, всю усталость от насыщенного дня – как рукой снимет! Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день Падь Сухая – бухта Песчаная

И снова – здравствуйте! Завтрак съеден? Кофе выпит? Необходимые для похода вещи – упакованы?

Если да, то выходим! Ведь сегодня вас ждет пеший переход налегке вдоль берега Байкала.

С тропы открываются прекрасные виды на озеро! Доставайте фотоаппараты – сегодняшний день будет посвящён настоящей фотоохоте! К обеду вы окажетесь в одном из самых красивых мест Байкала – бухте Песчаной, которая знаменита своими белоснежными пляжами, лазурной водой и ходульными деревьями. Это прекрасное место, здесь по-настоящему понимаешь, насколько замечательно и неповторимо всё то, что создано природой. По желанию можно совершить небольшое восхождение на скалу Большая Колокольня, возвышающуюся над бухтой Песчаной. После обеда-пикника за вами прибудет наш корабль, где улыбчивый кок устроит мастер-класс по приготовлению байкальской рыбы, а дальше – вкусный ужин, пионерский костер, песни у огня и уже традиционная баня на берегу под самым красивым звездным небом! Питание включено: завтрак, обед и ужин.

5 день Бухта Песчаная – мыс Кадильный – п. Листвянка

Доброе утро! Сегодняшний день будет посвящен переходу на корабле из бухты Песчаной до поселка Листвянка. По пути вы зайдете на мыс Кадильный, самое солнечное и, одновременно, ветреное место на Байкале. Наслаждайтесь неповторимым пейзажем западного берега Байкала, дышите полной грудью, и примечайте места для следующего путешествия, ведь это приключение уже подходит к концу… Вечером вы прибудете в поселок Листвянка, и разместитесь в гостинице «Анастасия», где вас накормят прекрасным ужином и разместят в уютных одноместных благоустроенных номерах. Питание включено: завтрак, обед и ужин.

6 день Отъезд домой