Путешествие на Байкал для настоящих мужчин

Этот тур создан специально для настоящих мужчин

5
3 отзыва
Этот тур создан специально для настоящих мужчин.

У вас будет 6 дней, 5 ночей, 330 километров тру-джиппинга, 1 законсервированный мраморный карьер, однодневная радиальная экскурсия по малому морю, десант на необитаемый остров и 108 кругов к просветлению, 5 часов безумных приключений на квадриках, 15-ти килограммовый «баран под открытым небом», 8-ми километровый пеший тур до бухты Песчаной и баня на берегу Байкала. А еще 2 ночи в каюте корабля, 2 гостиницы и рыбалка. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек в любые даты с мая по ноябрь.
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Путешествие на Байкал для настоящих мужчин
Ближайшие даты:
01
июл
01
авг
01
сен

Что вас ожидает 🤩

Круиз по Байкалу
Круиз по Байкалу
Пройдем Байкал на корабле
Отдых для мужчин
Отдых для мужчин
Проведем дни в истинно мужской компании
Джиппинг
Джиппинг
Побываем в труднодоступных местах
Байкальский улов
Байкальский улов
Будем рыбачить с палубы
Вкус и аромат Байкала
Вкус и аромат Байкала
Отведаем рыбу собственного приготовления

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Иркутск – Бугульдейка – Малое море

Приветствуем вас в Сибири, дорогие путешественники!  

Выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени. Сегодня начинается ваш тур в чисто мужской компании!

В аэропорту вас встретит гид. 

Далее размещаемся в подготовленные экспедиционные внедорожники и отправляемся навстречу приключениям!

Сегодня мы узнаем, что такое «тру-джиппинг» по горно-таёжным дорогам со «спец. участками»: липкая грязь, боковые крены и крутые подъёмы, броды рек, необъятные лужи и глубокие колеи. 

Но благодаря нашим опытным водителям эти все препятствия проходятся без особых проблем.

Тем временем в джипах своя атмосфера: сидя на удобных сидениях, мы смотрим за окно, слушаем байки от гидов, а фоном играет хорошая музыка. 

На обед мы остановимся в этно-кафе – здесь состоится ваше первое знакомство с блюдами бурятской кухни.
Через несколько часов джиппинга выезжаем в посёлок Бугульдейка

После осмотра уникального мраморного карьер - продолжение пути. Во время остановки вас ждет плотный перекус из наших фирменных сибирских закусок.

К вечеру вы прибудете к Малому Морю, и разместитесь в комфортабельных одноместных номерах на турбазе «Хадарта». 

Здесь вас ждет ужин и отдых, после долгой дороги и перелёта.

Питание включено: обед и ужин.

2 день
Малое Море – о. Огой

Доброе утро! Завтракайте скорее, и отправляйтесь в путешествие на скоростном катере по акватории Малого Моря!

Сегодняшний день будет настоящим раем для мужской компании – солнце, ветер, волны Байкала, тихие и безлюдные бухты с песчаными пляжами, прогулка по острову Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления.

По приданиям, чтобы Духи вас услышали – необходимо сделать 108 кругов вокруг ступы босиком (можете попробовать обойтись и тремя). 

Достигнув просветления – возвращайтесь на борт, ведь теперь для вас одухотворённых – рррррррыбалка!…
Доставайте снасти и наслаждайтесь! 

Вечером вы вернетесь на базу отдыха, где вас уже ждет разогретая баня. 

Наслаждайтесь, завтра будет еще круче!

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

3 день
Тажераны – бухта Ая – падь Сухая

Доброе утро! Завтрак уже на столе, вещи упакованы, трансфер ждет вас.

Сегодня вы отправитесь в приключение на квадроциклах по Тажеранским степям, протяженность пути около 40 км!

Целый день вы и ваш «железный конь» будете бороздить бескрайние просторы, любоваться Байкалом, прокладывать маршруты по новым для вас местам. 

Вы заедете на обзорную точку гору Тан-Хан, побываете на мысе Орсо, известном своими выходами контрастных горных пород, увидите наскальные рисунки, безумные виды и ощутите запах степей.

В одной из уединенных бухт для вас будет организован обед-пикник в этническом стиле: бухлер из баранины и другие блюда национальной бурятской кухни.

Во второй половине дня прибываем в живописную бухту Ая. Посадка на корабль и переход в бухту Сухая.

На ближайшие двое суток – корабль станет вашим домом.

Ужинайте и отдыхайте под размеренный ход корабля в падь Сухая, наслаждайтесь прекрасным закатом, бескрайним звездным небом в эту удивительную летнюю ночь! 

По прибытии можно будет растопить баню на берегу Байкала! Нет ничего приятней, чем распаренным – окунуться в его прохладные воды, всю усталость от насыщенного дня – как рукой снимет!

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день
Падь Сухая – бухта Песчаная

И снова – здравствуйте! Завтрак съеден? Кофе выпит? Необходимые для похода вещи – упакованы?
Если да, то выходим! 

Ведь сегодня вас ждет пеший переход налегке вдоль берега Байкала.
С тропы открываются прекрасные виды на озеро! Доставайте фотоаппараты – сегодняшний день будет посвящён настоящей фотоохоте!

К обеду вы окажетесь в одном из самых красивых мест Байкала –  бухте Песчаной, которая знаменита своими белоснежными пляжами, лазурной водой и ходульными деревьями. 

Это прекрасное место, здесь по-настоящему понимаешь, насколько замечательно и неповторимо всё то, что создано природой.

По желанию можно совершить небольшое восхождение на скалу Большая Колокольня, возвышающуюся над бухтой Песчаной.

После обеда-пикника за вами прибудет наш корабль, где улыбчивый кок устроит мастер-класс по приготовлению байкальской рыбы, а дальше – вкусный ужин, пионерский костер, песни у огня и уже традиционная баня на берегу под самым красивым звездным небом!

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

5 день
Бухта Песчаная – мыс Кадильный – п. Листвянка

Доброе утро! Сегодняшний день будет посвящен переходу на корабле из бухты Песчаной до поселка Листвянка.

По пути вы зайдете на мыс Кадильный, самое солнечное и, одновременно, ветреное место на Байкале.

Наслаждайтесь неповторимым пейзажем западного берега Байкала, дышите полной грудью, и примечайте места для следующего путешествия, ведь это приключение уже подходит к концу…

Вечером вы прибудете в поселок Листвянка, и разместитесь в гостинице «Анастасия», где вас накормят прекрасным ужином и разместят в уютных одноместных благоустроенных номерах.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

6 день
Отъезд домой

Доброе утро! Вот и подошло к концу ваше приключение!

Берега изведаны, рыба наловлена, звезды посчитаны, бухлер съеден, а значит душа – отдохнула!

Завтракайте и спускайтесь к вашему трансферу в город Иркутск, через 1,5 часа вы будете в аэропорту!

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в каютах на судне Анна Виктория, а также в гостиницах.

Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:

При группе 4 человекаПри группе 6 человекПри группе 8 человек
263 500 руб.201 900 руб.176 800 руб.
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропортугостиница «Хадарта»
  • Малое море
  • 2 ночи
  • Номер категории «двухместный благоустроенный стандарт»гостиница «Анастасия»
  • П. Листвянка
  • 1 ночь
  • Номер категории «двухместный благоустроенный стандарт»услуги профессионального гида по Байкалуфрахт скоростной трехпалубной яхты бизнес-класса «Анна Виктория»
  • 3-е сутокаренда подготовленного внедорожника (класс Nissan Safari 1993 г. в.)
  • 1 деньфрахт скоростного катера «PC»
  • 1 деньпитание по программетрансферы по программеаренда квадроциклов
  • 1 деньмастер-класс от Шеф-повара корабляаренда оборудования для баниаренда оборудования для рыбалки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратнопитание
  • Не указанное в программе туратабачная и алкогольная продукциясувенирная продукциямедицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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