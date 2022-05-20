Сказочная неделя на Байкале

Чистый воздух, потрясающие пейзажи и необычайно прозрачный лёд зимнего Байкала. Сочетание активного отдыха с насыщенной

5
3 отзыва
Чистый воздух, потрясающие пейзажи и необычайно прозрачный лёд зимнего Байкала. Сочетание активного отдыха с насыщенной экскурсионной программой.
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Сказочная неделя на Байкале
Ближайшие даты:
12
фев
19
фев
26
фев
05
мар
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Очаровательный сибирские друзья
Очаровательный сибирские друзья
Посетим центр ездовых собак, покатаемся на собачьих упряжках, получим массу позитива от фотосессии со щенками маламутов
Веселый трекинг по льду Байкала
Веселый трекинг по льду Байкала
Совершим трекинг по льду Байкала, пройдем около 15 км в день, устроим гонки на санях, хоккей без правил и сугроб-пати
Места Силы
Места Силы
Узнаем о шаманизме на Байкале, посетим сакральное место – скалу Шаманку

Программа тура по дням

1 день
Малое море

Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00.

Переезд Иркутск – Ольхон.

12:00 – 12:30 Обед в юрт-кафе.

Национальная бурятская кухня.

13:30 прибытие в п. Сахюрта.

Размещение в гостинице.

Экскурсия по южной части Малого моря.

Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.

По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

18:00 прибытие в гостиничный комплекс.

19:00 ужин в гостинице.

Малое мореМалое мореМалое море
2 день
Экскурсия &quot;Путешествие на край Земли!&quot;

9:00 Завтрак.

9:30 Посадка в УАЗ.

Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Поговорим о традициях и религии местного населения.

Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).

Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун),

Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды.

14:00 – 14:30 Горячий обед.

18:00 Возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Экскурсия &quot;Путешествие на край Земли!&quot;Экскурсия &quot;Путешествие на край Земли!&quot;Экскурсия &quot;Путешествие на край Земли!&quot;Экскурсия &quot;Путешествие на край Земли!&quot;
3 день
Бухта &quot;Песчаная&quot;

9:00 Завтрак.

10:00 Посадка в автотранспорт (с вещами).

Переезд Сахюрта – Бугульдейка.

13:00 Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).

Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".

13:00 – 14:00 Обед.

В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!

18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное.

Размещение в туристическом комплексе.

Вечером нас ждёт банька по-сибирски и вкусный ужин.

Бухта &quot;Песчаная&quot;Бухта &quot;Песчаная&quot;Бухта &quot;Песчаная&quot;Бухта &quot;Песчаная&quot;
4 день
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.

Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.

Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты).

Обучение управлению нартами.

Освежающая поездка и море ярких эмоций!

Сытный обед и горячий травяной чай.

Возвращаемся в п. Большое Голоустное.

Сегодня у Вас будет возможность покататься на коньках по льду Байкала и реки Голоустной!

Коньки можно взять в аренду (150 р/час, 500 р/день), либо взять свои (если у вас большой размер обуви 45/46, то, пожалуйста, коньки прихватите свои, а аренде таких, к сожалению, нет).

Есть возможность заказать баню (за свой счёт).

Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.
5 день
Путешествие пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки

9:00 – 9:30 Завтрак.

10:00 Путь пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки.

Нам предстоит пройти около 15 км.

Вещи укладываем на санки, и они становятся практически невесомыми.

12:00 – 13:00 Обед-пикник на льду Байкала.

Любители кататься на коньках смогут насладиться катанием по зеркально-гладкому байкальскому льду!

16:00 прибываем на кордон Прибайкальского национального парка.

Размещение в "Русском стиле".

Удобств не будет, но дружная компания и необыкновенная природа Байкала не дадут вам даже вспомнить об этом!

Приготовление ужина.

Ужин.

Путешествие пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до ЛиствянкиПутешествие пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до ЛиствянкиПутешествие пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки
6 день
Переход до п. Большие Коты, Листвянка

10:00 Завтрак.

Сегодня на нашем пути встретятся такие знаменитые места на Байкале, как Чёртов мост и утёс Скрипер.

Устроим зимние забавы для поднятия настроения: сугроб-пати, гонки на санях, хоккей без правил...

Делаем уникальные фотографии на ледяном зеркале Байкала, наслаждаемся зимними пейзажами, дышим чистейшим байкальским воздухом.

Не заметим, как преодолеем 15 км пути и очутимся в п. Большие Коты.

17:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).

Трансфер в п. Листвянка.

Размещение.

Переход до п. Большие Коты, ЛиствянкаПереход до п. Большие Коты, ЛиствянкаПереход до п. Большие Коты, ЛиствянкаПереход до п. Большие Коты, ЛиствянкаПереход до п. Большие Коты, Листвянка
7 день
Обзорная экскурсия по Листвянке

9:00 Завтрак.

Сдаем номера и отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке.

10:00-11:30 Посещение интерактивного Байкальского музея и виртуальное погружение на дно Байкала.

11:30-12:30 Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского".

12:30-13:00 Обед в кафе за свой счёт.

13:00-14:00 Свободное время для посещения рыбного и сувенирного рынка.

14:00-15:00 Трансфер в этнографический парк-музей под открытым небом Тальцы.

15:00-16:00 Экскурсия по музею.

16:00-17:00 Трансфер Листвянка – Иркутск.

Размещение.

Ужин.

Обзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по Листвянке
8 день
Отъезд

Трансфер в аэропорт.

По предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах.

Примерные места размещения: Усадьба Бенчарова, Легенда Байкала, Ангара. 

В туре есть ночевка на кордоне Прибайкальского национального парка на мысе Кадильном, условия размещения не очень комфортные, но аутентичные.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах двухместное (по программе)
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание по программе - трёхразовое
  • В активной части маршрута (трекинг) туристы занимаются приготовлением питания самостоятельно под чутким руководством гида
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида, гида-проводника
  • Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Аренда общего походного снаряжения: газовое оборудование, санки-волокуши, ледоходы (размеры от 35 до 43)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда ледоходов, если ваш размер обуви 44-45-46 и более
  • Экскурсионная программа в Листвянке
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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