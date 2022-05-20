Чистый воздух, потрясающие пейзажи и необычайно прозрачный лёд зимнего Байкала. Сочетание активного отдыха с насыщенной экскурсионной программой.

Узнаем о шаманизме на Байкале, посетим сакральное место – скалу Шаманку

Совершим трекинг по льду Байкала, пройдем около 15 км в день, устроим гонки на санях, хоккей без правил и сугроб-пати

Посетим центр ездовых собак, покатаемся на собачьих упряжках, получим массу позитива от фотосессии со щенками маламутов

Программа тура по дням

1 день Малое море

Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00. Переезд Иркутск – Ольхон. 12:00 – 12:30 Обед в юрт-кафе. Национальная бурятская кухня. 13:30 прибытие в п. Сахюрта. Размещение в гостинице. Экскурсия по южной части Малого моря. Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах. По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги. Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов! 18:00 прибытие в гостиничный комплекс. 19:00 ужин в гостинице.

2 день Экскурсия "Путешествие на край Земли!"

9:00 Завтрак. 9:30 Посадка в УАЗ. Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан). Поговорим о традициях и религии местного населения. Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён). Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала. Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда! Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды. 14:00 – 14:30 Горячий обед. 18:00 Возвращение в гостиницу. 19:00 Ужин.

3 день Бухта "Песчаная"

9:00 Завтрак. 10:00 Посадка в автотранспорт (с вещами). Переезд Сахюрта – Бугульдейка. 13:00 Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная". 13:00 – 14:00 Обед. В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты! 18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное. Размещение в туристическом комплексе. Вечером нас ждёт банька по-сибирски и вкусный ужин.

4 день Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.

Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное. Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты). Обучение управлению нартами. Освежающая поездка и море ярких эмоций! Сытный обед и горячий травяной чай. Возвращаемся в п. Большое Голоустное. Сегодня у Вас будет возможность покататься на коньках по льду Байкала и реки Голоустной! Коньки можно взять в аренду (150 р/час, 500 р/день), либо взять свои (если у вас большой размер обуви 45/46, то, пожалуйста, коньки прихватите свои, а аренде таких, к сожалению, нет). Есть возможность заказать баню (за свой счёт).

5 день Путешествие пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки

9:00 – 9:30 Завтрак. 10:00 Путь пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки. Нам предстоит пройти около 15 км. Вещи укладываем на санки, и они становятся практически невесомыми. 12:00 – 13:00 Обед-пикник на льду Байкала. Любители кататься на коньках смогут насладиться катанием по зеркально-гладкому байкальскому льду! 16:00 прибываем на кордон Прибайкальского национального парка. Размещение в "Русском стиле". Удобств не будет, но дружная компания и необыкновенная природа Байкала не дадут вам даже вспомнить об этом! Приготовление ужина. Ужин.

6 день Переход до п. Большие Коты, Листвянка

10:00 Завтрак. Сегодня на нашем пути встретятся такие знаменитые места на Байкале, как Чёртов мост и утёс Скрипер. Устроим зимние забавы для поднятия настроения: сугроб-пати, гонки на санях, хоккей без правил... Делаем уникальные фотографии на ледяном зеркале Байкала, наслаждаемся зимними пейзажами, дышим чистейшим байкальским воздухом. Не заметим, как преодолеем 15 км пути и очутимся в п. Большие Коты. 17:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). Трансфер в п. Листвянка. Размещение.

7 день Обзорная экскурсия по Листвянке

9:00 Завтрак. Сдаем номера и отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке. 10:00-11:30 Посещение интерактивного Байкальского музея и виртуальное погружение на дно Байкала. 11:30-12:30 Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского". 12:30-13:00 Обед в кафе за свой счёт. 13:00-14:00 Свободное время для посещения рыбного и сувенирного рынка. 14:00-15:00 Трансфер в этнографический парк-музей под открытым небом Тальцы. 15:00-16:00 Экскурсия по музею. 16:00-17:00 Трансфер Листвянка – Иркутск. Размещение. Ужин.

8 день Отъезд