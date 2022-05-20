Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00.
Переезд Иркутск – Ольхон.
12:00 – 12:30 Обед в юрт-кафе.
Национальная бурятская кухня.
13:30 прибытие в п. Сахюрта.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.
По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
18:00 прибытие в гостиничный комплекс.
19:00 ужин в гостинице.
9:00 Завтрак.
9:30 Посадка в УАЗ.
Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Поговорим о традициях и религии местного населения.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун),
Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды.
14:00 – 14:30 Горячий обед.
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Посадка в автотранспорт (с вещами).
Переезд Сахюрта – Бугульдейка.
13:00 Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".
13:00 – 14:00 Обед.
В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное.
Размещение в туристическом комплексе.
Вечером нас ждёт банька по-сибирски и вкусный ужин.
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.
Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты).
Обучение управлению нартами.
Освежающая поездка и море ярких эмоций!
Сытный обед и горячий травяной чай.
Возвращаемся в п. Большое Голоустное.
Сегодня у Вас будет возможность покататься на коньках по льду Байкала и реки Голоустной!
Коньки можно взять в аренду (150 р/час, 500 р/день), либо взять свои (если у вас большой размер обуви 45/46, то, пожалуйста, коньки прихватите свои, а аренде таких, к сожалению, нет).
Есть возможность заказать баню (за свой счёт).
9:00 – 9:30 Завтрак.
10:00 Путь пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки.
Нам предстоит пройти около 15 км.
Вещи укладываем на санки, и они становятся практически невесомыми.
12:00 – 13:00 Обед-пикник на льду Байкала.
Любители кататься на коньках смогут насладиться катанием по зеркально-гладкому байкальскому льду!
16:00 прибываем на кордон Прибайкальского национального парка.
Размещение в "Русском стиле".
Удобств не будет, но дружная компания и необыкновенная природа Байкала не дадут вам даже вспомнить об этом!
Приготовление ужина.
Ужин.
10:00 Завтрак.
Сегодня на нашем пути встретятся такие знаменитые места на Байкале, как Чёртов мост и утёс Скрипер.
Устроим зимние забавы для поднятия настроения: сугроб-пати, гонки на санях, хоккей без правил...
Делаем уникальные фотографии на ледяном зеркале Байкала, наслаждаемся зимними пейзажами, дышим чистейшим байкальским воздухом.
Не заметим, как преодолеем 15 км пути и очутимся в п. Большие Коты.
17:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Трансфер в п. Листвянка.
Размещение.
9:00 Завтрак.
Сдаем номера и отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке.
10:00-11:30 Посещение интерактивного Байкальского музея и виртуальное погружение на дно Байкала.
11:30-12:30 Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского".
12:30-13:00 Обед в кафе за свой счёт.
13:00-14:00 Свободное время для посещения рыбного и сувенирного рынка.
14:00-15:00 Трансфер в этнографический парк-музей под открытым небом Тальцы.
15:00-16:00 Экскурсия по музею.
16:00-17:00 Трансфер Листвянка – Иркутск.
Размещение.
Ужин.
Трансфер в аэропорт.
По предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Тур предусматривает двухместное проживание в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах.
Примерные места размещения: Усадьба Бенчарова, Легенда Байкала, Ангара.
В туре есть ночевка на кордоне Прибайкальского национального парка на мысе Кадильном, условия размещения не очень комфортные, но аутентичные.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».