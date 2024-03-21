Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Малое море
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 9:00-10:00.
Переезд Иркутск – Ольхон.
Обед в кафе.
Национальная бурятская кухня.
Прибытие в п. Сахюрта.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.
По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
18:00 прибытие в гостиничный комплекс.
19:00 ужин в гостинице.
Питание: обед, ужин.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!»
Завтрак.
Посадка в УАЗ.
Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Поговорим о традициях и религии местного населения.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун),
Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды.
Во время экскурсии горячий обед.
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Бухта «Песчаная»
Завтрак.
Посадка в автотранспорт (с вещами).
Переезд Сахюрта – Бугульдейка.
Обед.
После обеда посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".
В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное.
Размещение в туристическом комплексе.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное
Завтрак.
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.
Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты).
Обучение управлению нартами.
Освежающая поездка и море ярких эмоций!
Сытный обед и горячий травяной чай.
Возвращаемся в п. Большое Голоустное.
Сегодня у Вас будет возможность покататься на коньках по льду Байкала и реки Голоустной!
Коньки можно взять в аренду (200 р/час, 500 р/день), либо взять свои (если у вас большой размер обуви 45/46, то, пожалуйста, коньки прихватите свои, а аренде таких, к сожалению, нет).
Вечером нас ждёт банька по-сибирски и вкусный ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путешествие пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки
Завтрак.
10:00 Путь пешком по льду Байкала от Большого Голоустного до Листвянки.
Нам предстоит пройти около 15 км.
Вещи укладываем на санки, и они становятся практически невесомыми.
Обед-пикник на льду Байкала.
Любители кататься на коньках смогут насладиться катанием по зеркально-гладкому байкальскому льду!
16:00 прибываем на кордон Прибайкальского национального парка.
Размещение в “Русском стиле” (в теплом доме, без удобств).
Удобств не будет, но дружная компания и необыкновенная природа Байкала не дадут вам даже вспомнить об этом!
Приготовление ужина.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Переход до п. Большие Коты, Листвянка
Завтрак.
Сегодня на нашем пути встретятся такие знаменитые места на Байкале, как Чёртов мост и утёс Скрипер.
Устроим зимние забавы для поднятия настроения: сугроб-пати, гонки на санях, хоккей без правил…
Делаем уникальные фотографии на ледяном зеркале Байкала, наслаждаемся зимними пейзажами, дышим чистейшим байкальским воздухом.
Не заметим, как преодолеем 15 км пути и очутимся в п. Большие Коты.
Обед.
Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Трансфер в п. Листвянка.
Размещение.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Обзорная экскурсия по Листвянке
Завтрак.
Сдаем номера и отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке.
Посещение интерактивного Байкальского музея и виртуальное погружение на дно Байкала.
Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского".
Обед в кафе за свой счёт.
Свободное время для посещения рыбного и сувенирного рынка.
Трансфер Листвянка – Иркутск.
Размещение.
Прогулка по городу.
Ужин в ресторане на свой вкус.
Питание: завтрак.
Отъезд
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Вылет в любое время.
По вашей предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу на снегоходах или на поезде.
Размещение: нет.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах.
Удобства стандарт и эконом.
В туре есть ночевка на кордоне Прибайкальского национального парка на мысе Кадильном, условия размещения не очень комфортные, но аутентичные, одноместное размещение не предусмотрено.
Доплата за одноместное размещение (6 ночей, без ночевки на кордоне) – 12 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Усадьба Бенчарова» или аналогичная
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье. Двухместное размещение в номере стандарт.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Кемпинг «Русское подворье» (Большое Голоустное)
В поселке Большое Голоустное находится гостевой дом «Русское Подворье». Проживание организовано как в благоустроенных номерах, так и в деревянных домиках из натуральных и экологически чистых материалов.
«У Михалыча» (Большое Голоустное)
Гостевой двор «У Михалыча» находится в поселке Большое Голоустное в Иркутской области. В отеле предусмотрены все удобства для проживания гостей, из услуг предлагаются следующие: зона барбекю с принадлежностями, бесплатный доступ в интернет, место для хранения лыжного инвентаря, игровая площадка, проживание с домашними животными.
Номера полностью обставлены всем необходимым для комфортного отдыха, есть вся мебель и техника.
Размещение эконом с удобствами на этаже, двухместное размещение.
Кордон Прибайкальского национального парка
Гостиница «Усадьба Демидова»
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка. Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Размещение в номере стандарт, двухместное размещение (Листвянка).
Гостиница «Ангара»
Размещение в номере стандарт, двухместное размещение.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры. Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Гостиница «Воздушная гавань»
Размещение в номере стандарт, двухместное размещение.
Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.
Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.
К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах двухместное (по программе)
- Экскурсии, заявленные в программе
- Питание по программе:
- 1 день: обед, ужин
- 2-6 день: завтрак, обед, ужин
- 7-8 день: завтрак
- В активной части маршрута (трекинг) туристы занимаются приготовлением питания самостоятельно под чутким руководством гида
- Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ
- Услуги гида-проводника
- Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Аренда ледоходов
- Аренда коньков
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем.
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, …)
- Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА
- Обувь сменная: любимые тапочки)
- Носки – 2 п., носки тёплые шерстяные – 2 п.
- Сменное белье.
- Купальник (для посещения термальных источников или бани, если они есть в
- программе)
- Термобелье тёплое.
- Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный
- костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы +
- футболка).
- Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
- Шапка + шарф, можно балаклаву
- Варежки/перчатки
- Очки солнцезащитные
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)
- Термос/бутылка для воды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.