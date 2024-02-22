Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии

Маяки всегда притягивают и волнуют. Говорят, они способны излечивать души — достаточно к ним прикоснуться. Давайте проверим? Отправимся в путешествие к старому маяку.

А затем будет много природы и разговоров о главных ремёслах Восточной Пруссии — рыболовстве и пивоварении. Немного мистики, немного легенд о любви. И бесконечное разнообразие вкусов Янтарного края!
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
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Описание

Что вас ожидает

Маяк в Заливино

Посёлок Заливино часто менял имена: среди них были и Лабагинен, и Хаффвинкель, но наиболее известное его название — Риндерорт. Именно оно используется при упоминании стоящего здесь маяка — главной достопримечательности посёлка. От маяка мы отправимся к музею «Дом рыбака» по экотропе вдоль Куршского залива. Посозерцаем завораживающие панорамы со смотровых площадок, а в музее поговорим об истории рыболовства в Восточной Пруссии.

Пивоварня Бланкенштайн

В исторической пивоварне с 1840 года и до конца войны выпускалось пиво, которое славилось далеко за пределами города. Сейчас это музей. Вместе с хозяином пивоварни вы:

  • Осмотрите здание и оцените старинную архитектуру
  • Спуститесь в подвал со сводчатыми потолками, в котором проращивался ячмень
  • Увидите бывшую солодовню, варочные цеха и помещения, где хранились хмель и солод.
  • Отведаете вкуснейший яблочный сидр и свежее пиво здешнего производства

Узнаете:

  • Как варили пиво в 19 веке
  • Как в Средневековье определялось качество пива
  • Из кого состояло «пивное жюри» и при чём здесь кожаные штаны

И многое другое!

Рыцарский замок Нессельбек

Вы увидите рыцарский замок — точную копию крепости Тевтонского ордена, возведённую по средневековым чертежам. Узнаете, почему Нессельбек считается памятником любви и верности. При желании пообедаете в стильных интерьерах местного ресторана и продегустируете крафтовое пиво из замковой пивоварни.

Мистическая кирха (по желанию)

Мы посетим готическую кирху Гросс Легиттен 15 века — одно из самых старых культовых сооружений Восточной Пруссии. Кирха наполовину построена из огромных валунов. Считается, что там, где она стоит, находилось святилище древних пруссов, поскольку это место притягивает молнии — они постоянно бьют в здание церкви.

Кому подойдёт

Наша экскурсия не будет перегружена фактами и датами. Никакой лекторской информации — только то, что действительно интересно, легко воспринимается и располагает к отдыху среди умиротворяющих пейзажей. Поэтому прогулка подойдёт созерцательным путешественникам и фотографам, а также всем желающим познакомиться со вкусами Янтарного края.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 8 лет
  • В стоимость входит: трансфер от вашего места жительства на комфортабельном Citroën C3 Picasso, услуги гида

Дополнительные расходы

  • Пивоварня Бланкенштайн — 200 руб. /чел.
  • Маяк в Заливино: стандартный — 200 руб. /чел., льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные) — 150 руб. /чел., детский (от 6 до 16 лет) — 100 руб. /чел.
  • Дом рыбака — 100 руб. /чел. По желанию сотрудник музея проведёт экскурсию за дополнительную плату по договорённости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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