Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
А затем будет много природы и разговоров о главных ремёслах Восточной Пруссии — рыболовстве и пивоварении. Немного мистики, немного легенд о любви. И бесконечное разнообразие вкусов Янтарного края!
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Описание
Что вас ожидает
Маяк в Заливино
Посёлок Заливино часто менял имена: среди них были и Лабагинен, и Хаффвинкель, но наиболее известное его название — Риндерорт. Именно оно используется при упоминании стоящего здесь маяка — главной достопримечательности посёлка. От маяка мы отправимся к музею «Дом рыбака» по экотропе вдоль Куршского залива. Посозерцаем завораживающие панорамы со смотровых площадок, а в музее поговорим об истории рыболовства в Восточной Пруссии.
Пивоварня Бланкенштайн
В исторической пивоварне с 1840 года и до конца войны выпускалось пиво, которое славилось далеко за пределами города. Сейчас это музей. Вместе с хозяином пивоварни вы:
- Осмотрите здание и оцените старинную архитектуру
- Спуститесь в подвал со сводчатыми потолками, в котором проращивался ячмень
- Увидите бывшую солодовню, варочные цеха и помещения, где хранились хмель и солод.
- Отведаете вкуснейший яблочный сидр и свежее пиво здешнего производства
Узнаете:
- Как варили пиво в 19 веке
- Как в Средневековье определялось качество пива
- Из кого состояло «пивное жюри» и при чём здесь кожаные штаны
И многое другое!
Рыцарский замок Нессельбек
Вы увидите рыцарский замок — точную копию крепости Тевтонского ордена, возведённую по средневековым чертежам. Узнаете, почему Нессельбек считается памятником любви и верности. При желании пообедаете в стильных интерьерах местного ресторана и продегустируете крафтовое пиво из замковой пивоварни.
Мистическая кирха (по желанию)
Мы посетим готическую кирху Гросс Легиттен 15 века — одно из самых старых культовых сооружений Восточной Пруссии. Кирха наполовину построена из огромных валунов. Считается, что там, где она стоит, находилось святилище древних пруссов, поскольку это место притягивает молнии — они постоянно бьют в здание церкви.
Кому подойдёт
Наша экскурсия не будет перегружена фактами и датами. Никакой лекторской информации — только то, что действительно интересно, легко воспринимается и располагает к отдыху среди умиротворяющих пейзажей. Поэтому прогулка подойдёт созерцательным путешественникам и фотографам, а также всем желающим познакомиться со вкусами Янтарного края.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 8 лет
- В стоимость входит: трансфер от вашего места жительства на комфортабельном Citroën C3 Picasso, услуги гида
Дополнительные расходы
- Пивоварня Бланкенштайн — 200 руб. /чел.
- Маяк в Заливино: стандартный — 200 руб. /чел., льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные) — 150 руб. /чел., детский (от 6 до 16 лет) — 100 руб. /чел.
- Дом рыбака — 100 руб. /чел. По желанию сотрудник музея проведёт экскурсию за дополнительную плату по договорённости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.