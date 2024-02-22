Маяки всегда притягивают и волнуют. Говорят, они способны излечивать души — достаточно к ним прикоснуться. Давайте проверим? Отправимся в путешествие к старому маяку. А затем будет много природы и разговоров о главных ремёслах Восточной Пруссии — рыболовстве и пивоварении. Немного мистики, немного легенд о любви. И бесконечное разнообразие вкусов Янтарного края!

Описание

Что вас ожидает

Маяк в Заливино

Посёлок Заливино часто менял имена: среди них были и Лабагинен, и Хаффвинкель, но наиболее известное его название — Риндерорт. Именно оно используется при упоминании стоящего здесь маяка — главной достопримечательности посёлка. От маяка мы отправимся к музею «Дом рыбака» по экотропе вдоль Куршского залива. Посозерцаем завораживающие панорамы со смотровых площадок, а в музее поговорим об истории рыболовства в Восточной Пруссии.

Пивоварня Бланкенштайн

В исторической пивоварне с 1840 года и до конца войны выпускалось пиво, которое славилось далеко за пределами города. Сейчас это музей. Вместе с хозяином пивоварни вы:

Осмотрите здание и оцените старинную архитектуру

Спуститесь в подвал со сводчатыми потолками, в котором проращивался ячмень

Увидите бывшую солодовню, варочные цеха и помещения, где хранились хмель и солод.

Отведаете вкуснейший яблочный сидр и свежее пиво здешнего производства

Узнаете:

Как варили пиво в 19 веке

Как в Средневековье определялось качество пива

Из кого состояло «пивное жюри» и при чём здесь кожаные штаны

И многое другое!

Рыцарский замок Нессельбек

Вы увидите рыцарский замок — точную копию крепости Тевтонского ордена, возведённую по средневековым чертежам. Узнаете, почему Нессельбек считается памятником любви и верности. При желании пообедаете в стильных интерьерах местного ресторана и продегустируете крафтовое пиво из замковой пивоварни.

Мистическая кирха (по желанию)

Мы посетим готическую кирху Гросс Легиттен 15 века — одно из самых старых культовых сооружений Восточной Пруссии. Кирха наполовину построена из огромных валунов. Считается, что там, где она стоит, находилось святилище древних пруссов, поскольку это место притягивает молнии — они постоянно бьют в здание церкви.

Кому подойдёт

Наша экскурсия не будет перегружена фактами и датами. Никакой лекторской информации — только то, что действительно интересно, легко воспринимается и располагает к отдыху среди умиротворяющих пейзажей. Поэтому прогулка подойдёт созерцательным путешественникам и фотографам, а также всем желающим познакомиться со вкусами Янтарного края.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 8 лет

В стоимость входит: трансфер от вашего места жительства на комфортабельном Citroën C3 Picasso, услуги гида

Дополнительные расходы