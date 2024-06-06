Hop-on Hop-off в Калининграде – познакомьтесь с городом на двухэтажных автобусах с аудиогидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Hop-on hop-off» в Калининграде, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Экскурсия на двухэтажном автобусе выигрышно отличается от других обзорных программ»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
3.5 часа 36 секунд
634 отзыва
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
«Но, на двухэтажном автобусе, только одно»
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900 за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
51 отзыв
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«По городу на двухэтажном автобусе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
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    вертеть головой по сторонам и видеть все, что описывал ведущий, но здесь правила диктует городской трафик, а не желание туристов. За 3 часа мы увидели все самое интересное. На такую экскурсию нужно отправляться в первую очередь, чтобы получить представление о городе и понять какие места хочется рассмотреть тщательнее. Цена демократичная, есть возможность оплатить безналично по qr-коду. В автобусе было душновато, даже после включения кондиционера. Еще не всегда было слышно, что рассказывает гид на улице. В целом на твердую 4.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Отличная экскурсия)
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид с приятным голосом, которая интересно и доступно рассказывала. Замечательная прогулка на 2-х палобном теплоходе. Очень рекомендую!
    Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гидЗамечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гидЗамечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Экскурсия мне очень понравилась, содержательная. Гид знает свое дело на отлично, слушать приятно и завлекательно, отвечает на вопросы компетентно. Только небольшой
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    минус по организационным вопросам, в том, что когда собирает автобус в местах сбора есть большая вероятность сесть в другой автобус, т. к. у данного тур оператора нет представителя который мог собирать, встречать туристов до входа в автобус в процессе обьезда по точкам сбора. От водителя автобуса не все поймешь. Мы были на точке сбора гостиница Исбис подьезжали многие тур автобусы с представителями данных компаний, которые встречали на момент посадки в автобус, которое исключало посторонних лиц от других компаний. Мы ехали в автобусе пара попала к нам в автобус по ошибке.

  • Ю
    Юлия
    17 марта 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Побывали на 2-ух экскурсиях с компанией «Янтарный Кенигсберг»: обзорная по городу и Куршская коса + сыроварня. Остались приятные впечатления от
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    организации, сопровождении и транспорте (водители превосходные). Отдельную благодарность и восхищение хотелось бы выразить потрясающему гиду Надежде. Профессионально, качественно, информативно, с прекрасной подачей информации по классике русского языка она познакомила и влюбила нас в Калининград и его области! Приятно, когда человек с душой и ответственностью подходит к своему делу! С любовью из Питера❤️

  • Н
    Нади
    16 марта 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Прекрасная организация экскурсии. Девочки менеджеры на посадке работали очень четко и быстро. Наш экскурсовод Надежда прекрасный рассказчик, очень интересно и
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    с юмором доносила до нас информацию. А водитель Александр просто феерично провозил нас по узеньким улочкам города. Спасибо компании Янтарный Кенигсберг за чудесный день!

  • Ю
    Юлия
    16 марта 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Замечательная экскурсия! Нас было 3 взрослых и 2 детей 6 лет, всем понравилось. Информативно, интересно. Наши искренние рекомендации!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Hop-on hop-off»

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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Hop-on hop-off" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1084 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Калининграде, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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