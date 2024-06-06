🚌 Hop-on hop-off

1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Экскурсия на двухэтажном автобусе выигрышно отличается от других обзорных программ»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Групповая
3.5 часа 36 секунд
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
«Но, на двухэтажном автобусе, только одно»
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«По городу на двухэтажном автобусе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
- ЮЮлия5 июня 2024Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
- ЮЮлия5 июня 2024Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
- ТТатьяна3 июня 2024Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
- ММария28 мая 2024Отличная экскурсия)
- ЕЕлена24 мая 2024Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид с приятным голосом, которая интересно и доступно рассказывала. Замечательная прогулка на 2-х палобном теплоходе. Очень рекомендую!
- ИИван20 мая 2024Экскурсия мне очень понравилась, содержательная. Гид знает свое дело на отлично, слушать приятно и завлекательно, отвечает на вопросы компетентно. Только небольшой
- ЮЮлия17 марта 2024Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусеПобывали на 2-ух экскурсиях с компанией «Янтарный Кенигсберг»: обзорная по городу и Куршская коса + сыроварня. Остались приятные впечатления от
- ННади16 марта 2024Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусеПрекрасная организация экскурсии. Девочки менеджеры на посадке работали очень четко и быстро. Наш экскурсовод Надежда прекрасный рассказчик, очень интересно и
- ЮЮлия16 марта 2024Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусеЗамечательная экскурсия! Нас было 3 взрослых и 2 детей 6 лет, всем понравилось. Информативно, интересно. Наши искренние рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Hop-on hop-off»
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